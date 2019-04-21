Президент Эстонии отказалась считать русский язык угрозой

Русский язык не является угрозой для Эстонии, русскоязычные граждане республики любят свою страну независимо от родного языка, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» после официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Ни один язык не является угрозой. Я всегда говорю журналистам, которые думают, что мы, эстонцы, считаем русскоговорящих теми, кто ненавидит демократию, что это неправда», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Я считаю, что русскоязычное меньшинство в Эстонии, это люди, которые любят свою свободу, независимо от того, на каком языке говорят», – добавила она.

Кальюлайд также выступила за поддержание диалога между Россией и Эстонией, несмотря на имеющиеся разногласия. «С соседями нужно разговаривать», – подчеркнула она.

В четверг президент Эстонии прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства этой прибалтийской республики. В Кремле ее принял российский лидер, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов двух стран. Президент Эстонии пригласила Путина посетить республику в следующем году.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии.