Про Александра Невского мы знаем постыдно мало

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2 октября, суббота  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
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Чем займутся в Госдуме депутаты-новички

Новоизбранный депутат Евгений Попов обещает добиваться эффективной коммуникации между властью и обществом Марат Абулхатин/ТАСС
Объявлена дата первого заседания новой Госдумы – вторник 12 октября. Причем депутатский корпус сильно обновился: от прежнего состава осталась только половина. С какими же идеями придут в здание на Охотном ряду новички? Как оказалось, многие из них планируют бороться с завышенными тарифами в сфере ЖКХ. Но есть и те, кто считает себя экспертами по бюджету или модернизации системы образования. Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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«Энергонезависимость от России» душит литовскую экономику

Литва могла бы получать трубопроводный газ из России, но предпочла иное решение REUTERS/Ints Kalnins
Провозглашенная в Литве политика «энергетической независимости от России» заканчивается крахом. Например, отопление в стране в этом сезоне подорожает как минимум на треть, а последствия будут печальными и для населения, и для промышленности. Причем похожая ситуация наблюдается и в других странах, особенно рьяно занимающихся гибридной войной против России. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Про Александра Невского мы знаем постыдно мало

Сергей Зацаринный
Сергей Зацаринный, писатель
Пришла пора рассказать об Александре Ярославиче уже не в работах профессиональных историков, а хотя бы киношников. Благо интриг и сюжетных поворотов хватает. А то так и останемся вместе с Эйзенштейном у Ледового побоища. Которое произошло за пять лет до того, как Александр стал великим князем. Подробности...

Сибирь должна перестать быть периферией России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Настаёт момент, когда споры западников и антизападников должны прекратиться сами собой, поскольку Россия уже не может определять себя в мире относительно Запада. В новой реальности лозунг «Азия от Шанхая до Калининграда» выглядит более здравым, чем «Европа от Лиссабона до Владивостока». Подробности...
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Дети мигрантов станут русскими

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Миграция, трудовая и прочая – это факт нашей жизни. Можно трусливо прятаться, зарывать голову в песок. Но гораздо дальновиднее «прикармливать», обучать, интегрировать приезжих и регулировать процессы миграции. Подробности...
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В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Обсуждение: 30 комментариев
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
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    Сергей Зацаринный

    Про Александра Невского мы знаем постыдно мало

    Сергей Зацаринный
    писатель
    		2 октября 2021, 12:00

    В этом году Россия отмечает 800-летие князя Александра Невского. Это событие ожидаемо сопровождалось множеством торжественных мероприятий самого высокого уровня. С участием президента и патриарха. Это одна из исторических личностей, прошедших проверку временем и прочно утвердившаяся в общественном сознании на одном из первых мест.

    Причём, Александр Невский одинаково популярен у народа и у власть предержащих. Один из ярких показателей – орден его имени. Был в Российской империи, был в СССР, есть в Российской Федерации. Казалось бы, что нового можно сказать об этой фигуре, о которой написаны целые книжные полки?    Меня покоробила мелочь. Промелькнувшая новость о том, что князя назвали коллаборационистом. Прислужником Орды. А ведь в данном случае писавший просто сгустил краски, немного резковато повторив почти официальную точку зрения.

    Если мы посмотрим на тот же список величайших деятелей в истории России, то увидим, что Александр Невский возглавляет его именно в разделе великих полководцев. Да и сами юбилейные торжества снова связаны с тем же Ледовым побоищем. Для миллионов россиян князь, прежде всего, полководец. Таким мы его помним по фильмам, картинам, школьным учебникам. А его деятельность в бытность великим князем сводится к противостоянию экспансии Запада и защите православия.

    Выбрал подчинение монголам порабощению католичеством. Из двух зол меньшее. Эта версия господствует и по сей день. Предлагаю присмотреться к ней пристальнее. Взять ту же Орду. Как раз в то самое время, когда Александр Ярославич поехал за первым своим ярлыком в далёкий Каракорум к великому хану Гуюку, этот великий хан начал переговоры с тем самым Папой римским, который мечтал подчинить не только русское православие, но и его греческое руководство, располагавшееся тогда в Никее. А заодно армян и несториан, находившихся под властью монголов. Власти и возможностей у Гуюка для этого было вполне достаточно. Этому подчинению способствовали и сами греки. Они тогда вовсю вели тайный торг с Западом за возврат им Константинополя в обмен на признание власти Папы. Венгерский король, шедший в авангарде экспансии на русские земли, помогал назначению нового киевского митрополита, используя своё родство с никейским императором. Заодно укрепляя свои позиции браком дочери с сыном князя Даниила Галицкого.

