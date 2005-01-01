Как «лицо эстонской армии» превратилось в «агента ГРУ»

Грандиозный скандал, вызвавший поток расовой ненависти по отношению к русским, переживает сейчас Эстония. Всему виной стало так называемое дело Метсаваса – образцово-показательного офицера эстонской армии, «дважды русского» по происхождению, «эстонского патриота», оказавшегося в итоге сотрудником ГРУ. Как это произошло?

Харьюский районный суд Таллина приговорил к пятнадцати с половиной годам тюремного заключения Дениса Метсаваса (38 лет), бывшего майора оперативного управления Генштаба эстонской армии, за шпионаж в пользу России. А его отец, 65-летний Петр Волин (также бывший эстонский военнослужащий), получил шесть лет за пособничество.

Денис Метсавас и Петр Волин были признаны виновными в государственной измене и передаче иностранному государству внутренней и секретной информации. «Суд отметил, что осужденные работали в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), передавая секретную и внутреннюю информацию», – говорится в пресс-релизе суда.

Суд признал версию следствия, в соответствии с которой Метсавас совершал преступления против Эстонии более 10 лет, а его отец занимался незаконной деятельностью около пяти лет. Волину было назначено менее суровое наказание, так как его роль в совершении преступлений была значительно меньше. Однако мужчину также признали виновным в незаконном обороте боеприпасов.

Арестованы они были в сентябре прошлого года, так что слушание дела о шпионаже прошло в рекордные сроки, при этом значительная часть дела была по понятным причинам засекречена.

Тяжесть приговора Метсавасу можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, судя по ряду данных, Метсавас мог передать российским разведывательным службам чрезвычайно чувствительные материалы и данные не только об эстонских вооруженных силах, но и о стратегических планах НАТО в балтийском регионе. Во-вторых, Денис Метсавас был очень публичным и популярным человеком в Эстонии, одним из неформальных «лиц армии». И, в-третьих, в России за последние годы на примерные и даже большие сроки были осуждены несколько эстонских граждан, обвиняемых также в шпионаже. И если говорить об обмене, то эстонское правосудие готовит таким образом необходимую равноценную почву.

Отец и сын Волины получили эстонское гражданство еще в 1990-х годах, что само по себе удивительно для семьи советского пограничника. Они жили в таллинском районе Ласнамяэ, и будущий Денис Метсавас закончил знаменитую местную русскую гимназию, что дало ему основание называть себя «дважды русским». Несмотря на это, он произвольно сменил фамилию в семнадцатилетнем возрасте на эстонскую (образованную от слова mets – «лес»).

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Для понимания. Район Ласнамяэ – самый русский из всех районов эстонской столицы, причем доля эстонского населения там неуклонно снижается и после 1991 года. Такие районы «передовой архитектуры и планировки» в 70-е годы были построены во всех трех прибалтийских столицах (в Риге – Пурвциемс, в Вильнюсе – Лаздинай), считались невиданной доселе вершиной бытовых удобств и прогресса, а к Олимпиаде-80 там открылись первые в СССР гигантские супермаркеты – «магазины самообслуживания». Впоследствии все это развалилось, заржавело и пришло в упадок. В Эстонии, в которой десятилетиями культивировалось презрительное, почти расистское отношение к русским и русскоязычным, Ласнамяэ превратился в мем. «Русское гетто», «русский анклав», «ЛасноГрад» и все тому подобное.

В 1988 году, в разгар перестроечной борьбы за независимость, один популярный композитор сочинил «патриотическую» песню «Поднимемся в горы», припевом которой было «Остановите Ласнамяэ!». И по всем законам «поющей революции», как прообраза различных «оранжевых революций», этот рефрен стали скандировать на митингах. И с тех пор разнообразные сюжеты про опустившихся, безрадостных и беспросветных жителей Ласнамяэ, генетически чуждых западной культуре, стали частью культурной жизни Эстонии, журналистики и политической агитации. В прошлом году, например, телевидение Эстонии запустило сериал-ситком «ЛасноГорск», сценарий к которому написал московский автор российского ситкома «Последний из Магикян», который подвергался критике за карикатурное изображение жизни армянской семьи в Москве. Только «ЛасноГорск» жестче.

