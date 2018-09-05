Эстония арестовала двух человек по подозрению в работе на разведку России

Харьюский уездный суд Эстонии по ходатайству госпрокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене.

Прокурор Инна Омблер считает, что задержанные передавали государственные секреты и засекреченные сообщения Главному разведывательному управлению Генерального штаба ВС России, сообщает Delfi. Один из подозреваемых служил офицером Сил обороны Эстонии. По утверждению прокурора, преступления совершались в течение как минимум пяти лет.

Майор Денис Метсавас и его отец Петр Волин находятся по стражей, отмечается в сообщении. Волин в советское время служил в пограничных войсках КГБ СССР.

Подчеркивается, что по роду службы Метсавас имел доступ к документам по развитию артиллерийских подразделений Сил обороны.

«Метсавас служил в Силах обороны с 1998 года и оставлял впечатление надежного человека. Но оказалось, что мы имели дело с предателем», – заявил на суде главнокомандующий эстонскими ВС Рихо Террас.

В мае суд в Таллине приговорил к пяти годам лишения свободы 30-летнего россиянина Артема Зинченко, который, согласно обвинению госпрокуратуры Эстонии, якобы был агентом Главного разведывательного управления при Генштабе Вооруженных сил России.