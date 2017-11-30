Прибалтийские политики начинают менять свое отношение к русским

В Прибалтике подул ветер перемен. Руководство Литвы, прежде занимавшее принципиально антироссийскую позицию, говорит о желании наладить официальное общение с Москвой. А президент Эстонии хочет переселиться в дискриминируемую русскоязычную общину, чтобы та не чувствовала себя чужой. Националисты обеих стран бьются в истерике.

Литву часто называют самой антироссийской страной Евросоюза. Оценка, конечно, условная – четких критериев тут нет, а по степени влиятельности Вильнюс серьезно уступает не менее антироссийской Варшаве. Однако по жесткости высказываний и по отрицанию всего российского Литве, пожалуй, действительно можно присудить первое место в неформальном состязании русофобов. И не в последнюю очередь это заслуга ее действующего президента Дали Грибаускайте.

Потому в канун Нового года Грибаускайте удивила многих, заявив, что с Россией «лучше сотрудничать, торговать, чем воевать»: «Не хотелось бы махнуть рукой или сказать, что не надо общаться. Все меняется. Меняется геополитическая ситуация, всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам и, если надо, менять свою позицию, не отказываясь от ценностей».

Правда, для возобновления сотрудничества и общения Москве тут же был выставлен ряд условий («освобождение оккупированных территорий», «прекращение попыток подкупа зарубежных политиков», отказ от «вмешательства в выборы в других странах» и от «стремления силой навязать свои интересы»), но по меркам президента Литвы это действительно примирительное заявление. «Мы всегда готовы к сотрудничеству со всеми соседями, которых не выбираешь. Потому что сотрудничество содействует защищенности нашего государства и интересов наших людей», – резюмировала Грибаускайте.

«Мы не русофобы»

Возможно, эти слова сработали как «спусковой крючок». Вскоре за восстановление отношений с Москвой высказался и премьер-министр Саулюс Сквернялис. «Мы – уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю, абсолютно любых контактов с этой страной (Россией – ВЗГЛЯД). Хотя другие страны, те же соседние государства активно работают (с россиянами – ВЗГЛЯД) над экономическими вопросами», – заявил он, выступая в эфире национального телевидения. Поэтому, по словам премьера, к вопросу отношений с Россией следует подходить более прагматично, придерживаясь «четких стратегических границ», установленных в литовской внешней политике.

«Контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и Новый год является благоприятным для подобных шагов», – подытожил премьер.

И хотя Сквернялис тоже озвучил ряд оговорок (например, о том, что «нельзя предавать Украину»), его слова стали причиной скандала. Так, глава МИД страны (то есть непосредственный подчиненный премьера) Линас Линкявичюс заявил, что никакие контакты на высшем уровне между Вильнюсом и Москвой в данный момент невозможны, потребовав не только возврата Крыма в состав Украины, но и «возврата в состав Грузии утраченных территорий». После этого, по мнению Линкявичюса, должен последовать «отказ России от агрессивной политики в отношении соседей, прекращение вмешательства Москвы во внутренние дела европейских государств, отказ от имперских планов по реанимации СССР». И только «при соблюдении Кремлем этих условий появится почва для восстановления диалога на самом высоком уровне».

Надо отдать должное Сквернялису – на скепсис подчиненного он отреагировал жестко. «Министр иностранных дел иногда, наверное, думает, что он не член правительства. Но министр – это член правительства», – подчеркнул премьер в интервью одной из радиостанций, после чего заявил о необходимости возобновить работу литовско-российской межправительственной комиссии. По его мнению, Литве нужен «живой диалог профессионалов» в области торговли, в энергетике, в транспорте, в сельском хозяйстве и так далее. А отсутствие контактов на уровне министров или их заместителей он назвал нездоровым явлением, которое «вредит интересам государств и народов».

«Мы не русофобы. С Россией должен вестись диалог», – отрезал Сквернялис, отдельно выделив объявленное Россией эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое вредит интересам Литвы.

Однако и Линкявичюс от своего мнения не отступился. «Мы действительно сейчас не видим смысла во встречах высокого политического уровня. Более того, они ничего дополнительного не могут решить, за исключением политизации ситуации», – заявил министр в эфире той же радиостанции. Да и зачем нужны официальные контакты, если сотрудничество между жителями двух стран в некоторых сферах даже растет:

«В прошлом году почти на 30% вырос наш экспорт в Россию, невзирая на не очень интенсивные отношения и взаимные санкции. И туристические потоки выросли, визовые центры работают активно, подписано несколько важных соглашений. Здесь я бы выделил завершенные в конце прошлого года работы по демаркации границы с Россией. Это огромная работа, она продолжалась 12 лет – и тихо-спокойно результат достигнут. Практически мы завершили переговоры о недвижимом дипломатическом имуществе, продолжатся пограничные и прочие проекты. Конечно, интенсивными эти отношения назвать нельзя, однако те дела, которые должны быть, необходимые контакты происходят», – рассуждает министр.

