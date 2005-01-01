В Эстонии осуждены двое «русских шпионов»

В Таллине признали виновными в госизмене Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина, Метсаваса приговорили к 15 годам и шести месяцам заключения, Волина – к шести годам.

«Денис Метсавас (38 лет) и его отец Петр Волин (65 лет) были признаны виновными в государственной измене и передаче внутренней информации иностранному государству. Суд отметил, что осужденные работали в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), передавая секретную и внутреннюю информацию», – сообщила пресс-служба Харьюского суда, передает РИА «Новости».

Отмечается, что суд признал версию следствия, по которой Метсавас шпионил против Эстонии в течение 10 лет, его отец – около пяти лет. Так как роль Волина в совершении преступлений была меньше, он получил меньший срок. Волин также был признан виновным в незаконном обороте боеприпасов.

Напомним, майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса и пенсионера Павла Волина задержали и арестовали в сентябре 2018 года. Оба обвиняемых получили гражданство страны в 1990 году. Метсавас служил в эстонской армии с 1998 года в артиллерийских частях и Генеральном штабе. Волин в советское время проходил службу в пограничных войсках.