Старший Волин после 1991 года служил в тюремной системе Эстонии, а впоследствии вышел на пенсию. Эстонская контрразведка не поясняет, какую роль он играл в шпионской истории. По всем признакам, лавры в задержании Волина и Метсаваса принадлежат именно КаПо (полиция безопасности, аналог контрразведки), а не собственному внутреннему контролю Генштаба. Глава КаПо Арнольд Синисалу рассказывал, что к задержанию Метсаваса привела «долгая и кропотливая работа», так что не ясно, прокололся он сам или ошибку допустил кто-то из кураторов. Вполне возможно, что к арестам привела и работа контрразведки НАТО, установившая факт утечки секретных данных.

Денис Метсавас сделал практически все, чтобы сформировать себе головокружительную карьеру в эстонской армии и вырваться из Ласнамяэ. Показательно, что он, сделав карьеру, демонстративно переехал оттуда в Виймси – пригородный район Таллина с исключительно эстонским населением и полусельским образом жизни. Это тоже форма демонстрации лояльности. Начинал он учителем государственной обороны в таллинской мустамяэской реальной гимназии и даже признавался «молодым учителем года».

В Эстонии «государственная оборона» – это даже не аналог советских уроков НВП в школе, а гораздо больше, поскольку сам принцип обороны страны построен на равноценности Кайтселийта (ополчения) армии.

При внешней агрессии все мужское население страны должно уйти в леса и партизанить, пока не прилетит и приплывет подмога НАТО.

Для этого и создан Кайтселийт, а образовательная и воспитательная работа начинается прямо на школьной скамье. Примечательно, что накануне своего ареста Денис Метсавас должен был перейти из Генштаба на работу в Кайтселийт практически на генеральскую должность – руководителя одного из областных отделений.

Отслужив срочную службу в Караульном батальоне (так в Эстонии на финский лад называется военная полиция), он поступил в Тартускую высшую военную школу на основные курсы офицеров сухопутных войск, после чего три года стажировался в Финляндии на офицерских курсах по артиллерийской специальности и даже ездил в Афганистан с эстонским батальоном. В 2009 году защитил магистерскую диссертацию в Академии МВД на тему «Методика анализа военных операций, базирующаяся на упрощенном процессе оперативного планирования». Затем служил командиром гаубичной батареи в единственном на всю эстонскую армию артиллерийском батальоне, а потом стал начальником артиллерийской школы.

В 2013 году он был переведен в штаб сухопутных войск Эстонии курировать артиллерию. Изначально считалось, что сотрудничество с российской военной разведкой началось именно в этот период, но в ходе следствия КаПо расширило временные рамки. Но в том же 2013 году в Эстонии случилась реформа армии, в результате которой штаб сухопутных войск был упразднен, а его функции перешли Генштабу. Таким образом талантливый и очень патриотичный Метсавас получил майора и перешел на работу в Генштаб. Его функции были переданы отделу огневой поддержки Генштаба, который в свою очередь находится в составе оперативного отдела ГШ.

Майор Денис Метсавас курировал в Генштабе применение огневого потенциала в рамках планов обороны Эстонии. Это узкоспецифическая артиллерийская сфера, но, согласно уставу, оперативный отдел Генштаба в том числе занимается составлением планов государственной обороны, планированием учений и военных операций, сотрудничеством с союзниками и мобилизацией. То есть помимо специфически артиллерийской составляющей, он получил доступ к планам мобилизации, планам оперативного развертывания стран НАТО в случае конфликта на территории Эстонии и другим чувствительным документам из области сотрудничества Эстонии в рамках НАТО.

Практически все источники утверждают, что артиллерийская спецификация не могла быть интересна российской военной разведке. Именно доступ Метсаваса к материалам НАТО был ключевым пунктом, особенно варианты переброски сил НАТО в Прибалтику, инфраструктура и мобилизационные планы. Надо сказать, что мобилизация – это едва ли не единственное, что отрабатывает эстонская армия на многочисленных в последние годы учениях.

В самой Эстонии министр обороны Юри Луйк создал специальную комиссию, которая в течение полугода должна оценить ущерб, нанесенный Денисом Метсавасом. А главнокомандующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас сказал: «Мы должны исходить из самого худшего. Силам обороны и государственной безопасности нанесен очень серьезный удар».

