Татарстан направил Госдуме отрицательный отзыв на проект о новой памятной дате

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Как сделать россиян богаче

С точки зрения реальных доходов населения рост ВВП России на 0,9% в год категорически недостаточенФото: Илья Мордвинкин/ТАСС
Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность доходами населения, которые либо слишком медленно растут, либо вовсе падают, несмотря на низкую инфляцию. Какие меры можно предпринять, чтобы переломить эту ситуацию и пополнить кошельки россиян?  Подробности...
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Google обвинили в работе на российский империализм

«Российский культурный империализм продолжается, теперь с корпоративной поддержкой», возмущаются белорусские блогерыФото: ВЗГЛЯД
Национальные активисты из Белоруссии, некоторых других постсоветских стран и ряда регионов РФ столкнулись с новой для себя проблемой: их национально ориентированный, зачастую – прямо антироссийский контент больше нельзя рекламировать на ведущих платформах интернета. Причина – либеральная цензура, ставшая союзником русского языка по довольно смешной причине.  Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Когнитивная Сталинградская битва уже идет

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Это вы лично и есть – тот самый противник для «публицистов» и «экспертов», которые пока еще нам дарят честь проживать в этой стране. И именно вашу способность к сопротивлению надо подавить. Что они с радостью и делают. Подробности...
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США нужна провокация для ссоры России и Турции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Углубление российско-турецкого сотрудничества уже давно является не только самоцелью, но и важным сигналом для Запада – о том, что попытки изоляции Турции и России лишь толкают Москву и Анкару в объятия друг друга. Подробности...
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Нет ничего интереснее, чем открывать Россию

Андрей Манчук, политолог
Дальний Восток – это совершенно особенный регион с исключительным потенциалом. Природа Курил впечатляет даже после Камчатки. И множество людей из разных стран мира еще приедут сюда, чтобы открыть для себя медвежьи уголки огромной России. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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              Татарстан направил Госдуме отрицательный отзыв на проект о новой памятной дате

              29 августа 2019, 11:36

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              Глава Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области об установлении в России новой памятной даты – Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год), которую предлагается отмечать 11 ноября.

              «[Заключение от Минниханова] отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены нашим научным сообществом», – передает ТАСС заявление замглавы пресс-службы руководителя региона Лилии Галимовой.

              «Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются объединяющими для всего многонационального народа», – сказала она.

              Депутаты двух профильных комитетов Госсовета Татарстана ранее рекомендовали парламенту республики не поддерживать данный законопроект. По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиля Валеева, если документ будет принят, то это негативно отразится на политической обстановке в России.

              Тема установления в России Дня окончания Великого стояния на реке Угре активно обсуждается в блогах.

              Так, журналист и блогер Максим Кононенко высказался на эту тему в своем Telegram-канале. «Кашин пишет, что спор о стоянии на Угре это серьезно, а я помню точно такой же спор несколько лет назад и ничего. Поспорили и забыли. Это как с Лениным», – отметил он.

              «И с Лениным серьезно вообще-то», – ответил на его сообщение журналист Олег Кашин.

              В свою очередь публицист Егор Холмогоров подчеркнул, что стояние на Угре «не имеет никакого вообще отношения к истории Татарстана и никак не задевает чувств живущего там татарского народа». «Территориально современный Татарстан отчасти совпадает с территорией существовавшего в XV–XVI веках Казанского ханства, которое не принимало никакого участия в событиях 1480 года. После чреды войн 1460-70-х годов Казань в 1480 году жила с Русью в мире, не участвуя не только в военных действиях ордынцев против Москвы, но даже и в направленных против нее дипломатических комбинациях», – написал он в своем Facebook.

              «Стояние на Угре было завершающей частью противостояния формирующегося единого Русского государства и Большой Орды хана Ахмата (…). В русских летописях население этой орды называлось «татарами», однако в каком отношении оно находилось с жителями современного Татарстана – сказать трудно», – продолжил публицист.

              Он подчеркнул, что «оснований ассоциировать себя с Большой Ордой у потомков казанских татар нет никаких». «Никаких – кроме одного: культивируемого в последние десятилетия в Татарстане мифа, что якобы современная Казань является наследницей и преемницей Золотой Орды», – указал Холмогоров.

              Газета ВЗГЛЯД также публиковала мнение писателя Сергея Зацаринного, который разбирался в том, что именно предлагают отпраздновать россиянам.

              Между тем внесенный на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект получил положительные заключения министерств. Рассмотрение инициативы в первом чтении планируется на 11 сентября. По последним данным, законопроект поддержали 60 российских регионов.

              Стояние на Угре стало окончанием татаро-монгольского ига. С 8 октября по 11 ноября 1480 года ордынцы намеревались переправиться через реку, но, столкнувшись с сопротивлением русской артиллерии, оставили эти попытки.

              Еще в сентябре 2017 года Министерство культуры предлагало установить в России соответствующую памятную дату.


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