В проигрыше «партии русских» на выборах в Эстонии увидели угрозу

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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за грубую ложь Фото: Kirsty O'Connor/PA Images/ТАСС
Накануне годовщины печальных событий в Солсбери с семьей Скрипалей британские СМИ вышли с очередными громкими публикациями. Одно из изданий даже вычислило якобы настоящего шпиона в лице посла России в Великобритании Александра Яковенко. Как был найден «наиглавнейший советско-российский шпион» в Британии и что скрывается за очередными инсинуациями вокруг дела Скрипалей? Подробности...
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Названа причина мирового лидерства Украины по эпидемии кори

По уровню вакцинации детей Украина оказалась на одном уровне с СуданомФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Украина побила печальный рекорд по темпам распространения кори – ООН поставила «незалежную» на позорное 1-е место в мире. В СССР болезнь считалась почти экзотической, но теперь наши соседи оказались в одной компании с Филиппинами, опередив такие страны, как Йемен и Судан. Почему на Украине стали умирать от кори и почему самой уязвимой оказалась именно Львовская область? Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...

Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
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Пошлость в России окончательно убила китч

Дометий Завольский, историк-архивист
Многие из намеревавшихся вспомнить и обсудить личность кинорежиссёра Алексея Балабанова, которому исполнилось бы на днях шестьдесят, вместо этого вспоминают НТВ 90-х и рассуждают о роли Игоря Малашенко. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
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          В проигрыше «партии русских» на выборах в Эстонии увидели угрозу

             4 марта 2019, 10:59
          Фото: Guo Chunju/Xinhua/Global Look Press
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Центристская партия (ЦП), за которую традиционно голосуют русскоязычные избиратели в Эстонии, проиграла на парламентских выборах в стране; это означает разворот в праволиберальную сторону и возможный переход образования на эстонский язык, полагают местные СМИ.

          Проигрыш ЦП стал сюрпризом – согласно рейтингам компании Emor, всего месяц назад она лидировала при поддержке 26,5% электората, пишет Delfi.

          В итоге партия получила 23% голосов (26 мест в парламенте из 101) и второе место на выборах.

          Зампредседателя партии Михаил Кылварт считает, что поражение «технически» связано с тем, что сторонники партии не пришли на участки – их «убаюкали» высокие рейтинги партии и ее пребывание во власти.

          Отмечается, что центристы, имея репутацию пророссийской политической силы, долгое время оставались в оппозиции на национальном уровне, несмотря на высокие рейтинги. Они традиционно поддерживали русские школы, выступали за упразднение статуса негражданина и поддержание хороших отношений с Россией.

          Больше половины голосов партия не набирала, а идти в коалицию с центристами никто не хотел. Однако ситуация изменилась в 2016 году с приходом премьер-министра Юрия Ратаса (ЦП).

          Похожая ситуация в Латвии – там партия «Согласие» трижды выигрывала выборы, однако в коалиции никогда не была.

          Одна из основных реформ правительства центристов заключалась в переходе к более прогрессивной ставке подоходного налога (чем больше человек зарабатывает, тем меньше необлагаемый минимум – то есть «богатые платят больше»). По словам Кылварта, именно эта реформа стала причиной поражения на выборах.

          Возврат к прежней налоговой системе – один из первых вопросов, которые собирается решать Партия реформ, выигравшая выборы с результатом в 28,8% (34 места из 101). Традиционно она придерживалась принципов либеральной экономики и многие годы управляла страной до прихода к власти центристов.

          Успех Партии реформ был более впечатляющим среди голосовавших в Сети – реформисты набрали 40%.

          Отмечается, что пропорция тех, кто предпочел электронное голосование явке на участки, оказалась рекордной: 28% граждан с правом голоса голосовали онлайн, в то время как общая явка составила 63%.

          По словам политика из Партии реформ Марко Михкельсона, реформисты набрали голоса из-за своей экономической программы: эстонцы понимают, что из-за глобальных экономических процессов страну ждут нелегкие годы.

          В парламентах прошлых созывов Михкельсон занимался международной политикой.

          «Эстония – первая в очереди тех, кто хочет иметь нормальные и предсказуемые отношения с Россией», – заявил он Русской службе Би-би-си.

          Однако, по словам политика, диалог между Эстонией и Россией зависит от диалога между западными странами и Россией, а здесь ключевым моментом является Украина.

          Что касается местного русского вопроса, то перевод русских школ на эстонский язык, по его словам, является «давним планом».

          «Думаю, наша партия будет заниматься тем, чтобы году к 2030 иметь единую систему образования», – уверяет политик.

          Также на прошедших выборах успеха добилась праворадикальная партия ЭКРЕ; всего четыре года назад она набрала 8%, а уже теперь ее рейтинг перевалил за 20%.

          Партия выступает против однополых браков, федерализации Европы и наплыва иммигрантов (по европейской программе перераспределения Эстония приняла около 200 беженцев). Идеал ЭКРЕ – эстонская Эстония и ассимиляция русских.

          На выборах она пришла третьей, набрала 17,8% и получила 19 мест.

          Политик ЭКРЕ Мартин Хельме заявил Би-би-си, что в партии «очень счастливы» и «хотели получить около 20 мест».

          Несмотря на то, что все крупные партии уже заявили, что не собираются работать в коалиции с ЭКРЕ, в ночь после выборов Хельме сохранял оптимизм: «У нас хорошие шансы. Неважно, кто выиграл, победителя тоже могут не взять в коалицию».

          Кто именно войдет в коалицию, пока неясно – это вопрос переговоров, которые должны были начаться в ночь после выборов.

          Напомним, на выборах в парламент Эстонии победила оппозиция. Голосование прошло в воскресенье, работал 451 избирательный участок. За победу боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов.


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