У России особое место в альянсе с Венгрией, Финляндией и Эстонией

Во время своего недавнего визита в Россию президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина навестить ее страну. Дело хорошее. Отношения наши с прибалтийскими республиками трудно назвать образцовыми, и их улучшение было бы на пользу обеим сторонам. Благо нашелся хороший повод. В следующем году в Эстонии состоится очередной Всемирный конгресс финно-угорских народов. Посетить который и предложили российскому президенту.

Мне стало интересно, что это за конгресс такой? Оказалось, что родиной его является Россия. Именно у нас в 1992 году на 1-м Всероссийском съезде финно-угорских народов в Ижевске было принято решение учредить международную организацию, призванную сохранять и развивать национальные культуры, активизировать межрегиональные и международные контакты. Укрепляя при этом не только национальное самосознание, но и самовосприятие народов, как единой духовно-культурной общности.

Поле деятельности у созданной организации оказалось не таким уж и ограниченным. Это три европейских государства: Венгрия, Финляндия и Эстония. Плюс Россия, занимающая в этом историко-культурном альянсе совершенно особое место.

За строками нашей конституции «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле» стоит солидная финно-угорская составляющая. Семь национальных автономий, миллионы людей. Согласно переписи 2010 года, 2 миллиона 322 тысячи человек относят себя к этим национальностям. Так что без России здесь никак.

Однако, наше участие в этом процессе совершенно не соответствует тому потенциалу, что мы имеем. Конгресс проводится раз в четыре года. Поочередно в каждой стране. После учредительного первого в Ижевске он сразу стал заметным международным событием. Неизменно с участием высших лиц государств. В 2008 году вновь была очередь России. Тогда в Ханты-Мансийске на открытии Конгресса присутствовали главы России, Венгрии, Финляндии и Эстонии.

В то же самое время Россия просто исторически и географически обречена играть важную роль в этом квартете. Обречена «судьбой на своей земле». Финно-угорская составляющая сыграла огромную роль в формировании русской цивилизации. И наоборот. Российское государство много сделало, чтобы сохранить культуру и самосознание вошедших в него народов. Создало те самые национальные автономии, разработало письменность. Огромные усилия были приложены для изучения истории и фольклора.

Есть чем похвастать, есть куда двигаться. Есть, чем поделиться с зарубежными партнерами. Кстати, с той стороны тоже есть немалый интерес. Те же венгры по сей день не забывают свою прародину, откуда их предки тысячу лет назад переселились на берега Дуная. Еще в XIII веке посланцы оттуда искали на берегах Волги Великую Венгрию, мечты о которой не утихали и во времена Золотой Орды. Венгерские историки и археологи и сейчас частые гости в Поволжье.

На эту тему

При желании можно во всем найти повод для конфронтации или сотрудничества. Было бы желание. А у многих есть желание именно поругаться. Как правило, у тех, кто не может заниматься чем-то конструктивным. За примерами далеко ходить не нужно. На том же конгрессе в Ханты-Мансийске представители России и Эстонии не нашли ничего лучше, чем устроить очередной обмен взаимными претензиями по политическим вопросам. Ну, вот тесен товарищам оказался формат всяких еврокомиссий. Нужно еще и культурный форум в околополитическое шоу превратить.

До революции национальный вопрос вообще мало волновал правительство. Тогда учитывалось только вероисповедание. Считается, что знаменитые соперники по религиозной реформе патриарх Никон и протопоп Аввакум были мордвинами. Всегда гордился своей национальностью великий скульптор Эрзя, что видно даже по его псевдониму. Если верить Интернету, то и многие очень известные современные личности принадлежат к финно-уграм. Причем по всему спектру: от манси до вепсов.

Рост самосознания обозначен, как одна из целей конгресса. В нашей стране это вопрос очень важный. Ведь идущее от переписи к переписи уменьшение финно-угорских народов во многом — результат именно меняющегося самоосознания. Лучше всего противостоять этому на культурном поле, пока вопрос не попал в руки недобросовестных политиков или, того хуже, экстремистов. Это особенно актуально, в свете грядущей очередной переписи населения.

Конгресс в Эстонии может стать хорошей отправной точкой в этом направлении. Тем более, что следующая на очереди Россия. Встреча братских народов 2024 года должна состояться уже у нас. Самое время начинать готовиться. Путин на приглашение Кальюлайд пока не дал определенного ответа. Заметил только, что Тарту — красивый город.