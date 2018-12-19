Литва начала массовые репрессии против «сети русских шпионов»

«В наши дни в свободной европейской стране известного человека, общественного активиста, осмелившегося высказать иной взгляд на исторические события, могут тайно задержать и поместить за решетку». Так сами литовские журналисты комментируют происходящую в стране охоту на ведьм – спецслужбы страны заявили о раскрытии «шпионской сети», члены которой занимались работой на Россию.

14 января в ряде стран мира прошли пикеты в поддержку литовского политзаключенного, антифашиста Альгирдаса Палецкиса. Международную акцию поддержали жители Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Мексики и России, призвавшие освободить антифашиста.

Подробно рассказывать про Альгирдаса Палецкиса нет особой нужды – он и так хорошо известен, в том числе и в России. Это представитель знатной фамилии, многие представители которой занимали важные посты в Литве. Альгирдас Палецкис до поры и сам успешно делал политическую карьеру – трудился в МИДе, был депутатом сейма, членом делегации Литвы в ПАСЕ, вице-мэром Вильнюса, возглавил Социалистический народный фронт Литвы.

Но для него все резко изменилось в 2011 году. Тогда он в телеэфире поставил под сомнение официально принятую версию вильнюсских событий 13 января 1991 года, согласно которой все раненые и погибшие у городской телебашни пострадали от действий советских войск. Согласно собранной Палецкисом информации, эти жертвы – на совести у литовских националистов, которым требовались «сакральные агнцы», чтобы «навесить» их на советских солдат.

За столь дерзкие высказывания на оппозиционера завели уголовное дело. После того как Палецкиса оправдал суд первой инстанции, судебные слушания были возобновлены – и в итоге под давлением властей был вынесен обвинительный приговор. На политика наложили крупный денежный штраф.

После этого он стал в родной стране личностью чрезвычайно «токсичной» – из страха перед возможными неприятностями от смельчака отшатнулись коллеги и даже родня. В итоге ему пришлось отказаться от участия в политической деятельности. Однако в октябре прошлого года его внезапно арестовали и бросили в застенки. Что самое поразительное – об аресте Альгирдаса никто ничего не знал в течение почти двух месяцев! И такого человека обвиняют теперь в шпионаже на РФ! Хотя вряд ли российская разведка могла бы найти более неудачного сотрудника для выполнения своих тайных заданий...

Альгирдас Палецкис (фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»)

Факт ареста Палецкиса выяснился в декабре 2018-го, когда сотрудники литовского Департамента государственной безопасности потревожили 72-летнего оппозиционного общественного деятеля, историка и публициста Валерия Иванова. Сотрудники спецслужб ворвались к нему в дом, провели обыск и арестовали старика. На следующий день его отпустили под подписку о невыезде, однако теперь Иванов проходит по делу о «незаконном хранении оружия».

Как и Палецкис, Валерий Иванов уже давно был зачислен литовской властью в разряд «идеологических врагов». В конце 1980-х он учредил интернациональное движение «Будем едины», которое выступило против развала СССР и против литовских националистов из организации «Саюдис». В 1991 году новые власти Литвы приговорили Иванова за его политическую деятельность к трем годам лишения свободы. Выйдя из заточения, он описал перенесенные им в узилище страдания в книге «Литовская тюрьма». За это Иванов получил второй срок – два года.

Именно когда представители литовской прокуратуры и спецслужб сообщали об обыске у Иванова, они проинформировали общественность и об аресте Палецкиса, произведенном ранее. При этом большую тревогу высказали правозащитники, обратившие внимание на то, что общество в течение долгого времени ничего не знало о том, что оппозиционер находится за решеткой. Поскольку несистемная оппозиция в Литве слаба, попытки помочь Палецкису предпринимают общественные деятели из соседней Латвии, где русская община гораздо более крупная и активная.

«Раз спецслужбы есть – они должны кого-то сажать»

Латвийский оппозиционный публицист Александр Гильман (он тоже подвергался репрессиям за свои статьи) отмечает, что в случае с Палецкисом речь идет об обычной расправе над оппозиционером. Он сравнивает ситуацию в двух соседних республиках.

