Кремль подтвердил предстоящую встречу Путина с эстонским президентом

Президент Владимир Путин планирует провести встречу со своим эстонским коллегой Керси Кальюлайд в Москве 18 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы получили запрос (от эстонской стороны на встречу с Путиным). Такая встреча сейчас планируется и готовится», – сказал Песков, передает ТАСС.

Глава отдела коммуникации канцелярии эстонского лидера Кайди Ахер сообщала, чо Кальюлайд планирует встретиться с Путиным во время ее рабочего визита в Москву. Президент Эстонии сообщала, что приедет в российскую столицу и примет участие в открытии отреставрированного здания посольства.

Последний визит эстонского лидера прошел в 2011 году. Тогда глава республики Тоомас Хендрик Ильвес приезжал на повторное освящение церкви Иоанна в Санкт-Петербурге, встреча с российским президентом не проводилась.

Последние переговоры лидеров обеих стран проходили в июне 2008 года, тогда Дмитрий Медведев и Тоомас Хендрик Ильвес встретились на Всемирном конгрессе финно-угорских народов.