Взгляд
2 января, среда  |  Последнее обновление — 15:24  |  vz.ru
Разделы

Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
Перейти а раздел…

По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году

Европе предрекают если уж не полный закат, то уж точно крах нынешнего формата ЕСФото: Alexandros Avramidis/Reuters
2019 год будет годом вызовов. От неприятностей не застрахованы ни Евросоюз, ни всесильная Америка, ни вечно бедовый Ближний Восток. К сожалению, не застрахована от них и наша страна. Правила игры в мире продолжают быстро меняться, и России надо успевать «играть на опережение», чтобы не остаться на обочине. Какие из предстоящих вызовов окажутся самыми неприятными для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Настало время новой «нормальной» жизни

Нас действительно есть с чем поздравить в Новом годуФото: Валерий Матыцин/ТАСС
В чем заключаются главные итоги прошедшего года? Какое основное событие, явление, качество его характеризует – в приложении к жизни всей нашей страны, всего российского общества? Для понимания этого стоит вспомнить, какими мы были всего лишь пять лет назад и что произошло в 2014-м. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и как отбирал Прибалтику у России

Сто лет спустя прибалтийские республики широко отметили юбилей своей независимости, но о реальных причинах ее приобретения предпочитают не вспоминатьФото: Ints Kalnins/Reuters
В уходящем году в странах Балтии широко проходили пышные мероприятия, посвященные столетию их государственности. Однако на самом деле появление в 1918 году независимых Эстонии, Литвы и Латвии стало в значительной степени результатом двух конкурирующих проектов по отрыву данного региона от России. Как именно это происходило? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему советское кино продолжает жить после гибели СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
Разумно скорбеть о Советском Союзе как о системе, где какие-то вещи умели делать хорошо. К таковым подавляющим большинством голосов относят советское кино. Ничего хорошего о нем не имеют сказать совсем уж уникумы, разве что крайние снобы Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Плохой год для глобальной элиты

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того чтобы попытаться решить возникшие проблемы, сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 11 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 21
          Под Донецком подорвали железнодорожный мостРоссиянам разрешили дополнительные отпускаПранкеры позвонили Кличко по поводу пьяного ПорошенкоГлава Крыма рассказал об Украине «в поисках сапога»
          Минздрав рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенцаСитуацию с госдолгом Украины оценили как критическуюНа некоторых телефонах отключится WhatsAppДочь показала Боярского без шляпы
          В НАСА ответили на критику из-за подготовки визита Рогозина в СШАПроезд в общественном транспорте Москвы подорожалЭксперт объяснил, кто и зачем распространяет фейки о МагнитогорскеУмер актер Владимир Дыховичный

          «давление на США»


          Американский эксперт оценил испытания «Авангарда»

          «выбирать контент»


          Киев возмутился предательством «друзей из CNN»

          «хорошо отпраздновали»


          ВМС Украины высмеяли за «историческое задержание» судна под флагом Танзании

          Видео

          Мифы из нафталина


          Румынии не понравился ответ России на заявления о «бесчинствах» Красной армии

          «если бы не ты»


          Поздравление Порошенко разозлило соцсети

          «мирные военные базы»


          Посольство России «потроллило» министра обороны Британии

          появилось в календаре


          Опубликовано изображение новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

          «отвергает Запад»


          В Британии новогоднее послание Путина расценили как «дерзкое»

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Историческая память


          Владас Повилайтис: Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

          Война на Украине


          Виталий Лейбин: Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

          на ваш взгляд


          Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?

          Кто и как отбирал Прибалтику у России

          Сто лет спустя прибалтийские республики широко отметили юбилей своей независимости, но о реальных причинах ее приобретения предпочитают не вспоминать   2 января 2019, 12:40
          Фото: Ints Kalnins/Reuters
          Текст: Игорь Назимов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В уходящем году в странах Балтии широко проходили пышные мероприятия, посвященные столетию их государственности. Однако на самом деле появление в 1918 году независимых Эстонии, Литвы и Латвии стало в значительной степени результатом двух конкурирующих проектов по отрыву данного региона от России. Как именно это происходило?

          Еще к началу Первой мировой войны прибалты считались образцовыми патриотами Российской империи. Так, когда на следующий день после объявления войны германские крейсеры «Аугсбург» и «Магдебург» обстреляли Лиепаю (ныне Либава), депутат Государственной Думы от Курляндской губернии Янис Голдманис (впоследствии, в 1920 году, ставший министром обороны Латвийской Республики) заявил:

          «Повелитель Германии жестоко ошибся, если он ожидал, что выстрелы в Либаве найдут отзвук в местном населении в каких-нибудь враждебных выступлениях против России. Наоборот, от населения Прибалтийского края, где подавляющее большинство латыши и эстонцы, в ответ на этот выстрел столь же громко прогремело: «Да здравствует Россия!» И так это будет и дальше, даже при самых тяжелых испытаниях. Среди латышей и эстонцев нет ни одного человека, который бы не осознавал, что все то, что ими достигнуто в смысле благосостояния, это достигнуто под защитой Русского Орла. Что все то, что латыши и эстонцы должны еще достигнуть, возможно только тогда, когда Прибалтийский край и в будущем будет нераздельной частью Великой России».

