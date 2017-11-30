Прибалтийские политики начинают менять свое отношение к русским

Взгляд
18 января, четверг  |  Последнее обновление — 06:27  |  vz.ru
Разделы

Россияне перестали экономить и вернулись к практике жизни в долг

В России снова бум потребительского кредитованияФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Потребительское поведение российских граждан, судя по всему, вновь изменилось. И хотя кризис нельзя назвать полностью завершившимся, жители России начали гораздо больше тратить – и гораздо больше занимать в долг. Еще не так давно они в массе своей предпочитали сберегать, а не тратить. Как объясняется происходящее и чем это может грозить? Подробности...
Перейти а раздел…

Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки

Назарбаев, общавшийся со всеми президентами США после распада СССР, пока присматривается к новому американскому лидеру, отмечают экспертыФото: Kevin Lamarque/Reuters
Поездка Нурсултана Назарбаева к Дональду Трампу принесла Казахстану контракты на несколько миллиардов долларов. Но в первую очередь первый визит «центральноазиатского патриарха» к 45-му президенту США был своего рода проверкой. Назарбаев, эффективно выполняющий роль миротворца, безусловно, заинтересован во «взламывании льда» в американо-российских отношениях. Удастся ли миссия мира на сей раз? Подробности...
Перейти а раздел…

Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны

Минздраву показалось, что россияне за пять лет стали на 80 процентов трезвееФото: В. Говорков
Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой, потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. Так ли это на самом деле, и если падение действительно наблюдается, то в чем причина происходящего? Подробности...
Перейти а раздел…

Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку

Американцам успешно удается загнать любую локальную войну в тупик на долгие годыФото: Rodi Said/Reuters
Известие о создании американцами из курдов и бедуинов «армии по защите границ Сирии» восприняли в штыки и Дамаск, и Анкара. Но если правительству Асада пока спешить некуда, то турки нацелились на крупную военную операцию. В конечном счете эта странная идея грозит оказаться ловушкой для Трампа, поскольку обречена на провал. Подробности...
Перейти а раздел…

Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Одиночество Путина

Андрей Бабицкий, журналист
Еще лет пять назад я с негодованием отверг бы саму вероятность того, что с моего языка сойдут подобные слова, что я не буду стесняться выражать свое уважение российскому президенту. Подробности...
Обсуждение: 123 комментария

Единственное отличие Грудинина от Зюганова

Павел Данилин, политолог
Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Очередной шедевр неподражаемого украинского политического стиля

Денис Селезнев, блогер
На Украине оживились затихшие было политические страсти вокруг войны. Поводом стала работа над так называемым законом о реинтеграции Донбасса. Комментируя закон, обычно прибегают к аргументу, что он нарушает Минские соглашения. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
      Подробности...

      В пермской школе № 127 произошла резня

      Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянии
      Подробности...

      Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Сенате США захотели лишить Трампа возможности отложить санкции против России
          США вскрыли сотни платежей российского посольстваРоссийский космос проигрывает Илону МаскуМексиканская компания пустила четыре SSJ-100 на запчастиСилуанов: Россия должна стать второй Норвегией
          Порошенко назвал источник финансирования поставок «Джавелинов» УкраинеСобчак тоже отчиталась о своем здоровьеМинфин начал противодействовать укреплению рубляТренер объяснил массовое снятие легкоатлетов с соревнований в Иркутске
          Украина теряет дешевые европейские кредитыБарселона начинает новый этап борьбы за свою независимостьЭксперты объяснили снижение рейтинга Павла ГрудининаЛатвия намерена вступить с Россией в историческую дискуссию

          Главная тема


          Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

          «коллегиальное решение»


          Бывший глава МИД Украины объяснил, почему Киев отказался воевать за Крым

          публичный скандал


          Муж Шурыгиной устроил драку в эфире

          ядерная стратегия


          Пентагон рассматривает радикальное средство ответа на кибератаки

          избивал одноклассников


          Опубликовано видео, из-за которого организатора резни в Перми не пускали в школу

          американские птрк


          Глава Генштаба Украины высказался о сложностях с получением «Джавелинов»

          сверхбольшая тяга


          Обозначена сумма расходов на создание новейшего российского авиадвигателя

          конфликт в сирии


          Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку

          «административные плюсы»


          Денис Селезнев: Движения вокруг закона «о реинтеграции Донбасса» мало связаны собственно с республиками Донбасса

          «Одиночество Путина»


          Андрей Бабицкий: Сама по себе биография Путина на посту главы государства – необычный и блистательный сюжет

          «Доклад Кардина»


          Дмитрий Дробницкий: Под стратегическое сдерживание России в Вашингтоне подвели теоретический базис

          на ваш взгляд


          Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?

