Татарстан направил Госдуме отрицательный отзыв на проект о новой памятной дате

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области об установлении в России новой памятной даты – Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год), которую предлагается отмечать 11 ноября.

«[Заключение от Минниханова] отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены нашим научным сообществом», – передает ТАСС заявление замглавы пресс-службы руководителя региона Лилии Галимовой.

«Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются объединяющими для всего многонационального народа», – сказала она.

Депутаты двух профильных комитетов Госсовета Татарстана ранее рекомендовали парламенту республики не поддерживать данный законопроект. По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиля Валеева, если документ будет принят, то это негативно отразится на политической обстановке в России.

Тема установления в России Дня окончания Великого стояния на реке Угре активно обсуждается в блогах.

Так, журналист и блогер Максим Кононенко высказался на эту тему в своем Telegram-канале. «Кашин пишет, что спор о стоянии на Угре это серьезно, а я помню точно такой же спор несколько лет назад и ничего. Поспорили и забыли. Это как с Лениным», – отметил он.

«И с Лениным серьезно вообще-то», – ответил на его сообщение журналист Олег Кашин.

В свою очередь публицист Егор Холмогоров подчеркнул, что стояние на Угре «не имеет никакого вообще отношения к истории Татарстана и никак не задевает чувств живущего там татарского народа». «Территориально современный Татарстан отчасти совпадает с территорией существовавшего в XV–XVI веках Казанского ханства, которое не принимало никакого участия в событиях 1480 года. После чреды войн 1460-70-х годов Казань в 1480 году жила с Русью в мире, не участвуя не только в военных действиях ордынцев против Москвы, но даже и в направленных против нее дипломатических комбинациях», – написал он в своем Facebook.

«Стояние на Угре было завершающей частью противостояния формирующегося единого Русского государства и Большой Орды хана Ахмата (…). В русских летописях население этой орды называлось «татарами», однако в каком отношении оно находилось с жителями современного Татарстана – сказать трудно», – продолжил публицист.

Он подчеркнул, что «оснований ассоциировать себя с Большой Ордой у потомков казанских татар нет никаких». «Никаких – кроме одного: культивируемого в последние десятилетия в Татарстане мифа, что якобы современная Казань является наследницей и преемницей Золотой Орды», – указал Холмогоров.

Газета ВЗГЛЯД также публиковала мнение писателя Сергея Зацаринного, который разбирался в том, что именно предлагают отпраздновать россиянам.

Между тем внесенный на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект получил положительные заключения министерств. Рассмотрение инициативы в первом чтении планируется на 11 сентября. По последним данным, законопроект поддержали 60 российских регионов.

Стояние на Угре стало окончанием татаро-монгольского ига. С 8 октября по 11 ноября 1480 года ордынцы намеревались переправиться через реку, но, столкнувшись с сопротивлением русской артиллерии, оставили эти попытки.

Еще в сентябре 2017 года Министерство культуры предлагало установить в России соответствующую памятную дату.