В уходящем году в странах Балтии широко проходили пышные мероприятия, посвященные столетию их государственности. Однако на самом деле появление в 1918 году независимых Эстонии, Литвы и Латвии стало в значительной степени результатом двух конкурирующих проектов по отрыву данного региона от России. Как именно это происходило?

Еще к началу Первой мировой войны прибалты считались образцовыми патриотами Российской империи. Так, когда на следующий день после объявления войны германские крейсеры «Аугсбург» и «Магдебург» обстреляли Лиепаю (ныне Либава), депутат Государственной Думы от Курляндской губернии Янис Голдманис (впоследствии, в 1920 году, ставший министром обороны Латвийской Республики) заявил:

«Повелитель Германии жестоко ошибся, если он ожидал, что выстрелы в Либаве найдут отзвук в местном населении в каких-нибудь враждебных выступлениях против России. Наоборот, от населения Прибалтийского края, где подавляющее большинство латыши и эстонцы, в ответ на этот выстрел столь же громко прогремело: «Да здравствует Россия!» И так это будет и дальше, даже при самых тяжелых испытаниях. Среди латышей и эстонцев нет ни одного человека, который бы не осознавал, что все то, что ими достигнуто в смысле благосостояния, это достигнуто под защитой Русского Орла. Что все то, что латыши и эстонцы должны еще достигнуть, возможно только тогда, когда Прибалтийский край и в будущем будет нераздельной частью Великой России».

Впрочем, в начале XX века представители интеллигенции стран Прибалтики высказывали предложения об «автономии» – но в составе России. При этом задачу своего национального освобождения латыши и эстонцы понимали главным образом как избавление от немецких (остзейских) дворян, которые по-прежнему занимали в регионе главенствующие позиции.

Все изменилось после Февральской революции 1917 года. Тысячелетнее здание российской государственности начало оседать, рушиться буквально на глазах – и латыши с эстонцами не могли не задуматься о своем будущем. Литовцы тоже не могли об этом не думать, хотя они оказались совершенно в других условиях – территорию Литвы в 1915 году оккупировали немцы.

Соответственно, литовцы первыми в декабре 1917-го заявили о независимости от России – и создании государства под протекторатом Германии. Чтобы закрепить этот статус, 13 июля 1918 года Государственный Совет Литвы принял решение установить в стране конституционную монархию и предложить вюртембергскому принцу Вильгельму фон Ураху корону Королевства Литва (под именем Миндаугаса II). Немцы этот вариант одобрили, но он потерял свою актуальность в ноябре того же года – когда стало окончательно понятно, что Германия проиграет мировую войну.

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После ухода основных немецких частей и начала боев с Красной армией 16 декабря 1918 года была образована Литовская Советская Республика. 27 февраля 1919 года в Вильнюсе состоялось объединенное заседание ЦИКов Литвы и Белоруссии, где было провозглашено образование Литовско-Белорусской ССР (Литбел). В феврале – марте 1919 года войска литовской Тарибы («Совет Литвы»), поддержанные немецкими гарнизонами, начали военные действия против Литбела, в апреле 1919 года к ним присоединилась польская армия. В результате территория Литбела была занята польскими частями.

Немцы и русские под знаменем «единой и неделимой»

События на территории нынешних Эстонии и Латвии развивались еще более драматично.

Февральская революция принесла в те части Прибалтики, которые еще не были захвачены немцами, волнение умов – одни мечтали об автономии в составе России, другие начали задумываться о полной независимости.

Тем временем в августе немцы захватили Ригу и часть Видземе, а 25 октября (7 ноября) в Петербурге произошел вооруженный переворот. Вскоре была создана Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – причем в ее строительстве активно участвовали красные латышские стрелки.

Советское правительство утвердило Декларацию прав народов России, которой провозгласило возможность к самоопределению и образованию самостоятельных государств. Латышская интеллигенция, в свою очередь, провела в Валке с 29 ноября по 2 декабря заседание Латышского временного национального совета. Довольно быстро элита нации стала ориентироваться на создание демократической республики, объединяющей территории Видземе, Курземе и Латгалии – но уже вне рамок России.

Немецкое наступление продолжалось. В октябре 1917 года германский флот прорвался в Рижский залив и вражеский десант оккупировал острова Моонзундского архипелага, а к марту 1918-го захватчики заняли все земли нынешней Эстонии. В дальнейших событиях огромную роль сыграл генерал Рюдигер фон дер Гольц, прозванный «Черным рыцарем» (по ассоциации с отрицательным персонажем латышской мифологии). К тому моменту, когда Германия получила возможность продиктовать новорожденной Советской России унизительный Брестский договор, Гольца произвели в генерал-майоры и поставили командовать 12-й пехотной дивизией. Почти в это же время в Прибалтике было создано Балтийское герцогство во главе с германским принцем – Генрихом Гогенцоллерном. Однако уже в ноябре 1918 года Германия потерпела поражение. Страна была готова погрузиться в пучину гражданской войны, и до войск, оставшихся в Прибалтике, берлинскому правительству больше не было дела. 18 ноября Народный совет Латвии провозгласил независимость. Но вскоре Красная Армия овладела Ригой.

В такой ситуации фон Гольц главной задачей считал отражение большевистского наступления, но при этом не собирался отказываться и от идеи восстановления Балтийского герцогства. Генерал сумел сколотить разношерстное воинство, состоявшее из латвийских и немецких добровольцев, русских белогвардейцев и солдат германской регулярной армии. Поскольку обосновавшееся в Либаве латвийское правительство Карлиса Ульманиса ориентировалось на Антанту, фон Гольц попытался сместить его и заменить прогерманским правительством Андриевса Ниедры.