          Впрочем, в начале XX века представители интеллигенции стран Прибалтики высказывали предложения об «автономии» – но в составе России. При этом задачу своего национального освобождения латыши и эстонцы понимали главным образом как избавление от немецких (остзейских) дворян, которые по-прежнему занимали в регионе главенствующие позиции.

          Все изменилось после Февральской революции 1917 года. Тысячелетнее здание российской государственности начало оседать, рушиться буквально на глазах – и латыши с эстонцами не могли не задуматься о своем будущем. Литовцы тоже не могли об этом не думать, хотя они оказались совершенно в других условиях – территорию Литвы в 1915 году оккупировали немцы.

          Соответственно, литовцы первыми в декабре 1917-го заявили о независимости от России – и создании государства под протекторатом Германии. Чтобы закрепить этот статус, 13 июля 1918 года Государственный Совет Литвы принял решение установить в стране конституционную монархию и предложить вюртембергскому принцу Вильгельму фон Ураху корону Королевства Литва (под именем Миндаугаса II). Немцы этот вариант одобрили, но он потерял свою актуальность в ноябре того же года – когда стало окончательно понятно, что Германия проиграет мировую войну.

          После ухода основных немецких частей и начала боев с Красной армией 16 декабря 1918 года была образована Литовская Советская Республика. 27 февраля 1919 года в Вильнюсе состоялось объединенное заседание ЦИКов Литвы и Белоруссии, где было провозглашено образование Литовско-Белорусской ССР (Литбел). В феврале – марте 1919 года войска литовской Тарибы («Совет Литвы»), поддержанные немецкими гарнизонами, начали военные действия против Литбела, в апреле 1919 года к ним присоединилась польская армия. В результате территория Литбела была занята польскими частями.

          Немцы и русские под знаменем «единой и неделимой»

          События на территории нынешних Эстонии и Латвии развивались еще более драматично.

          Февральская революция принесла в те части Прибалтики, которые еще не были захвачены немцами, волнение умов – одни мечтали об автономии в составе России, другие начали задумываться о полной независимости.

          Тем временем в августе немцы захватили Ригу и часть Видземе, а 25 октября (7 ноября) в Петербурге произошел вооруженный переворот. Вскоре была создана Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – причем в ее строительстве активно участвовали красные латышские стрелки.

          Советское правительство утвердило Декларацию прав народов России, которой провозгласило возможность к самоопределению и образованию самостоятельных государств. Латышская интеллигенция, в свою очередь, провела в Валке с 29 ноября по 2 декабря заседание Латышского временного национального совета. Довольно быстро элита нации стала ориентироваться на создание демократической республики, объединяющей территории Видземе, Курземе и Латгалии – но уже вне рамок России.

          Немецкое наступление продолжалось. В октябре 1917 года германский флот прорвался в Рижский залив и вражеский десант оккупировал острова Моонзундского архипелага, а к марту 1918-го захватчики заняли все земли нынешней Эстонии. В дальнейших событиях огромную роль сыграл генерал Рюдигер фон дер Гольц, прозванный «Черным рыцарем» (по ассоциации с отрицательным персонажем латышской мифологии). К тому моменту, когда Германия получила возможность продиктовать новорожденной Советской России унизительный Брестский договор, Гольца произвели в генерал-майоры и поставили командовать 12-й пехотной дивизией. Почти в это же время в Прибалтике было создано Балтийское герцогство во главе с германским принцем – Генрихом Гогенцоллерном. Однако уже в ноябре 1918 года Германия потерпела поражение. Страна была готова погрузиться в пучину гражданской войны, и до войск, оставшихся в Прибалтике, берлинскому правительству больше не было дела. 18 ноября Народный совет Латвии провозгласил независимость. Но вскоре Красная Армия овладела Ригой.

          В такой ситуации фон Гольц главной задачей считал отражение большевистского наступления, но при этом не собирался отказываться и от идеи восстановления Балтийского герцогства. Генерал сумел сколотить разношерстное воинство, состоявшее из латвийских и немецких добровольцев, русских белогвардейцев и солдат германской регулярной армии. Поскольку обосновавшееся в Либаве латвийское правительство Карлиса Ульманиса ориентировалось на Антанту, фон Гольц попытался сместить его и заменить прогерманским правительством Андриевса Ниедры.

          Переворот удался лишь частично – для Англии и Франции Ульманис остался законным главой Латвии. Успешно отразив наступление красных с юга, фон Гольц двинул свои части на Ригу и 22 мая столица Латвии пала. Средь вояк Гольца начались столкновения между прибалтийскими немцами и латышами – и русским белогвардейцам пришлось разнимать своих соратников. Затем к Риге подошли верные Ульманису латвийские части полковника Замитана. Правительству Ниедре пришлось ретироваться в Курляндию. Фон Гольц оказался перед сложным выбором.

