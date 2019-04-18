Путин назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов России с Эстонией

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Эстонии Керсти Кальюлайд назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц Москвы и Таллина на протяжении долгого времени.

«Давно не виделись», – сказал Путин, приветствуя коллегу в Москве. «Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями – это, конечно, ненормально», – заявил глава российского государства, передает ТАСС.

Президент напомнил, что последняя российско-эстонская встреча на высшем уровне состоялась около 10 лет назад, а сам Путин встречался с Кальюлайд «недавно где-то за границей».

Российский лидер отметил, что в результате отсутствия контактов на официальном уровне товарооборот двух стран за последние два года упал на 50%. «Правда, за прошлый год он немножко (вырос) – плюс 17%», – добавил он. «У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом. В общем, вопросов много, конечно», – заявил Путин.

Президент Эстонии в свою очередь предложила обсудить геополитические вопросы. «Эстония является кандидатом в члены Совета Безопасности ООН. Мы стали в различных организациях ... конструктивными партнерами. Я думаю, что нам будет интересно обсудить и глобальные геополитические вопросы», – сказала Кальюлайд.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин и Кальюлайд обсудят взаимные озабоченности.

«Уже много лет не было никаких контактов ни на высоком, ни на высшем уровне между Россией и Эстонией». Между тем, по его словам, «и энергоносители наши идут, есть все равно экономическое взаимодействие, есть кооперация, есть взаимные инвестиции, есть разные озабоченности в отношении друг друга, есть разные фобии, которые тщательно культивируются в прибалтийских странах». «Поэтому встреча важна с точки зрения обсудить все эти и позитивные, и негативные темы», – заключил Песков.