Но не меньший удар был нанесен и по идеологической сфере и пропаганде «эстонского образа жизни». И его оценить в полугодовой срок не удастся. Дело в том, что

Денис Метсавас был большим эстонцем, чем сами эстонцы. Или по крайней мере очень успешно это демонстрировал.

КаПо утверждает, что Метсавас получил от ГРУ «менее 20 тысяч евро за пять лет». То есть денежное вознаграждение он все-таки получал, и его работа на Россию не была идеологически мотивированной. Но уж больно это мало за пять лет и за мобилизационные планы и схемы переброски войск НАТО в Прибалтику. Возник когнитивный диссонанс.

Метсавас был самым успешным русскоязычным офицером эстонской армии за всю ее историю (их вообще немного). С хорошо подвешенным языком, активной социальной позицией, этот парень обладал (по словам тех, кто его знал лично) еще и широким политическим кругозором, и общей эрудицией. Он прекрасно говорит по-эстонски и по-фински, и вообще представлял из себя идеал интеграции и ассимиляции. Сын бывшего сотрудника КГБ СССР (пусть и погранвойск), выросший в ласнамяэском гетто, учившийся в рассаднике «русского духа» – на глазах превратился в эстонского ура-патриота, русофоба и талантливого пропагандиста «эстонской идеи».

Надо сказать, что в русскоязычной общине Эстонии достаточно персонажей, «перешедших на эстонскую сторону» до такой степени, что некоторые даже внесены в «черный список» МИДа РФ и им запрещен въезд в Россию. В 2016 году один из них, Копытин, издал при поддержке Министерства обороны Эстонии пропагандистскую книгу «Офицерский успех», в которой привел карьеру Дениса Метсаваса в качестве образцовой. Затем в том же году вышла более объемная книга «Пестрые биографии» («Laigulised edulood»), в которой русскоязычные офицеры эстонских сил безопасности и армии рассказывают о том, как им хорошо живется.

«Впереди длинная, интересная и богатая переменами жизнь. Главное –быть готовым к перспективам, не смотреть на происходящее замутненным взглядом. Кроме того, офицер должен всегда иметь в виду, что любой неприглядный поступок совершается не только во вред ему, но и во вред его коллегам, друзьям и соратникам», – говорит в ней Денис Метсавас.

В апреле того же 2016 года Метсавас участвовал в передаче эстонского телевидения «Граждане республики» («Vabariigi kodanikud»), где спорил в прямом эфире с русскоязычным активистом Андреем Хвостовым на тему лояльности русскоязычных в Эстонии и критиковал политику России в отношении соотечественников за рубежом. Поводом для дискуссии был очередной доклад КаПо, в котором утверждалось, что в случае войны с Россией русскоязычное население воевать на стороне Эстонии не будет. «Я знаю многих офицеров, родом из Иду-Вирумаа (северо-восточная часть Эстонии с городами Нарва и Силламяэ с преимущественно русскоязычным населением – прим. ВЗГЛЯД), являющихся настоящими эстонскими патриотами», – сказал тогда Метсавас. «Не хочу быть категоричным, но риторика Хвостова напоминает разговоры России о соотечественниках: где-то нафантазировали сообщество, которое необходимо защищать. Мой родной язык – русский, я учился в Ласнамяэской русской гимназии, так что я дважды русский. Но я не чувствую, чтобы мне была нужна защита (России – прим. ВЗГЛЯД). И чтобы меня пришли защищать», – заявил Метсавас.

В социальных сетях Денис Метсавас вел себя очень активно. Он постоянно вступал в перепалки с русскоязычными активистами, а в публичную сферу перешли его угрозы в Фейсбуке физического насилия в отношении местного рок-музыканта русского происхождения, который написал про эстонскую армию: «Цирк уехал, клоуны остались». Статус Метсаваса как «лица эстонской армии» породил после этих угроз разговоры о том, что надо бы вводить этический кодекс для армейских офицеров, чтобы не буянили и вели себя достойно.