Переворот удался лишь частично – для Англии и Франции Ульманис остался законным главой Латвии. Успешно отразив наступление красных с юга, фон Гольц двинул свои части на Ригу и 22 мая столица Латвии пала. Средь вояк Гольца начались столкновения между прибалтийскими немцами и латышами – и русским белогвардейцам пришлось разнимать своих соратников. Затем к Риге подошли верные Ульманису латвийские части полковника Замитана. Правительству Ниедре пришлось ретироваться в Курляндию. Фон Гольц оказался перед сложным выбором.

Открытый конфликт с союзниками мог привести к катастрофе, и тогда генерал решил действовать под чужим знаменем. И этим знаменем стал... лозунг «Единой и неделимой России».

Летом 1919 года в латвийской Курляндии при поддержке немцев начала формироваться белогвардейская «Западнорусская армия» под командованием Павла Рафаиловича Бермондта-Авалова. С большим трудом ее численность удалось довести до 4–5 тыс. штыков. Гольц решил использовать ее в собственных целях. Был подписан договор, по которому немецкие военнослужащие могли вступать в «Западнорусскую армию». В награду им обещали деньги и земельные наделы в Прибалтике. Все это выглядело соблазнительно, и в короткое время войско Бермондта увеличилось едва ли не в 10 раз. Но вместо того, чтобы идти на Петроград, он двинулся к Риге – свергать Ульманиса. Для всех было очевидно, что «русская» «Западная армия» большей частью состояла из немцев и подлинным ее предводителем был не Бермондт-Авалов, а фон дер Гольц.

«Идет Черный рыцарь»

Несколько иначе проходили события в Эстонии. 24 февраля 1918 года Комитет спасения Эстонии опубликовал манифест, объявлявший страну независимым государством; в тот же день был избран глава правительства Константин Пятс. Однако германские оккупационные власти, осуществлявшие контроль над этой территорией, не признали независимости страны – они с одинаковым рвением преследовали как большевиков, так и сторонников эстонской самостоятельности. С 1918 по 1920 год в Эстонии бушевал кровавый конфликт, в официальной историографии получивший название «Освободительной войны». Тогда защитники идеи национального государства сражались как немцами, так и с большевиками.

Однако правительство Пятса получило серьезную военною помощь – помимо самих эстонцев, ему содействовали русские белогвардейские соединения, финские добровольцы, а также прибывшая из Англии эскадра. Лондон вообще с самого начала поддержал прибалтийских борцов за отделение от России. Сторонникам Пятса удалось не только быстро отвоевать территорию Эстонии, но и даже перейти в наступление за ее пределами. Эстонцы поддержали наступавшую на Петроград армию генерала Юденича, временно захватили Псков, а также помогли соседям-латышам выгнать немцев и утвердить в Риге правительство Карлиса Ульманиса. 19–23 июня 1919 года близ латвийского Цесиса (эстонское название Вынну) состоялось решающее сражение. Эстонские части под командованием генерал-майора Эрнста Пыддера разгромили соединения так называемого Прибалтийского ландесвера, состоявшего из германцев. С 1934 года дата битвы под Вынну является эстонским государственным праздником.

Однако поход фон дер Гольца и Бермондта на Ригу продолжался. Газеты пестрели заголовками: «Идет Черный рыцарь». Англия и Франция потребовали от Берлина немедленно отозвать Гольца из Прибалтики. В октябре 1919 года это требование было удовлетворено, и генерал вернулся на родину. К латвийской столице армия подошла 8 октября. Но вместо того, чтобы развивать успех, военачальник предложил правительству республики заключить с ним перемирие. Кроме того, у Бермондта начались разногласия с Юденичем по поводу стратегии действий. Пока тянулись эти проволочки, к Риге на помощь латышам подтянулись четыре эстонских бронепоезда и английская эскадра, принявшаяся обстреливать позиции бермондтовцев.

Начались упорные позиционные бои на подготовленных латышами оборонительных рубежах. Как раз в это время армия Юденича на севере упорно пыталась выбить большевиков из Петрограда. Однако помощи с юга Юденич так и не дождался. Уже к 16 октября бермондтовцы выдохлись, исчерпали боеприпасы и остановили натиск на Ригу. К утру 11 ноября их выбили из левобережной части города. Вскоре командование «Западнорусской армией» принял вместо Бермондта прибывший из Германии генерал-лейтенант Матиас фон Эбергард, однако отступление продолжалось. К середине декабря 1919-го русско-немецкая армия была эвакуирована в Германию, а латыши сегодня отмечают 11 ноября как день защитника родины.

Уже в конце лета власти Советской России отправили в Эстонию предложение о мирном договоре. Он был заключен в Тарту 2 февраля 1920 года.

В итоге РСФСР стала первым государством, юридически признавшим Эстонскую Республику, а Эстония оказалась первой страной, признавшей Советскую Россию.

Борьба с красными в соседней стране затянулась до января 1920-го, когда при поддержке польских войск армия Ульманиса заняла всю нынешнюю территорию Латвии. 13 января коммунистическое правительство Петериса Стучки объявило о прекращении своей деятельности, а двумя неделями позже в Москве Латвийская Республика и РСФСР заключили перемирие.

Для дальнейшей борьбы с Польшей Советской России требовался нейтралитет Литвы, в силу чего 12 июля 1920 года в Москве был заключен советско-литовский договор. Литбел прекратил свое существование, Советская Россия признала независимость Литвы и передачу ей спорного Виленского края.

Так или иначе, отрыв прибалтийского региона от исторической России состоялся и был юридически оформлен.