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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

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Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

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Взгляд с другого берега Угры

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              Взгляд с другого берега Угры

              Сергей Зацаринный
              писатель
              		 2 августа 2019, 09:06

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              Уже осенью в России может появиться новый государственный праздник – День освобождения от монголо-татарского ига. Такой законопроект уже внесён в Госдуму. Запланированное всенародное ликование намечено на 11 ноября и приурочено к окончанию «стояния на Угре» войск хана Большой Орды Ахмата и великого князя московского Ивана III.

              Думаю, никто не удивится, узнав, что инициаторами данного законопроекта являются власти Калужской области, по территории которой и протекает упомянутая река. 

              Вокруг монголо-татарского ига уже сломано столько копий, что вряд ли можно что-либо ко всему этому добавить. Тем более, как мы видим – воз и ныне там. Поэтому предлагаю просто перенестись на пять веков назад и ещё раз вспомнить, а что, собственно нам предлагают отпраздновать? Нам ведь предлагают эту дату ни больше, ни меньше, как рождение независимого суверенного Русского государства.

              Моему поколению это так и преподносили, ещё со школы. Куликовская битва, через два года после которой хан Тохтамыш сжёг Москву и восстановил ненавистное иго. Которое было свергнуто сто лет спустя. Лично мне нравилась картина с впечатляющим названием «Иван III разрывает ханскую грамоту и топчет басму перед татарскими послами». Вполне достойное завершение дела, начатого на Куликовом поле. При этом целый век как-то сам собой выпадал из нашей истории. А ведь это, если верить инициаторам данного законопроекта, последний век монголо-татарского ига. Когда нельзя даже говорить о Руси, как о государстве.

              Орда, да не та

              Фото: «Великое стояние на реке Угре», П.В. Рыженко

              Прежде всего, посмотрим, чем отличается Большая Орда Ахмата от царства Тохтамыша. Дело в том, что уже через 13 лет после сожжения Москвы и восстановления прежних порядков, Золотая Орда была полностью разгромлена армией легендарного Тимура. Железных Хромец дошёл тогда и до русских границ, стерев с лица земли город Елец, после чего повернул на Волгу. Можно быть совершенно уверенными, что тогда Русь избежала немалых неприятностей. Не зря этот день 26 августа по старому стилю православная церковь празднует и поныне, как день Сретения Владимирской иконы Божьей Матери.

              Золотой Орде повезло гораздо меньше. Она подверглась ужасающему разгрому. Было сожжено множество городов, обезлюдели целые регионы. То, что осталось, можно называть лишь жидким дымом на месте старых костров. Тохтамыш бежал в Литву, на его место поставили другого хана, а само некогда великое царство надолго погрузилось в череду смут и междоусобной борьбы.

              Как выглядело в тогда это самое иго? Прямо скажу, русским князьям, пытавшимся жить по старине, не позавидуешь. Отправляются враждующие князья московский и тверской в далёкий Сарай, который находился недалеко от нынешней Астрахани, к хану Шадибеку, а, пока плывут по Волге, того уже согнал его соперник. А вот как виделось монголо-татарское иго образца 1407 года могущественному ногайскому эмиру Едигею, некогда союзника Тимура, а впоследствии реальному правителю Орды,  стоявшему за спиной многих тогдашних ханов. «Послы царёвы и гости из орды к вам приезжают, а вы послов и гостей на смех поднимаете». О прежних порядках приходилось лишь вспоминать. С грустью. «А прежде сего улус был царёв и страх держал, и пошлины давали, и послов царёвых чтили».

              Скорее всего с послами Едигея обошлись так же невежливо, потому что на следующий год он явился лично и с войском. Осадил Москву, звал на помощь тверского князя, но в конце концов сменил рык грозного завоевателя на речь базарного торговца. «Хоть тысячи три дайте». С тем и убыл.

              В 1412 году герой битвы при Грюнвальде, где было сломлено могущество Тевтонского ордена, сын Тохтамыша Джелал ад-Дин, смог восстановить центральную власть. Даже, как в былые времена вызвал к себе в Орду русских князей. Но уже через несколько месяцев был убит в результате заговора и степное царство снова погрузилось в междоусобицу. Чего стоил в ту пору некогда драгоценный ханский ярлык, за обладание которым некогда воевали и торговались русские князья?

              И с императорами роднились

              Во всяком случае, великий князь Василий Дмитриевич, получивший его некогда из рук самого Тохтамыша и поживший в заложниках в ордынском плену, незадолго до кончины завещал власть своему сыну, назначив поручителями своего тестя Витовта и митрополита Фотия. Никакого намёка на получение разрешения от Орды. Кстати, о международном признании. Василий Дмитриевич выдал свою дочь Анну за наследника византийского престола. Это вам не столь любимая историками Софья Палеолог, племянница императора давно не существующей империи. А что Орда, спросите вы?

              А ничего. Возможно, о ней и не вспомнили бы. Но в одночасье умерли Витовт и митрополит Фотий, назначенные московским великим князем своими душеприказчиками, которым удавалось поддерживать какой-никакой мир между наследниками московского князя, а сами договориться они никак не могли. Решили по старинке искать правды в Орде. Так в 1431 году великий князь Василий Васильевич, который тогда ещё не обзавёлся прозвищем Тёмный, потеряв глаза в междоусобной борьбе, получил ярлык из рук хана Улу-Мухаммеда.

              Помогло это ненадолго. Уже вскоре тот сам лишился престола. Вместо поддержки из Орды приходили только требования о выплате дани. Что в условиях обилия претендентов было дорого и непрактично. В 1434 году пришлось платить сразу троим. После чего на требование дать мзды стали реагировать по обстоятельствам. Ханский ярлык вообще перестал интересовать русских князей. Василий Васильевич передал власть сыну Ивану, назначив душеприказчиком польского короля Казимира. Орду он упомянул лишь как хозяйственный термин. Если нужно будет платить дань, то скидываться, а если не нужно, то выход не собирать. На дворе стоял 1462 год.

              Что в итоге

              Как раз в это время появляется и другой герой нашей истории. Хан Ахмат. В ту пору он делил власть со своим братом Махмудом в Большой Орде. Её ещё называли Тахта-эль. Земля Престола. Там стояла былая столица некогда могущественного царства. Уже были независимы Крым, Казань, Сибирь. С востока давило мощное государство хана Абулхайра.

              Ахмат отметился в 1460 году набегом на рязанские земли, но, судя по всему, ему дали не той мзды, и он пропал на долгое время. Снова появился только после смерти брата Махмуда. Заключив союз с польским королём, он решил восстановить былую власть над Русью и Крымом. В 1472 году Ахмат двинулся на Москву. Однако не прошёл далее пограничного Алексина. В 1480-м, в письме Ивану III он напишет, что дань ему не платят уже девять лет. Судя по всему, в тот раз ему удалось что-то получить.

              Что было дальше, мы уже знаем из школьных учебников и многочисленных художественных произведений. Думается, они не сильно грешат против истины. Вот только где оно, в этом самом 1480 году, иго? К тому времени на московском престоле уже 18 лет сидел без всякого ярлыка великий князь. Давным-давно не было никакой дани. Да и до того она уплачивалась только эпизодически. Лучше всего об этом говорит требование самого Ахмата: он указывает конкретную сумму, что свидетельствует, что речь идёт о плате по договорённости. Обычный набег.

              Ну, и по какому случаю банкет?


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