    Так что посланники Папы Иннокентия прибыли к князю Александру Ярославичу не с пустыми руками. Были у них козыри и договорённости. Битые козыри, просроченные уже договорённости, но были. Кроме того, ещё неизвестно, чего было ожидать от Орды. Христиан там было много, в том числе среди знати и даже ханской семьи, и призрак «царства пресвитера Иоанна» ещё владел умами.

    Фото: Павел Корин

    Александр Ярославич, приехав в 1247 году с братом Андреем в Каракорум, где за год до этого при загадочных обстоятельствах погиб их отец, оказался не просто в ставке великого хана. Он приехал получать ярлык к давнему врагу Батыя и оказался, в буквальном смысле этого слова, между молотом и наковальней. Столкновение между двумя Чингизидами было неизбежно, и вполне естественно, что Гуюк хотел получить поддержку русских князей. Он тогда сменил многих правителей в подвластных монголам княжествам. Летописцы донесли до нас глухое известие о «пре» – споре между Ярославичами в ставке хана.

    Последующие события позволяют догадаться, в чём были разногласия. Пять лет спустя младший брат Александра попытается избавиться от монгольского владычества. В союзе со своим тестем Даниилом Галицким. Для Руси это закончится страшной Неврюевой ратью, для Андрея бегством за море. Его ярлык передадут Александру. Все как-то забывают, что произошло за эти пять лет. В Орде поменялась власть. Умер Гуюк, выдавший ярлыки русским князьям, началась смута, после которой Батый смог поставить на престол в Каракорум угодного себе хана и стать «акой» – главой рода Чингизидов.

    Вот когда стала очевидной нравоучительность 145 псалма: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». Стал тенью великий хан Гуюк, пищей воронов его сторонники, а посланники Папы привезли ко двору князя Александра только прошлогодний снег бесплодных обещаний. Батый и его сын Сартак были ближе, а, следовательно, надёжнее.

    Только это была не последняя смута в Орде и не последнее испытание для Александра Ярославича. Скоро умер и Батый, а следом за ним Сартак. Мы плохо знаем, что творилось в Орде в это время, но, судя по всему, опять усилилась власть Каракорума. Делами при малолетнем хане Улагчи вершила вдова Батыя Боракчина. Скорее всего, при жизни супруга она враждовала с его старшим сыном и теперь вряд ли была благосклонна к его сторонникам.

    Во всяком случае, дочь Сартака бежала на Русь, выйдя замуж за ростовского князя. А на наши земли пришли переписчики – считай, налоговые инспекторы, которых в своё время задержал Батый. Неблагодарная участь помогать им выпала князю Александру. Ему часто ставят это в укор, но в это же время ордынские отряды восстановили свою власть над владениями Даниила Галицкого, поверившего союзу с Западом и принявшего королевскую корону. Срыли там крепостные сооружения.

    Александр Ярославич отделался меньшими потерями. В это же время крепнет его союз с митрополитом Кириллом, ставленником Даниила, некогда поставленного при помощи венгерского короля, за которым маячил Папа Римский. Пастырь перебрался во владения Александра. Этот союз скоро даст свои плоды. В Орду придёт очередная смута, и новый хан Берке вновь вступит в конфликт с Каракорумом. И снова Александр Ярославич окажется на нужной стороне. Едва придя к власти, новый хан даст добро на учреждение епархии в Сарае, после чего, видимо, с его молчаливого согласия, по русским городам прокатится череда восстаний, в ходе которых перебили сборщиков дани, назначенных из Монголии. Хотя, может, Берке был и непричастен к этому, и всё блестяще организовал сам Александр.

    Во всяком случае, этим он убил сразу двух зайцев: избавился от сборщиков дани и отбился от посылки войск в Орду на войну с персидскими ильханами. Это было последнее дело великого князя Александра. После он отправился в Орду. Время было трудное. Сам Берке со своей Золотой Ордой висел на волоске. Ярославичу удалось избежать втягивания в конфликт русских земель. Видимо, дорогой ценой. На обратном пути он умер.

    «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли!» – сказал митрополит Кирилл. Некогда ставленник Даниила Галицкого, венчавший мятежного Александрова брата Андрея. Хороший политик и соперников превращает в сторонников. Вот такая история была с нашим героем после Ледового побоища. О которой говорится просто и одноцветно – выбрал союз с монголами против Запада.

    Мне кажется уже пришла пора рассказать обо всё этом уже не в работах профессиональных историков. Просится сериал. Благо интриг и сюжетных поворотов хватает. А то мы так и останемся вместе с Эйзенштейном у Ледового побоища. Которое произошло за пять лет до того, как Александр Ярославич стал великим князем.

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