«В Латвии репрессии направлены против людей, критикующих текущую политику государства. Разумеется, такая практика – типичный полицейский произвол. Но за ним читается прагматичная цель – обеспечить проведение правительственной политики, запугать недовольных. В этом нет ничего нового, так работают спецслужбы всех тоталитарных государств. А вот в Литве дело обстоит иначе. Там реальной оппозиции нет, практически все политические силы по острым вопросам легко находят консенсус. Но раз спецслужбы созданы и профинансированы, то кого-то сажать им надо. И они карают за непатриотическую оценку прошлого», – пишет Гильман.

Он добавляет, что, хотя в Латвии в прошлом году тоже прошел ряд арестов оппозиционных общественных деятелей и правозащитников, там невозможно тайно удерживать человека за решеткой, как это случилось с Палецкисом. «В Латвии ничего подобного случиться не может. Полиция обязана обратиться в суд за санкцией на арест, а повестка дня суда открыта для СМИ. И обо всех задержанных мы узнаем максимум через два дня после события», – отмечает Александр Гильман.

Как уже упоминалось, Палецкис в данном случае оказался не единственной жертвой – спецслужбы Литвы усиленно лепят «коллективный антигосударственный заговор». Еще одним подозреваемым оказался представитель Социалистического народного фронта Леонидас Минкявичюс, который, по мнению литовской прокуратуры, должен был «помогать Палецкису занять пост мэра Вильнюса десять лет назад».

Также под подозрением оказался Артурас Шидлаускас, который в 2016 году баллотировался в сейм от Литовской народной партии. Кроме того, среди возможных «участников шпионской сети» называют члена правления Социалистического народного фронта Андрея Горбатенкова. Более того, в прессе появилась информация, что по делу Палецкиса, возможно, арестован сын бывшего премьер-министра Литвы Казимиры Прунскене Вайдас Прунскус. Правда, позже Прунскус сообщил прессе, что на самом деле он пребывает на свободе, однако он подтвердил, что его допросили в связи с делом Альгирдаса Палецкиса.

При этом конкретики от литовских силовиков по существу обвинений в адрес Палецкиса и его сподвижников не прозвучало. Мол, дело, возбужденное по части II статьи 119 УК Литовской Республики (шпионаж), связано «непарламентскими политическими партиями» и касается «чувствительных для Литвы вопросов». Шпионы, мол, целились в «самые чувствительные точки для общества», включая рассматриваемое в настоящее время в литовском суде дело о событиях 13 января 1991 года. «Подозреваемые занимались сбором информации. Правоохранители подозревают, что задержанные собирали данные непубличного характера. Целью этих незаконных действий было оказание влияния на политические процессы в Литве. Для этого вербуются лица, которые могут напрямую или через посредников формировать программы политических партий или их структуру, пользуясь различными медийными каналами, и содействовать укреплению «мягкой силы» России в стране», – уверяют в Департаменте государственной безопасности.

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При этом надо учесть, что в Литве уже сложилась традиция силового подавления инакомыслия. Литовский правозащитник Гедрюс Грабаускас пишет, что в январе 2015 года было заведено уголовное дело в отношении 11 граждан Литвы, которые являются членами Соцфронта, движения «Будем едины» и других организаций. В ходе череды судебных разбирательств под следствием проходили сам Грабаускас и его соратники – Олег Титоренко, Вайдас Лекстутис и другие.

Грабаускас напоминает и о других случаях из недавнего прошлого. «В январе 2016 года была тайно арестована активистка Соцфронта Скайста Ракаускене, которая активно боролась с наркомафией. После того как ее сутки продержали в изоляторе, Скайсту отправили в психиатрическую лечебницу строгого режима. Я и мои соратники в лице Х. Йодишка, Д. Шульцаса, З. Волковаса-Лапискаса и другие неравнодушные люди боролись за права Ракаускене. В результате через год все обвинения с нее были сняты, и Скайсту отпустили домой. К сожалению, слабое здоровье женщины не выдержало моральной нагрузки преследований и арестов. Спустя неделю после освобождения Скайста Ракаускене скончалась в своей квартире», – пишет общественный деятель.

