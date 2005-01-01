Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»

В Эстонии на выборах победил расизм. Такой вывод из прошедшего голосования в местный парламент делают защитники «неграждан» и русских школ. Но если в Эстонии так много наших соотечественников, в том числе и с местным гражданством, почему проиграла партия, которую называли пророссийской? И что теперь ждет русское население страны?

В уезде Ида-Вирумаа – части Эстонии с центром в Нарве, где русские составляют более 70% населения – явка на парламентские выборы была рекордно низкой. И удручающе низким здесь оказалось число голосов, поданных за Центристскую партию, которая считается «партией русских» (за нее обычно голосовали те русскоязычные жители республики, у которых есть паспорт гражданина). Об этой особенности нынешнего голосования сообщила в Facebook Яна Тоом, депутат Европарламента от этой эстонской партии.

Центристы, находившиеся до этого момента у власти, проиграли оппозиционной Партии реформ. У нее больше 28%. Центристская партия оказалась на втором месте с 23%. За ней следует националистическая Консервативная народная партия (более известная под своей эстонской аббревиатурой EKRE) с 17 процентами.

Наблюдатели назвали итог выборов сюрпризом – ведь всего месяц назад по соцопросам лидировали центристы.

«Эстонская Республика – это государство с действительно высокой ролью парламента в политической жизни страны. Если ваша партия прошла в парламент – вы формируете коалицию и правительство, – пояснил газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. – Принцип вполне известный: победитель получает все».

И, следовательно, победитель диктует свои условия. По мнению эстонской прессы, проигрыш «партии русских» и победа Партии реформ означают в том числе полный перевод образования в республике на эстонский язык. «С точки зрения гражданского мира и социальной справедливости Эстония все же проиграла, – с сожалением констатирует евродепутат Тоом. – Причем первые в ряду проигравших не эстонцы. Как обычно».

«Как обычно проигравшие» – русские. Наших соотечественников в прибалтийской республике около четверти, а тех, кто называет русский язык родным, – около 30%. Те, кто, с точки зрения эстонских властей, не составляет титульную нацию, делятся примерно на три части: около 100 тысяч получили синие паспорта граждан Эстонии, более 90 тысяч – с российскими паспортами, и, наконец, 76 тысяч человек обладают уникальным (известным в Эстонии и соседней Латвии) статусом «неграждан» и соответствующими серыми паспортами. На сленге их называют «неграми».

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Хотя пересчет голосов, поданных на одном из избирательных участков Нарвы (81% населения – русские), может слегка изменить результаты выборов в пользу центристов, их поражение очевидно. И в партии не скрывают, почему.

Лидер центристов и пока еще премьер-министр Юри Ратас «высказался в поддержку НАТО и о санкциях против России», и «русским избирателям это не понравилось», сказала в интервью ERR Майлис Репс, замглавы партии и министр образования в уходящем правительстве Ратаса.

В итоге «в Эстонии на выборах победил расизм», такое мнение в Facebook высказал эстонский публицист, член президиума Международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Дмитрий Линтер. «EKRE занимает крайне правую, отчасти пронацистскую позицию, – подчеркнул он. – Лозунг их на выборах: «Нет «неграм» в Эстонии!»... Партия известна также массовыми вечерними факельными шествиями и русофобскими призывами. Пример: «Русские – это раковая опухоль на теле Эстонии!».

При этом Линтер напоминает, что лидер националистов из EKRE Март Хельме во второй половине 1990-х был послом Эстонии в России.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич заявляет, что проигравших центристов вряд ли можно было считать «прорусской партией». Собеседник подчеркнул:

«Да, русские голосуют за ЦП, но почему? Представьте себе ситуацию, когда перед вами одна партия – откровенно нацистская с факельными шествиями и коричневыми рубашками, речь идёт о EKRE; вторая – это Партия реформ, союзники EKRE, но это, скажем так, хорошо образованные нацисты во фраках. И в этих условиях русским, украинцам и белорусам в Эстонии приходится голосовать за Центристскую партию, потому что все остальные ещё хуже. Левых партий в Эстонии нет ни одной. Партий, которые бы ориентировались на русскоязычное население, тоже нет ни одной. Потому получается выбор без выбора: бюллетень большой, но толку мало».

Эксперт допускает, что реформисты даже могут взять с собой центристов в новую коалицию на правах младшего партнера. По оценке Межевича, весьма преувеличен имидж Центристской партии как партии сторонников упразднения статуса «негров» и сохранения русских школ. По мнению собеседника,

«реформисты считают необходимым убить образование на русском языке очень быстро, а центристы считают, что это надо сделать медленно. Вот и вся разница».

Эстонский общественный деятель, эксперт независимого аналитического центра «Евроэксперт» Андрей Заренков пояснил газете ВЗГЛЯД: концепция стопроцентно чистой эстонской школы давным-давно уже утвердилась в эстонской элите, независимо от центристов, реформистов, социал-демократов. Собеседник добавил: «Просто центристы, чтобы не потерять голоса русских, немного зажимают эту информацию. Остальные уже все решили, что хватит зажимать, пора уже говорить правду русским, что их ожидает».

«Лидер Партии реформ Кая Каллас сказала, что с центристами у них три проблемы. Первой она назвала проблему экономики. Они по-разному видят развитие Эстонии. Вторая – это вопросы гражданства. И третья – это позиция образования». По прогнозу Заренкова, «если и состоится коалиция на двоих... то центристам ради того, чтобы остаться в коалиции, придется все эти три проблемы снять с повестки дня».

«А это как раз и значит для русского населения, что произойдет ликвидация русских школ, что в вопросах гражданства и «негражданства» никакого прогресса не будет, ну и в отношениях с Россией тоже никакого перелома не произойдет», – уверен эстонский общественный деятель.

«Что касается взаимоотношений с Россией – то здесь есть жесткий консенсус, управляемый из американского посольства, и здесь шаг влево или шаг вправо считается за побег, – отмечает Межевич. – Причем американцы через подконтрольные им СМИ уже намекали, что партию EKRE из-за излишнего национализма, скорее всего, изолируют, дабы не портить реноме американского союзника и партию, формирующую правительство в стране Европейского союза. При этом взять идеологию партии EKRE можно, но саму партию в правительство можно и не брать».