          Открытый конфликт с союзниками мог привести к катастрофе, и тогда генерал решил действовать под чужим знаменем. И этим знаменем стал... лозунг «Единой и неделимой России».

          Летом 1919 года в латвийской Курляндии при поддержке немцев начала формироваться белогвардейская «Западнорусская армия» под командованием Павла Рафаиловича Бермондта-Авалова. С большим трудом ее численность удалось довести до 4–5 тыс. штыков. Гольц решил использовать ее в собственных целях. Был подписан договор, по которому немецкие военнослужащие могли вступать в «Западнорусскую армию». В награду им обещали деньги и земельные наделы в Прибалтике. Все это выглядело соблазнительно, и в короткое время войско Бермондта увеличилось едва ли не в 10 раз. Но вместо того, чтобы идти на Петроград, он двинулся к Риге – свергать Ульманиса. Для всех было очевидно, что «русская» «Западная армия» большей частью состояла из немцев и подлинным ее предводителем был не Бермондт-Авалов, а фон дер Гольц.

          «Идет Черный рыцарь»

          Несколько иначе проходили события в Эстонии. 24 февраля 1918 года Комитет спасения Эстонии опубликовал манифест, объявлявший страну независимым государством; в тот же день был избран глава правительства Константин Пятс. Однако германские оккупационные власти, осуществлявшие контроль над этой территорией, не признали независимости страны – они с одинаковым рвением преследовали как большевиков, так и сторонников эстонской самостоятельности. С 1918 по 1920 год в Эстонии бушевал кровавый конфликт, в официальной историографии получивший название «Освободительной войны». Тогда защитники идеи национального государства сражались как немцами, так и с большевиками.

          Однако правительство Пятса получило серьезную военною помощь – помимо самих эстонцев, ему содействовали русские белогвардейские соединения, финские добровольцы, а также прибывшая из Англии эскадра. Лондон вообще с самого начала поддержал прибалтийских борцов за отделение от России. Сторонникам Пятса удалось не только быстро отвоевать территорию Эстонии, но и даже перейти в наступление за ее пределами. Эстонцы поддержали наступавшую на Петроград армию генерала Юденича, временно захватили Псков, а также помогли соседям-латышам выгнать немцев и утвердить в Риге правительство Карлиса Ульманиса. 19–23 июня 1919 года близ латвийского Цесиса (эстонское название Вынну) состоялось решающее сражение. Эстонские части под командованием генерал-майора Эрнста Пыддера разгромили соединения так называемого Прибалтийского ландесвера, состоявшего из германцев. С 1934 года дата битвы под Вынну является эстонским государственным праздником.

          Однако поход фон дер Гольца и Бермондта на Ригу продолжался. Газеты пестрели заголовками: «Идет Черный рыцарь». Англия и Франция потребовали от Берлина немедленно отозвать Гольца из Прибалтики. В октябре 1919 года это требование было удовлетворено, и генерал вернулся на родину. К латвийской столице армия подошла 8 октября. Но вместо того, чтобы развивать успех, военачальник предложил правительству республики заключить с ним перемирие. Кроме того, у Бермондта начались разногласия с Юденичем по поводу стратегии действий. Пока тянулись эти проволочки, к Риге на помощь латышам подтянулись четыре эстонских бронепоезда и английская эскадра, принявшаяся обстреливать позиции бермондтовцев.

          Начались упорные позиционные бои на подготовленных латышами оборонительных рубежах. Как раз в это время армия Юденича на севере упорно пыталась выбить большевиков из Петрограда. Однако помощи с юга Юденич так и не дождался. Уже к 16 октября бермондтовцы выдохлись, исчерпали боеприпасы и остановили натиск на Ригу. К утру 11 ноября их выбили из левобережной части города. Вскоре командование «Западнорусской армией» принял вместо Бермондта прибывший из Германии генерал-лейтенант Матиас фон Эбергард, однако отступление продолжалось. К середине декабря 1919-го русско-немецкая армия была эвакуирована в Германию, а латыши сегодня отмечают 11 ноября как день защитника родины.

          Уже в конце лета власти Советской России отправили в Эстонию предложение о мирном договоре. Он был заключен в Тарту 2 февраля 1920 года.

          В итоге РСФСР стала первым государством, юридически признавшим Эстонскую Республику, а Эстония оказалась первой страной, признавшей Советскую Россию.

          Борьба с красными в соседней стране затянулась до января 1920-го, когда при поддержке польских войск армия Ульманиса заняла всю нынешнюю территорию Латвии. 13 января коммунистическое правительство Петериса Стучки объявило о прекращении своей деятельности, а двумя неделями позже в Москве Латвийская Республика и РСФСР заключили перемирие.

          Для дальнейшей борьбы с Польшей Советской России требовался нейтралитет Литвы, в силу чего 12 июля 1920 года в Москве был заключен советско-литовский договор. Литбел прекратил свое существование, Советская Россия признала независимость Литвы и передачу ей спорного Виленского края.

          Так или иначе, отрыв прибалтийского региона от исторической России состоялся и был юридически оформлен.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............