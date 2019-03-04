В парламент Эстонии прошли пять партий

По итогам обработки 100% бюллетеней лидерство на выборах в парламент Эстонии сохранила Партия реформ, свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой по организации выборов республики.

Так, после обработки бюллетеней со всех 451 участков праволиберальная Партия реформ получает 28,8%. Этот результат позволил бы ей получить в парламенте 34 мандатов из 101 (на четыре больше, чем у нее сейчас), передает ТАСС.

Центристская партия, возглавляющая правительство, показала второй результат, набрав 23,0% (26 мандатов, на один меньше).

Следом за ней – Консервативная народная партия Эстонии (17,8%, 19 мандатов, на 12 больше, чем сейчас), «Отечество» (11,4%, 12 мандатов или на два меньше) и Социал-демократическая партия (9,8%, 10 мандатов или на пять меньше).

Остальные участники парламентских выборов не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) прошло в воскресенье. Работал 451 избирательный участок. За победу на выборах боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов. Всего на выборах выдвинуты 1099 кандидатов.

Официальные итоги выборов, как ожидается, огласят в течение месяца.