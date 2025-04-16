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«Дочка» Газпрома собралась перезапустить заводы Bosch
АО «Газпром бытовые системы», под временным управлением которого находится российское юрлицо Bosch, готовит заводы холодильников и стиральных машин к возобновлению работы, свидетельствует пояснительная записка к финансовому отчету ООО «БСХ Бытовые Приборы».
В отчете компании отмечается, что возобновление производства планируется осуществить как можно скорее, передает РИА «Новости».
«В течение 2024 года произошли, а также есть уверенность в том, что 2025 году произойдут значительные изменения, которые будут иметь благоприятные последствия для ООО «БСХ Бытовые Приборы», в технических, рыночных, экономических или правовых условиях, в которых организация осуществляет деятельность», – говорится в документе.
Подготовка к запуску ведется с конца 2024 года: идет расконсервация оборудования, подбор поставщиков сырья, создание прототипов и тестирование образцов. Руководство компании разработало модель доходов и расходов до 2035 года, предполагая увеличение производственных мощностей за счет постепенной наладки оборудования и использования нового ассортимента материалов.
Производство было приостановлено в марте 2022 года из-за санкций и разрыва логистических цепочек. Последние импортные поставки были в декабре 2022 года. В 2023-2024 годах поставки в Россию отсутствовали, а компания занималась только сервисным обслуживанием, сбытом запчастей и арендой складских помещений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей в российском подразделении BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы». Предприятия ООО «БСХ бытовые приборы», которое раньше принадлежало дочерней компании германской Bosch, перешло под управление «Газпром бытовые системы».
В апреле 2025 года Bosch сообщила, что к 2026 году намерена закрыть на территории Германии два завода своего подразделения Bosch Power Tools из-за экономического кризиса.