Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

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          Фото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press
          Текст: Игорь Назимов

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          Поистине отчаянную меру для страны обсуждают в Литве – референдум о законодательном разрешении иметь двойное гражданство. И все ради того, чтобы вернуть в страну огромное количество трудоспособного населения, уехавшего на Запад. Что происходит сейчас в литовской демографии и поможет ли этот способ?

          В ЕС Литва является признанным лидером по депопуляции. Недавно в государственном департаменте статистики заявили: «На начало октября в Литве проживали 2,797 млн человек, на 12 тыс. меньше, чем на начало этого года». В ведомстве также сообщили, что если с января по сентябрь из Литвы выехало 3608 человек, то в прошлом году за тот же период эмигрировало около 24 тыс. человек. На излете советских времен, в 1991 году, в республике проживало 3,7 млн человек, то есть за истекшие четверть века с небольшим эта маленькая страна лишилась почти миллиона жителей.

          Повод для оптимизма там видят в том, что поток иммиграции в этом году увеличился. В прошлом году в Литву въехало 17 тыс. человек (в основном ее уроженцы, некогда уехавшие в другие страны на заработки), а в этом году – почти 29 тыс. Ранее уровень эмиграции только рос: если в 2015 году страну покинули около 30 тыс. человек, то в 2017-м – 50 тыс. Количество новорожденных за это же время уменьшилось вдвое. В отдельных районах страны доля детей в структуре населения снизилась на 22%. «С точки зрения демографии это трагедия», – комментирует положение дел профессор Университета имени Витовта Великого Влада Станкунене. Она подчеркивает, что демографическая ситуация в Литве рекордно плохая в масштабах не только Европы, но и всего мира.

          Причины, по которым многие литовцы жить на родине не хотят, секрета не составляют: неблагоприятная социальная обстановка. Литва лидирует в ЕС по таким показателям, как алкоголизм населения и самоубийства. Не исключено, что в скором времени эмиграция опять пойдет в рост: жителей предупреждают о росте цен на газ и электроэнергию. Отъезд литовцев привел к резкому падению объема собираемых в стране налогов.

          Сотрудник немецкого Института демографических исследований Макса Планка, старший научный сотрудник Университета Витовта Великого Донатас Ясиленис опровергает заявления литовских политиков о том, что ситуация обратима, потому что эмигранты вернутся. «К сожалению, наши исследования показывают, что большинство возвращающихся снова уезжает. Мы заметили, что если у человека есть опыт миграции, то велика вероятность, что он снова уедет. Здесь важен политический момент», – отметил Ясиленис.

          Литовские эксперты предупреждают, что соотношение рождаемости, смертности и эмиграции в стране таково, что нация может просто исчезнуть. «На одну женщину в среднем приходится 1,6 ребенка. Чтобы не исчезнуть, нужно больше двух, – говорит Влада Станкунене. – Мы исчезаем из-за низкой рождаемости».

          Демографические прогнозы по молодежи тоже не дают оснований для оптимизма. «Велика вероятность, что такие тенденции сохранятся, молодежи будет приезжать меньше, что остановит расширение Вильнюса. Поэтому численность населения столицы в течение некоторого времени будет медленно расти, а потом стабилизируется или, что также вероятно, начнет немного сокращаться», – рассказал о прогнозе Вильнюсского университета по демографической ситуации в Литве в 2017–2021 годах доцент кафедры географии Роландас Тучас.

          Согласно этому прогнозу, к следующему десятилетию количество подростков в большинстве самоуправлений снизится на 20–30%, студентов станет меньше почти на четверть.

          Референдум как средство спасения

          Процент молодежи в больших городах снижается сильнее, чем в сельской местности, но даже в относительно благополучном Вильнюсе количество молодых людей в ближайшее время уменьшится на 10%.

          «Если посмотреть на историю, на 1980-е годы, там было 60 тыс. новорожденных, своеобразный пик. Вот сейчас и получаем дивиденды. Нас немного спасает от быстрого сокращения численности населения это поколение, которому сейчас 27–32. Однако если посмотрим на рождаемость в 2000-х, а это касается тех, кому сейчас 18 лет, мы увидим, что их в два раза меньше», – говорит Донатас Ясиленис. 

          В декабре ушедшего года правительство утвердило «План действий по реализации Стратегии демографии, миграции и интеграции на период с 2019 по 2021 год», целью которого является повышение численности населения республики до трех миллионов человек. В частности, планируется увеличить пособия на ребенка с 30 до 50 евро. Также предполагается, что мать или отец, работающие в течение первого года после родов, получают 50% пособия по уходу за детьми и семейную карточку для дополнительных льгот или скидок на самые современные товары и услуги. В ближайшем будущем также оценят возможность предоставления финансовых стимулов – возврат налогов или снижение ставки НДС. Чтобы литовцы активнее возвращались домой из-за границы, для них организуют специальные биржи труда.