«Подвернулся под руку»

Весной 2018 года литовские правоохранительные органы произвели в Паланге тайный арест известного в стране блогера Симонаса Загурскаса. «Во время недельного пребывания в тюрьме блогеру предъявили обвинения за написание статей, посвященных событиям 13 января 1991 года, в ходе которых, по мнению Симонаса, литовскими боевиками Р. Чепонисом, Р. Грайнисом и другими были убиты местные жители. Как говорится в статье, боевиками руководили представители ЦРУ. В результате Загурскас был осужден, за свое инакомыслие он обязан выплатить штраф в размере 3700 евро. Однако на этом случае аресты не закончились, а наоборот – активизировались», – пишет Грабаускас.

В дополнение к этому общественный деятель Дмитрий Линтер напоминает о странной смерти известной литовской правозащитницы Оксаны Бекериене в феврале 2018 года. «За несколько недель до своей смерти она говорила о возможном покушении на себя», – свидетельствует Линтер. Действительно, внезапный уход из жизни Бекериене, активно занимавшейся защитой прав русских жителей Литвы, шокировал ее друзей и сподвижников. Ее смерть была объявлена результатом аневризмы сосудов мозга, о которой женщина якобы не знала, но вскрытия тела не проводилось.

А минувшим летом в Литве разразился скандал из-за высказывания депутата горсовета Клайпеды Вячеслава Титова, возмутившегося желанием местных властей увековечить в городе память командира «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса и повесить мемориальную табличку в его честь. Титов заявил, что «национальный партизан», которого в стране считают «героем», причастен к многочисленным убийствам мирных жителей. В ответ клайпедская прокуратура завела уголовное дело, а мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас инициировал процедуру отстранения депутата – и тому пришлось уйти со своего места. К настоящему моменту прокуратура предъявила Титову подозрения относительно «оскорбления памяти» Раманаускаса-Ванагаса и «публичного одобрения советских преступлений».

Таким образом, наступление на «нелояльных» ведется в Литве по всем фронтам. Адвокат Эрик Павлович, нанятый Социалистическим народным фронтом Литвы для защиты Альгирдаса Палецкиса, на днях встретился с ним в Вильнюсской тюрьме. Он сообщил, что Альгирдас, невзирая на неважные условия содержания, держится хорошо. Палецкис обрадовался, узнав, что на воле о нем помнят, и попросил передать привет всем друзьям-антифашистам и соратникам. «Адвокат подтвердил, что Палецкису инкриминируют статью 119 УК Литвы – шпионаж в пользу другого государства.

Свою вину Альгирдас категорически отрицает – он не шпион и никогда им не был! Правозащитник уверен – литовские власти подвергают его жесткому политическому преследованию за инакомыслие.

«Да-да, в это трудно поверить, но

в наши дни в свободной европейской стране известного человека, общественного активиста, осмелившегося высказать иную версию на исторические события, могут тайно задержать и поместить за решетку.

Чтобы ни с того ни с сего обвинить его в шпионаже! Это при том, что уже более десяти лет литовского правозащитника даже на километр не подпускали ни к какой государственной деятельности. Да и от общественной Палецкис в последний год тоже основательно отдалился, занявшись историческими исследованиями», – пишет латвийская журналистка Алла Березовская.

По ее мнению, кому-то очень хочется проявить невиданную прыть и раскрыть крупную сеть русских шпионов. «А где их сейчас взять в Литве-то? Половина народа разъехалось на заработки, половина крутится как может, чтобы выжить... Вот и подвернулся под руку Палецкис!.. Конечно, на суде дело может развалиться. Но какая разница? Деньги-то для силовых структур к тому времени уже будут выделены. Кто ж рискнет отказать таким бравым ловцам «русских шпионов», – иронизирует журналистка...