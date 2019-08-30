Не тревожьте тень ушедшей империи

Монголо-татарское иго возвращается. Возвращается в наши учебники, в нашу официальную историю. После того, как дата его окончания станет памятным днём России, наше прошлое будет снова чётко разделено на до и после. Забавно, что навязанная с Запада идея бывшего татарского улуса, призванная поставить московских государей, стремительно вторгавшихся в европейскую политику, в заведомо приниженное положение, сейчас подаётся, как акт самоутверждения и патриотизма.

Против выступают власти Татарстана. Там считают, что это историческое событие не является объединяющим для многонационального народа России.

Рвение калужского губернатора, изо всех сил пытающегося придать своему региональному празднику – юбилею стояния на реке Угре – государственный уровень, вполне объяснимо. На такого рода мероприятие можно попросить деньги из федерального бюджета, повысить так называемую туристическую привлекательность региона – что, в принципе, прекрасно.

Реакция Татарстана на первый взгляд тоже понятна. В ней рациональное переходит в эмоциональное, и наоборот. А наиболее радикальные критики казанских властей, чьи познания в истории, обычно ограничиваются советским школьным учебником для 7-го класса, и вовсе заподозрили татар в далеко идущем стремлении возродить Золотую Орду.

Прежде чем рассуждать, почему события более чем пятивековой давности вдруг стали горячей темой современной политики, давайте всё-таки обратимся к дням минувшим.

Золотая Орда в современном Татарстане не в политической моде. Она занимает своё место в истории, служит предметом изучения для специалистов, темой для образовательных программ и мероприятий, но не более того.

Немного личного опыта. Я пишу исторические детективы, действие которых происходит в XIV веке, в Золотой Орде. И мне многие советуют обратиться по поводу их издания в Татарстан. Но уверяю вас, там – во всяком случае, на уровне издателей и властей – к ним нет никакого интереса. Научные публикации – пожалуйста. Это вполне укладывается в тамошнюю культурную политику. А тревожить тень ушедшей империи там не любят.

Татарстан уже несколько десятилетий строго и последовательно придерживается идеологии, которую называют булгаризмом. Свои корни наши волжские татары выводят из средневекового государства Волжская Булгария.

В древних хрониках она называется просто Болгарией, что нередко приводит к путанице. Часто бывает сложно понять, о каких краях идёт речь: дунайских или волжских. Нужно признать, что подобная родословная куда более почётна, чем золотоордынская. И намного древнее. Корни её уходят в VI век, в Причерноморье, где существовала могущественная держава, именуемая историками Великой Болгарией. После её распада часть населения ушла на Балканы, где основало государство известное и поныне, как Болгария, а часть оказалась в Поволжье. Здесь (а я живу в Сызрани) оно занимало огромную территорию от верховьев Дона до Урала.

К сожалению, его история до сих пор плохо изучена. Письменных источников до нас дошло мало, археологические исследования ещё только в самом начале. Но уже сейчас можно смело утверждать, что в начале второго тысячелетия это было огромное царство. Открыто множество городов, некоторые из которых в десятки раз превосходили по площади крупнейшие центры тогдашней Европы.

Здесь жило многочисленное население, процветали ремёсла, науки. До наших дней дошли имена учёных и поэтов, здешним металлургам принадлежит честь первого применения чугунной посуды. До сих пор слава древних волжских кожевенников сохранилась в восточном названии высококачественной кожи "булгари". В 922 году Волжская Булгария официально приняла ислам. В знаменитом рассказе о выборе веры князем Владимиром именно волжские булгары склоняли его к мусульманству. С такими корнями современный Татарстан обретает тысячелетнюю государственность и книжную культуру.

А что Золотая Орда?

"Приидоша от восточные страны в Болгарьскую землю безбожнии Татарии и взяша Татарове на Болгарскую землю и взяша славныи Великий град Болгарскыи и избиша оружьем от старца и до уного и до сущаго младенца и взяша товара множество, а город ихъ пожгоша огнемъ и всю землю их ихъ поплениша". Это сроки из русской летописи за 1236 год. Булгария приняла первый удар монголо-татарского нашествия и подверглась сильнейшему разгрому. Это прекрасно помнят в современном Татарстане.

Сторонники преемственности от Золотой Орды там, конечно, тоже есть. Но они находятся даже не на обочине политических и идеологических процессов, а за их пределами.

Булгария была частью Золотой Орды, причём одной из наиболее развитых. Здесь существовал монетный двор, снова выросли города. Остатки одного из них – Болгара, он на Волге между Казанью и Ульяновском – сейчас заботливо отреставрированы я являются объектом всемирного наследия Юнеско. В XV веке Татарстан вновь обрёл государственность, уже под эгидой династии ханов из Золотой Орды, что и связало накрепко его образ с именем этой погибшей империи.

Казань – злая дочь Золотой Орды, такой приговор утвердил русский книжник. Тогда это было вполне понятно и оправдано. Планировалось завоевание Поволжья, поэтому был спрос на старые обиды, неважно – реальные или надуманные.

Кстати, в ту далёкую пору, в XVI веке, жители тогдашнего Казанского ханства считали себя булгарами. Меня всегда удивляло, почему не переводили на русский язык и не издавали поэмы знаменитого татарского поэта того времени Мухамедьяра. Современник тех же Навои и Бабура, он так и остался невостребованным. Однажды я спросил об этом у своего знакомого, хорошо знакомого с темой. Суть его пояснений свелась к тому, что в своих произведениях великий татарский поэт ругательски ругал... татар. Противопоставляя их булгарам. Что в тогдашние идеологические концепции, мягко говоря, не вписывалось.

Так это или нет, судить не берусь. Но то, что в современном Татарстане ничуть не тоскуют по Золотой Орде, могу утверждать. То же 750-летие образования этого государства здесь никак не было отмечено на официальном уровне. Даже на научную конференцию, посвящённую почтенному юбилею, никто из политиков не прибыл. Чем же тогда объяснить демарш Татарстана против нового праздника? Тем более, что в 1480 году Казанское ханство уже было независимым, и его отрядов в составе войска Ахмата на Угре не было.

Мне кажется, дело здесь в стремлении отстоять ту концепцию исторического развития, которая сложилась у нас в стране в последние десятилетия. Вполне, кстати, традиционную. Ибо она уводила основание нашей государственности далеко в домонгольский период. Памятник князю Владимиру в Москве для чего поставили? Золотая Орда при таком раскладе оказывалась лишь периодом общей истории, со всеми его положительными и отрицательными сторонами. Вроде тех же княжеских междоусобиц. Которые нередко сопровождались не меньшей жестокостью, чем набеги из Орды. А с Волжской Булгарией русские княжества воевали не больше, а, скорее, гораздо меньше, чем друг с другом.

Такой подход к общему прошлому хорошо связывался – и связывается – с общим будущим. В нём есть место тысячелетней истории и культуре, а вот иноземное иго сюда как-то не вписывается и не надо пытаться его вписать. Не надо выстаскивать со свалок истории эти пронафталиненные русофобские и татарофобские кафтаны. У нас одна страна, за которую мы вместе воевали, одна история, мы – один народ. И это – навсегда.