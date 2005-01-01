В проигрыше «партии русских» на выборах в Эстонии увидели угрозу

Центристская партия (ЦП), за которую традиционно голосуют русскоязычные избиратели в Эстонии, проиграла на парламентских выборах в стране; это означает разворот в праволиберальную сторону и возможный переход образования на эстонский язык, полагают местные СМИ.

Проигрыш ЦП стал сюрпризом – согласно рейтингам компании Emor, всего месяц назад она лидировала при поддержке 26,5% электората, пишет Delfi.

В итоге партия получила 23% голосов (26 мест в парламенте из 101) и второе место на выборах.

Зампредседателя партии Михаил Кылварт считает, что поражение «технически» связано с тем, что сторонники партии не пришли на участки – их «убаюкали» высокие рейтинги партии и ее пребывание во власти.

Отмечается, что центристы, имея репутацию пророссийской политической силы, долгое время оставались в оппозиции на национальном уровне, несмотря на высокие рейтинги. Они традиционно поддерживали русские школы, выступали за упразднение статуса негражданина и поддержание хороших отношений с Россией.

Больше половины голосов партия не набирала, а идти в коалицию с центристами никто не хотел. Однако ситуация изменилась в 2016 году с приходом премьер-министра Юрия Ратаса (ЦП).

Похожая ситуация в Латвии – там партия «Согласие» трижды выигрывала выборы, однако в коалиции никогда не была.

Одна из основных реформ правительства центристов заключалась в переходе к более прогрессивной ставке подоходного налога (чем больше человек зарабатывает, тем меньше необлагаемый минимум – то есть «богатые платят больше»). По словам Кылварта, именно эта реформа стала причиной поражения на выборах.

Возврат к прежней налоговой системе – один из первых вопросов, которые собирается решать Партия реформ, выигравшая выборы с результатом в 28,8% (34 места из 101). Традиционно она придерживалась принципов либеральной экономики и многие годы управляла страной до прихода к власти центристов.

Успех Партии реформ был более впечатляющим среди голосовавших в Сети – реформисты набрали 40%.

Отмечается, что пропорция тех, кто предпочел электронное голосование явке на участки, оказалась рекордной: 28% граждан с правом голоса голосовали онлайн, в то время как общая явка составила 63%.

По словам политика из Партии реформ Марко Михкельсона, реформисты набрали голоса из-за своей экономической программы: эстонцы понимают, что из-за глобальных экономических процессов страну ждут нелегкие годы.

В парламентах прошлых созывов Михкельсон занимался международной политикой.

«Эстония – первая в очереди тех, кто хочет иметь нормальные и предсказуемые отношения с Россией», – заявил он Русской службе Би-би-си.

Однако, по словам политика, диалог между Эстонией и Россией зависит от диалога между западными странами и Россией, а здесь ключевым моментом является Украина.

Что касается местного русского вопроса, то перевод русских школ на эстонский язык, по его словам, является «давним планом».

«Думаю, наша партия будет заниматься тем, чтобы году к 2030 иметь единую систему образования», – уверяет политик.

Также на прошедших выборах успеха добилась праворадикальная партия ЭКРЕ; всего четыре года назад она набрала 8%, а уже теперь ее рейтинг перевалил за 20%.

Партия выступает против однополых браков, федерализации Европы и наплыва иммигрантов (по европейской программе перераспределения Эстония приняла около 200 беженцев). Идеал ЭКРЕ – эстонская Эстония и ассимиляция русских.

На выборах она пришла третьей, набрала 17,8% и получила 19 мест.

Политик ЭКРЕ Мартин Хельме заявил Би-би-си, что в партии «очень счастливы» и «хотели получить около 20 мест».

Несмотря на то, что все крупные партии уже заявили, что не собираются работать в коалиции с ЭКРЕ, в ночь после выборов Хельме сохранял оптимизм: «У нас хорошие шансы. Неважно, кто выиграл, победителя тоже могут не взять в коалицию».

Кто именно войдет в коалицию, пока неясно – это вопрос переговоров, которые должны были начаться в ночь после выборов.

Напомним, на выборах в парламент Эстонии победила оппозиция. Голосование прошло в воскресенье, работал 451 избирательный участок. За победу боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов.