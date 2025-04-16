Bosch опровергла намерение вернуться в Россию

Bosch заявила, что не планирует возвращаться в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Глава пресс-службы компании Ева Бауэршмидт заявила, что поставки продукции и комплектующих в Россию больше не осуществляются. Она подчеркнула, что всем подразделениям и сотрудникам компании запрещено вести бизнес с Россией, передает РИА «Новости».

Производство на площадке по выпуску бытовой техники в Санкт-Петербурге остановлено с марта 2022 года. Бауэршмидт уточнила, что указом президента администратором этой площадки назначено АО «Газпром бытовые системы». Это администрирование происходит независимо и без участия BSH, что исключает какое-либо влияние компании на процесс.

Бауэршмидт также отметила, что ни ООО «БСХ Бытовые Приборы», ни назначенный администратор не имеют права использовать товарный знак Bosch или другие товарные знаки BSH. Компания не планирует менять свою политику в отношении деловых связей с Россией.

Ранее сообщалось, что АО «Газпром бытовые системы», под временным управлением которого находится российское юрлицо Bosch, готовит заводы холодильников и стиральных машин к возобновлению работы.