          Прибалтийские политики начинают менять свое отношение к русским

          Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис   17 января 2018, 17:10
          Фото: lrv.lt
          Текст: Илья Белкин,
          Латвия

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Прибалтике подул ветер перемен. Руководство Литвы, прежде занимавшее принципиально антироссийскую позицию, говорит о желании наладить официальное общение с Москвой. А президент Эстонии хочет переселиться в дискриминируемую русскоязычную общину, чтобы та не чувствовала себя чужой. Националисты обеих стран бьются в истерике.

          Литву часто называют самой антироссийской страной Евросоюза. Оценка, конечно, условная – четких критериев тут нет, а по степени влиятельности Вильнюс серьезно уступает не менее антироссийской Варшаве. Однако по жесткости высказываний и по отрицанию всего российского Литве, пожалуй, действительно можно присудить первое место в неформальном состязании русофобов. И не в последнюю очередь это заслуга ее действующего президента Дали Грибаускайте.

          Потому в канун Нового года Грибаускайте удивила многих, заявив, что с Россией «лучше сотрудничать, торговать, чем воевать»: «Не хотелось бы махнуть рукой или сказать, что не надо общаться. Все меняется. Меняется геополитическая ситуация, всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам и, если надо, менять свою позицию, не отказываясь от ценностей».

          Правда, для возобновления сотрудничества и общения Москве тут же был выставлен ряд условий («освобождение оккупированных территорий», «прекращение попыток подкупа зарубежных политиков», отказ от «вмешательства в выборы в других странах» и от «стремления силой навязать свои интересы»), но по меркам президента Литвы это действительно примирительное заявление. «Мы всегда готовы к сотрудничеству со всеми соседями, которых не выбираешь. Потому что сотрудничество содействует защищенности нашего государства и интересов наших людей», – резюмировала Грибаускайте.

          «Мы не русофобы»

          Возможно, эти слова сработали как «спусковой крючок». Вскоре за восстановление отношений с Москвой высказался и премьер-министр Саулюс Сквернялис. «Мы – уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю, абсолютно любых контактов с этой страной (Россией – ВЗГЛЯД). Хотя другие страны, те же соседние государства активно работают (с россиянами – ВЗГЛЯД) над экономическими вопросами», – заявил он, выступая в эфире национального телевидения. Поэтому, по словам премьера, к вопросу отношений с Россией следует подходить более прагматично, придерживаясь «четких стратегических границ», установленных в литовской внешней политике.

          «Контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и Новый год является благоприятным для подобных шагов», – подытожил премьер.

          И хотя Сквернялис тоже озвучил ряд оговорок (например, о том, что «нельзя предавать Украину»), его слова стали причиной скандала. Так, глава МИД страны (то есть непосредственный подчиненный премьера) Линас Линкявичюс заявил, что никакие контакты на высшем уровне между Вильнюсом и Москвой в данный момент невозможны, потребовав не только возврата Крыма в состав Украины, но и «возврата в состав Грузии утраченных территорий». После этого, по мнению Линкявичюса, должен последовать «отказ России от агрессивной политики в отношении соседей, прекращение вмешательства Москвы во внутренние дела европейских государств, отказ от имперских планов по реанимации СССР». И только «при соблюдении Кремлем этих условий появится почва для восстановления диалога на самом высоком уровне».

          Надо отдать должное Сквернялису – на скепсис подчиненного он отреагировал жестко. «Министр иностранных дел иногда, наверное, думает, что он не член правительства. Но министр – это член правительства», – подчеркнул премьер в интервью одной из радиостанций, после чего заявил о необходимости возобновить работу литовско-российской межправительственной комиссии. По его мнению, Литве нужен «живой диалог профессионалов» в области торговли, в энергетике, в транспорте, в сельском хозяйстве и так далее. А отсутствие контактов на уровне министров или их заместителей он назвал нездоровым явлением, которое «вредит интересам государств и народов».

          «Мы не русофобы. С Россией должен вестись диалог», – отрезал Сквернялис, отдельно выделив объявленное Россией эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое вредит интересам Литвы.

          Однако и Линкявичюс от своего мнения не отступился. «Мы действительно сейчас не видим смысла во встречах высокого политического уровня. Более того, они ничего дополнительного не могут решить, за исключением политизации ситуации», – заявил министр в эфире той же радиостанции. Да и зачем нужны официальные контакты, если сотрудничество между жителями двух стран в некоторых сферах даже растет:

          «В прошлом году почти на 30% вырос наш экспорт в Россию, невзирая на не очень интенсивные отношения и взаимные санкции. И туристические потоки выросли, визовые центры работают активно, подписано несколько важных соглашений. Здесь я бы выделил завершенные в конце прошлого года работы по демаркации границы с Россией. Это огромная работа, она продолжалась 12 лет – и тихо-спокойно результат достигнут. Практически мы завершили переговоры о недвижимом дипломатическом имуществе, продолжатся пограничные и прочие проекты. Конечно, интенсивными эти отношения назвать нельзя, однако те дела, которые должны быть, необходимые контакты происходят», – рассуждает министр.