Харизматичный, фотогеничный, эрудированный Денис Метсавас практически превратился в «лицо эстонской армии»,

его часто звали на телевидение, и он идеально символизировал «успешную интеграцию» в западное общество, каким себя считает эстонское. И одновременно с его арестом рухнул миф об этой самой «успешной интеграции» и начались вечные выяснения – какую роль в его жизни сыграли пресловутые 20 тысяч евро или все-таки он уже родился таким. А если у него это врожденное, то Ласнамяэ надо сжечь напалмом, а все русскоязычное население Эстонии поставить под систему тотального полицейского и контрразведывательного контроля, окончательно закрепив статус, близкий к гетто и расовой сегрегации.

На фоне предвыборной кампании в Эстонии в эту, с позволения сказать, дискуссию включились практически все политические силы. Зампред парламентской комиссии по государственной обороне Март Хельме (отец и сын Хельме возглавляют Эстонскую консервативную национальную партию, крайне правую структуру, близкую по взглядам фашизму и расизму) предложил еще больше усилить контроль по расовому признаку при приеме на госслужбу и в армию, а заодно назвал «русские гетто» «раковой опухолью, порожденной Кремлем». Эта яркая метафора вызвала новую волну взаимных нападок.

Очень часто цитируется русская пословица про волка, который все в лес смотрит. По-русски, но латиницей. Интересно высказывание русскоязычного деятеля, члена партии EKRE Алексея Ганичева. «Дело Метсаваса в очередной раз доказало, что Россия ведет подрывную деятельность против Эстонии. К сожалению, большинство проживающих русских в Эстонии являются убежденными сторонниками действий России, в том числе и тех, которые направлены против Эстонии. Для государственной безопасности это очень большая проблема, что треть населения не лояльна Эстонии, а лояльна России и слушает российскую пропаганду. Поступок Метсаваса показал, что, к сожалению, даже человек, позиционирующий себя как патриот, может оказаться предателем. Да, теперь ситуация изменилась и все местные русские нуждаются в тщательной проверке со стороны наших спецслужб», – заявил он. Ганичев уже неоднократно выступал за принятие закона о лояльности, где предлагает тщательно прописать как именно гражданин Эстонии должен быть к ней лоялен.

Попутно «Дело Метсаваса» вызвало и более мелкие, но не менее важные выяснения. Например, Денис Метсавас был задержан на пустыре невдалеке от своего нового дома в Виймси, и уголовное дело заведено в тот же день. Возникли вопросы: а что он там делал утром в понедельник и почему уголовное дело заведено именно в этот день? Может быть, там была «закладка» и КаПо следило именно за ней, не зная, кто именно придет ее забирать? Только этим можно объяснить открытие уголовного дела против Дениса Метсаваса именно в день задержания. А, значит, ранее его КаПо не разрабатывало и в принципе не знало о его десятилетней шпионской деятельности, пока он на «закладку» не приехал. А

если так, то грош цена всей эстонской контрразведке и ее британским и финским кураторам. И даже если так, то КаПо должно знать, кто оставил закладку на пустыре для Метсаваса, однако никаких громких высылок или попутных странных арестов не случилось. Что-то тут они темнят.

Заодно выяснилось, что отец и сын Волины получили эстонское гражданство с одобрения того же самого КаПо (штамп стоит на личных делах) и, возможно, их заранее хотели сделать «лицом нации», поскольку старший Волин каким-то образом нарисовал себе этих самых эстонских предков Метсавасов из юго-восточной Эстонии, народности сету (православные эстонцы, живущие также в Псковской области). Нападкам подверглись бывшие в 90-х годах руководители службы эмиграции, которые в свою очередь признали, что в середине 90-х годов гражданство давалось «абы кому» и предложили заново пересмотреть результаты – то есть, по сути, провести новую люстрацию вплоть до отзыва уже легально имеющегося гражданства задним числом.

Трудно представить, что этот расизм происходит прямо сейчас в стране – члене ЕС. Даже ее образцовом представителе. И никто на это внимания не обращает. Да, Метсавас обвинен в шпионаже, но его дело спровоцировало такой поток этнической и расовой ненависти, что давно вышло за рамки только интересной и увлекательной шпионской истории. И это реалии современной Эстонии, наравне с ростом уровня жизни и внешней туристической привлекательностью.