«Президентские амбиции обязывают»

Как мы видим, единомыслия по поводу необходимости возобновления официальных контактов с Россией у властей Литвы нет. Но чем объясняются миротворческие инициативы того же Сквернялиса? Политолог, заместитель главного редактора портала RuBaltic.ru Андрей Стариков в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал не забывать, что Сквернялиса называют основным претендентом на победу на предстоящих в 2019 году президентских выборах.

«Саулюс Сквернялис – наиболее вероятный сменщик Дали Грибаускайте на посту руководителя государства, и он тестирует контуры будущей избирательной платформы. Он считает, что наступивший предвыборный год благоприятен для восстановления политических контактов с Россией. Неполитические связи Литвы и России действительно улучшаются, и логичным подкреплением отдельных неполитических успехов должна стать активизация политических контактов. Спрос на налаживание отношений с восточным соседом в литовском обществе есть», – говорит Стариков, считающий, что Сквернялис намерен удовлетворить этот спрос и «предложить альтернативу идейной монополии президента Грибаускайте и литовских консерваторов – по крайней мере, на уровне политических лозунгов».

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«Заявлений в отношении восточного соседа будет все больше. Сквернялис выходец из системы МВД, неопытный во внешнеполитических делах и ранее особо не касался международных вопросов. Однако президентские амбиции обязывают», – говорит Стариков.

Но насколько условно пророссийские намерения литовского премьера способны воплотиться в жизнь в случае избрания его президентом? В этой части вопроса Стариков пессимистичен: «В настоящее время наиболее вероятной представляется рокировка, когда Грибаускайте уходит на пост премьер-министра, уступая Сквернялису президентский дворец на площади Дауканто. В этом случае разрядки отношений с Россией не произойдет: Грибаускайте и ее окружение давно спалили все мосты. И пока эти люди остаются реальными субъектами литовской политики и держателями ее смыслов, Москве и Вильнюсу не о чем говорить».

В защиту «национального государства»

Похожая история разворачивается в другом прибалтийском государстве – Эстонии, президент которой – Керсти Кальюлайд – подверглась жесткой критике со стороны председателя праворадикальной Консервативной народной партии Марта Хельме. Он обвинил президента в сломе традиций, нарушении принципа разделения властей и враждебном отношении к идее национального государства.

Прегрешения Кальюлайд неисчислимы. Она требует от парламента прогресса в работе над прикладными актами «Закона о совместном проживании», легализующего возможность гей-браков, открыто выражает презрение к посещению церквей, не считает Эстонию национальным государством, поддерживает автоматическое предоставление гражданства обладателям «серых паспортов» (то есть русским негражданам) и считает нормальным исполнение на Певческом празднике песен на русском языке.

«Обращаюсь к вам с настойчивой просьбой. Каждый раз, когда вы спешите в очередной раз защищать и пропагандировать либеральные и, возможно, дорогие вам лично ценности, подумайте и о ценностях нашей нации. Если они забудутся, почитайте Конституцию, перечитывайте ее снова и снова. И прекратите вмешиваться в текущую политику», – потребовал Хельме.

Видный деятель русскоязычной общины Андрей Заренков видит в этом заявлении Хельме «отвратительное рыло чванливого национализма». По словам Заренкова, он не особый поклонник президента, но «негоже обращаться к ней с образцами пропаганды из полунацистского арсенала».

«Хельме предъявил президенту обвинения в поддержке идеи предоставления «серопаспортникам» эстонского гражданства, в русификации «святого для эстонцев праздника песни» и в отсутствии особых преимуществ для граждан, являющихся эстонцами по национальному происхождению. Начало 2018 года показало, что в год столетия независимости Эстонии некоторые псевдопатриоты станут соревноваться за то, кто побыстрее вырвет друг у друга право нести флаг национализма. Главным врагом страны Хельме уже объявил русских, проживающих в Эстонии, а Россия давно стала врагом, и все связи с ней подлежат доскональному изучению, а лучше – разрыву. Психологический террор происходит на фоне подчеркнутого гостеприимства к приезжающим из России туристам: дескать, гостей мы любим, и пусть русские будут только гостями в Эстонии. Сколько роликов, рекламы и прочих пропагандистских намеков публикуется в местных СМИ на эту тему!» – рассказал Заренков газете ВЗГЛЯД.

Керсти Кальюлайд действительно не считает нужным расшаркиваться перед русофобами, по-прежнему весьма влиятельными в Эстонии. Например, она пообещала, что в нынешнем году на месяц переедет жить и работать в почти полностью русскоязычную Нарву. Так она хочет показать местным, что они являются полноправными, а вовсе не второсортными, как утверждают националисты, жителями государства.

Все эти события иллюстрируют знаменательную ситуацию: прагматики во власти Литвы и Эстонии хотят урегулировать отношения с Россией или хотя бы с местными русскими, но наталкиваются на ожесточенное сопротивление тех представителей истеблишмента, что строят свои политические карьеры на русофобии.