          «Президентские амбиции обязывают»

          Как мы видим, единомыслия по поводу необходимости возобновления официальных контактов с Россией у властей Литвы нет. Но чем объясняются миротворческие инициативы того же Сквернялиса? Политолог, заместитель главного редактора портала RuBaltic.ru Андрей Стариков в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал не забывать, что Сквернялиса называют основным претендентом на победу на предстоящих в 2019 году президентских выборах.

          «Саулюс Сквернялис – наиболее вероятный сменщик Дали Грибаускайте на посту руководителя государства, и он тестирует контуры будущей избирательной платформы. Он считает, что наступивший предвыборный год благоприятен для восстановления политических контактов с Россией. Неполитические связи Литвы и России действительно улучшаются, и логичным подкреплением отдельных неполитических успехов должна стать активизация политических контактов. Спрос на налаживание отношений с восточным соседом в литовском обществе есть», – говорит Стариков, считающий, что Сквернялис намерен удовлетворить этот спрос и «предложить альтернативу идейной монополии президента Грибаускайте и литовских консерваторов – по крайней мере, на уровне политических лозунгов».

          «Заявлений в отношении восточного соседа будет все больше. Сквернялис выходец из системы МВД, неопытный во внешнеполитических делах и ранее особо не касался международных вопросов. Однако президентские амбиции обязывают», – говорит Стариков.

          Но насколько условно пророссийские намерения литовского премьера способны воплотиться в жизнь в случае избрания его президентом? В этой части вопроса Стариков пессимистичен: «В настоящее время наиболее вероятной представляется рокировка, когда Грибаускайте уходит на пост премьер-министра, уступая Сквернялису президентский дворец на площади Дауканто. В этом случае разрядки отношений с Россией не произойдет: Грибаускайте и ее окружение давно спалили все мосты. И пока эти люди остаются реальными субъектами литовской политики и держателями ее смыслов, Москве и Вильнюсу не о чем говорить».

          В защиту «национального государства»

          Похожая история разворачивается в другом прибалтийском государстве – Эстонии, президент которой – Керсти Кальюлайд – подверглась жесткой критике со стороны председателя праворадикальной Консервативной народной партии Марта Хельме. Он обвинил президента в сломе традиций, нарушении принципа разделения властей и враждебном отношении к идее национального государства.

          Прегрешения Кальюлайд неисчислимы. Она требует от парламента прогресса в работе над прикладными актами «Закона о совместном проживании», легализующего возможность гей-браков, открыто выражает презрение к посещению церквей, не считает Эстонию национальным государством, поддерживает автоматическое предоставление гражданства обладателям «серых паспортов» (то есть русским негражданам) и считает нормальным исполнение на Певческом празднике песен на русском языке.

          «Обращаюсь к вам с настойчивой просьбой. Каждый раз, когда вы спешите в очередной раз защищать и пропагандировать либеральные и, возможно, дорогие вам лично ценности, подумайте и о ценностях нашей нации. Если они забудутся, почитайте Конституцию, перечитывайте ее снова и снова. И прекратите вмешиваться в текущую политику», – потребовал Хельме.

          Видный деятель русскоязычной общины Андрей Заренков видит в этом заявлении Хельме «отвратительное рыло чванливого национализма». По словам Заренкова, он не особый поклонник президента, но «негоже обращаться к ней с образцами пропаганды из полунацистского арсенала».

          «Хельме предъявил президенту обвинения в поддержке идеи предоставления «серопаспортникам» эстонского гражданства, в русификации «святого для эстонцев праздника песни» и в отсутствии особых преимуществ для граждан, являющихся эстонцами по национальному происхождению. Начало 2018 года показало, что в год столетия независимости Эстонии некоторые псевдопатриоты станут соревноваться за то, кто побыстрее вырвет друг у друга право нести флаг национализма. Главным врагом страны Хельме уже объявил русских, проживающих в Эстонии, а Россия давно стала врагом, и все связи с ней подлежат доскональному изучению, а лучше – разрыву. Психологический террор происходит на фоне подчеркнутого гостеприимства к приезжающим из России туристам: дескать, гостей мы любим, и пусть русские будут только гостями в Эстонии. Сколько роликов, рекламы и прочих пропагандистских намеков публикуется в местных СМИ на эту тему!» – рассказал Заренков газете ВЗГЛЯД.

          Керсти Кальюлайд действительно не считает нужным расшаркиваться перед русофобами, по-прежнему весьма влиятельными в Эстонии. Например, она пообещала, что в нынешнем году на месяц переедет жить и работать в почти полностью русскоязычную Нарву. Так она хочет показать местным, что они являются полноправными, а вовсе не второсортными, как утверждают националисты, жителями государства.

          Все эти события иллюстрируют знаменательную ситуацию: прагматики во власти Литвы и Эстонии хотят урегулировать отношения с Россией или хотя бы с местными русскими, но наталкиваются на ожесточенное сопротивление тех представителей истеблишмента, что строят свои политические карьеры на русофобии. 


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............