          Это один из способов поднять численность населения.

          Второй – в Литве собираются провести референдум о возможности введения двойного гражданства. С 2004-го, когда республика вошла в Евросоюз, литовцы массово устремляются в Западную Европу – причем особенно много осело их в Великобритании. По официальным данным, постоянно там проживает около 200 тыс. литовцев, по неофициальным – более 500 тыс.

          Когда два года назад Великобритания волей большинства своих избирателей решила покинуть ЕС, многие прибалты стали еще быстрее паковать вещи – чтобы успеть перебраться в Англию. В течение первого полугодия 2016 года из Литвы эмигрировали 23 тыс. жителей – на 6,5% больше, чем за то же время в прошлом году. Станкунене признает: «У нас явно много «выталкивающих факторов», а основная страна, которая притягивает литовцев, – Великобритания». Глава Вильнюсского бюро Международной организации по миграции Аудра Сипавичене подтверждала, что выезд из Литвы ускорился из-за состоявшегося в Великобритании референдума – люди опасаются, что вскоре доступ в эту страну окажется закрыт.

          До Брексита литовцы, проживающие в Великобритании, сохраняли гражданство родного государства. Но после того, как референдум о выходе из ЕС стал свершившимся фактом, они начали в массовом порядке брать британское подданство – опасаясь, что в противном случае их начнут со временем выдворять из страны. В Литве прозвучало предложение дать возможность новоявленным британцам сохранять и второе гражданство – своей родины.

          В мае 2017-го в государстве был проведен опрос, в ходе которого респондентов спрашивали: одобряют ли они, чтобы гражданство Литвы разрешалось иметь лицам, уехавшим из страны после ее выхода из СССР и обзаведшимся гражданством другой страны? Ответ «точно одобряю» выбрали 23% респондентов, 37% сказали «скорее одобряю». Лишь 14% опрошенных граждан данную идею не одобряют, а 6% – «точно не одобряют». Результаты неудивительны – сейчас мало у кого из жителей Литвы нет родственников и друзей в Великобритании. Авторы идеи о введении двойного гражданства надеются, что таким образом удастся хоть как-то сохранить связь выходцев из Литвы с исторической родиной, а там – как знать – может, со временем кто-то из них и вернется...

          Пройдет одновременно с выборами

          Однако 20 октября 2017 года Конституционный суд Литвы постановил, что добиться двойного гражданства для эмигрантов можно, лишь изменив основополагающий государственный акт. В настоящее время, согласно основному закону страны, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другой страны. Правда, по некоторым оценкам, 70 тыс. литовцев уже сейчас имеют еще одно гражданство – но сами они, в большинстве случаев, стремятся это не афишировать, а государство снисходительно закрывает глаза.

          «Согласно конституции, не изменив ее, Сейм не может законно постановить, что граждане Литвы, уехавшие после восстановления ее независимости, могут одновременно быть и гражданами другого государства», – отрезал глава КС Дайнюс Жалимас. В свою очередь, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что ради того, чтобы соотечественники, проживающие за рубежом, могли законно получить двойное гражданство, правительство готово провести референдум. Ведь для государства это последняя возможность сохранить связь с многочисленными бывшими жителями, покинувшими его за последние четверть века.

          И если это произойдет – это будет означать ключевое изменение политики Литвы по данному поводу. В том числе касающееся России. Калининградский политолог Александр Носович напоминает, что двойное гражданство с момента «восстановления независимости» считалось для Литвы абсолютно недопустимой вещью. «Предполагалось, что второе гражданство бросятся получать оставшиеся в Литве «оккупанты», которые обретут российский паспорт в придачу к литовскому и станут «пятой колонной» Кремля, обладающей при этом всеми правами литовского гражданина», – констатирует Носович.

          И вот теперь эта точка зрения в литовских правящих кругах начинает меняться. Еще в декабре 2017-го в парламенте Литвы решили создать рабочую группу для решения вопросов организации референдума – ее возглавил заместитель председателя Сейма Арвидас Некрошюс.

          В октябре парламент постановил, что референдум состоится 12 и 26 мая следующего года, когда планируются первый и второй тур президентских выборов. Поправки к Конституции Литвы, если они будут приняты на референдуме, вступят в силу 1 января 2020 года.


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