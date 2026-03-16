Газпром возобновил выпуск холодильников на бывшем заводе Bosch в Петербурге
Петербургская производственная площадка после длительного простоя вернулась к работе и выпускает технику под марками Darina и Weissgauff, ранее она принадлежала германскому концерну Bosch, сообщили в «Газпром бытовые системы».
Предприятие «БСХ бытовые приборы», ранее принадлежавшее германскому концерну, в мае 2025 года перезапустило конвейерные линии. Завод перешел под управление дочерней структуры Газпрома и уже производит широкий ассортимент продукции, сообщает ТАСС.
В пресс-службе управляющей компании отметили успешный старт работы.
«В мае 2025 года завод начал выпуск высококачественных холодильников – как под собственной торговой маркой Darina, так и в рамках контрактного производства под брендами Weissgauff, Kuppersberg и рядом других», – заявили представители организации.
К концу года освоено производство более 30 моделей различного функционала.
С момента возобновления деятельности с конвейера сошло свыше 30 тыс. единиц техники. В планах на 2026 год значится выпуск 100 тыс. холодильников, а в 2027 году объемы должны вырасти до 220 тыс. Параллельно специалисты готовят запуск линии по сборке стиральных машин.
Финансовые показатели предприятия демонстрируют позитивную динамику: чистая прибыль за прошлый год составила 192,5 млн рублей. Компания сформировала устойчивую сеть дистрибуции, заключив контракты с ведущими ретейлерами, включая «М.Видео» и DNS.
Как писала газета ВЗГЛЯД, АО «Газпром бытовые системы» готовило заводы холодильников и стиральных машин к возобновлению работы. Бывшая материнская компания BSH Hausgerate объявила о полном прекращении деловых связей с Россией.