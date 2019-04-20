Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство?

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Эстонию впредь координировать действия с соседними странами и осторожно подходить к диалогу с Россией, чтобы не раскалывать единство стран Балтии. Так министр отреагировал на встречу в Кремле президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд в минувший четверг.

«Обычно мы это координируем и действуем объединено. Это всегда более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или Балтийских стран», – заявил Линкявичюс.

Министр посетовал, что Таллин не предоставил детальной информации о предстоящей поездке и выразил надежду, что Эстония сделает это позднее. По его словам, этой встречей Россия хотела продемонстрировать отсутствие изоляции и «создать впечатление обычного сотрудничества, которому способствуют такие визиты».

Встреча стала первой после почти 11-летнего перерыва. «Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями – это, конечно, ненормально», – сказал Путин в начале переговоров с Кальюлайд, отметив, что из-за нехватки регулярных встреч товарооборот между странами снизился наполовину.

В самой Эстонии визит восприняли неоднозначно. Спикер парламента Хенн Пыллуаас назвал поездку неподобающей, так как Россия «является агрессором», и счел действия президента нарушением договоренности «об общей европейской модели поведения». Сторонники визита увидели в действиях своего лидера сигнал о готовности Таллина к восстановлению двусторонних отношений с соседом.

Сама Керсти Кальюлайд объяснила приезд в Москву необходимостью вести диалог с соседним государством. Поводом совершить визит стало открытие после реновации здания эстонского посольства.

Лидер литовской левоцентристской Партии труда Виктор Успасских назвал высказывание Линкявичюса предвзятым и выгодным «для каких-то политических внутренних игр». «Это какие-то поддакивания. Балтийские страны независимые, свободные. Если им хочется координировать свои действия, этого никто не запрещает. Но если кто-то хочет вести свою свободную политику, то никто не должен запрещать это или как-то настраивать на другой лад», – сказал Успасских газете ВЗГЛЯД.

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В свою очередь депутат Таллинского горсобрания центрист Владимир Вельман услышал в заявлении Линкявичюса «некоторую ревность литовских соседей к тому, что Эстония осуществила прорыв, который пока не удалось осуществить Литве и Латвии».

«Я не вижу в данной встрече между президентами России и Эстонии необходимости предварительного согласования между балтийскими лидерами. На этой встрече не было подписано никаких документов и не было достигнуто никаких договоренностей. Это был визит вежливости, встреча людей, которые давно не виделись и просто поговорили друг с другом», – сказал Вельман газете ВЗГЛЯД.

Успасских одобряет факт визита, который в будущем может способствовать потеплению в отношениях между двумя странами.

«Я приветствую действия руководителей не только Европы, но и всех стран, которые ищут возможности диалога. Такие заявления Линкявичюса практически провоцируют на ответную реакцию.

Если ты культивируешь зло, то обязательно получишь зло в ответ. Если ты культивируешь опасения и острожное отношение к России, то же самое получишь от России»,

– пояснил политик.

Успасских напомнил, что в Литве на носу президентские выборы и в мае страну возглавит новый человек. Он выразил надежду, что следующий лидер в будущем тоже совершит визит в Россию. «Я буду только приветствовать такие вещи», – признался политик.

Отметим, что в начале июня президентские выборы также состоятся в соседней Латвии. Кандидат от правящей коалиции Эгилс Левитс признался в неготовности провести встречу с Путиным по причине следования единой политике Евросоюза в отношении России. «Сильная сторона внешней политики Латвии в том, что латвийская политика всегда идет в контексте с общей европейской внешней политикой», – заявил Левитс.

Что касается вопроса единства балтийских государств, то он, по словам Вельмана, всплывает в случае опасений, что одна из стран обойдет кого-то. Впрочем, депутат уверен, что подобная риторика никак не повлияет на эстонско-литовские отношения.

«Нет балтийского хора, есть балтийские солисты. Где-то кто-то выскажет легкое «фи», но по большому счету я не думаю, что это заявление скажется на отношениях между балтийскими странами. Эти отношения, мягко говоря, странные. Долгие годы я был членом Балтийской ассамблеи. Нам было достаточно сложно достигать консенсуса по каким-то вопросам. Это был показ наружу, что мы якобы едины. На самом деле каждое балтийское государство в целом ведет свою внутреннюю политику, но внешний курс определяется странами Евросоюза и НАТО. Поэтому я бы осторожно применял такое термин, как единство балтийских стран», – подытожил Владимир Вельман.