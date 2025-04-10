В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Компания Bosch сообщила о желании закрыть два завода в Германии
Компания Bosch сообщила о желании закрыть два завода в Германии из-за экономического кризиса
Компания Bosch к 2026 году намерена закрыть на территории Германии два завода своего подразделения Bosch Power Tools, причиной послужил экономический кризис, говорится в заявлении промышленного профсоюза IG Metall.
Уточняется, что закрыты будут заводы в Лайнфельдене-Эхтердинген (федеральная земля Баден – Вюртемберг) и завод в Зебнице в Саксонии. Закрытие коснется 230 человек в Лайнфельдене, 270 – в Зебнице, передает ТАСС. Штаб-квартира Bosch Power Tools находится в Лайнфельдене.
Решение было принято компанией из-за проблем в строительной отрасли и сдержанности потребителей на фоне нынешнего экономического кризиса. На указанных заводах выпускают шлифовальные машины, ударные дрели и садовую технику.
Член совета директоров Bosch Power Tools Томас Донато отметил, что решение далось компании нелегко. При этом председатель производственного совета Bosch Power Tools в Лайнфельдене Карин Зольда заявила, что «желание руководства закрыть завод к концу 2026 года является оскорблением по отношению к рабочим». Также решение о закрытии заводов раскритиковал профсоюз IG Metall.