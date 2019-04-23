Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов в 2020 году

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского лидера Владимира Путина посетить восьмой всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в Тарту в 2020 году.

«Президент Эстонии пригласила нашего руководителя приехать на восьмой всемирный конгресс финно-угорских народов, который будет проходить в Тарту в июне 2020 года», – цитирует РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

Ранее Кальюлайд отказалась считать русский язык угрозой для Эстонии.

Напомним, президент Эстонии приехала в Москву и приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики. Путин принял Кальюлайд в Кремле.