Каких «российских шпионов» арестовали в Литве?

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

ЭИСИ и газета ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам выборов 2018 годаФото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
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На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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          Каких «российских шпионов» арестовали в Литве?

          И как они вели «антилитовскую деятельность»?

          		   19 декабря 2018, 21:10
          Фото: lt90.org, Algirdas Paleckis. Komentarai/YouTube
          Текст: Евгений Крутиков

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          Генпрокурор Литвы Эвальдас Пашилис, глава департамента безопасности (ДГБ, контрразведка) Дарюс Яунишкис и главный комиссар полиции Линас Пярнавас объявили о ликвидации целой «шпионской сети», якобы работавшей в интересах России. Заявлено об аресте 71-летнего гражданина России Валерия Иванова, бывшего еще в советское время лидером протестного движения «Единство», и широко известного в Литве оппозиционного политика Альгирдаса Паляцкиса.

          Заявляется, что в доме у Иванова якобы найдено оружие. Обыски проводились во множестве мест, а не только в домах Иванова (постоянно проживающего в Вильнюсе, хотя он и гражданин России) и Паляцкиса. Яунишкис утверждает, что арестовано «много больше» людей, но фамилии литовские контрразведчики отказались называть.

          Генпрокурор Пашилис заявил, что в ходе обысков обнаружено «множество доказательств шпионской деятельности», включая технику и компьютерные данные. Литовцы особо подчеркивают, что деятельность «шпионской сети» была именно политической и связана с действующими политическими партиями, но не парламентскими.

          Такая конкретизация связана с тем, что месяц назад премьер-министр Литвы Саулюс Скрвянялис обратился в Департамент безопасности с просьбой проверить партию «Зеленых и крестьян», а заодно и правящую партию «Союз Отечества – Христианские демократы» на предмет «антилитовской деятельности» в пользу России. Обращение премьер-министра в контрразведку вызвало чудовищный скандал, поскольку за доминирующим в Сейме крайне антироссийским «Союзом Отечества» стоит клан «непогрешимого» за прежние заслуги Витаутаса Ландсбергиса, мотора провозглашения независимости Литвы в 1991 году, и его внука Габриэлюса, ныне действующего лидера «Союза». Замахнулся на святое.

          Претензии премьера Сквярнялиса к зеленым, крестьянам, а также к «Союзу Отечества» были чисто экономические. Якобы фирма «Агроконцерн», которую ранее возглавлял нынешний глава партии «Зеленых и крестьян» Рамунас Карбаускас, закупила удобрения в Дубае у фирмы, которая, по его данным, аффилирована с россиянами. Конкретно – с Аркадием Ротенбергом. А это подпадает под антироссийские экономические санкции ЕС. «Союз Отечества» потребовал прояснить ситуацию, результатом чего и стал скандал с привлечением контрразведки к исследованию действий парламентских партий.

          Именно потому сейчас глава Департамента безопасности и генпрокурор специально подчеркивают, что к парламентским партиям аресты Паляцкиса и Иванова отношения не имеют.

          ДГБ и полиция Литвы утверждают, что арестованные работали в интересах России в рамках так называемой политики мягкой силы и представляли опасность для литовской государственности. Им грозит от 5 до 15 лет (кроме Иванова, который пока задержан на 48 часов за хранение оружия). В ДГБ утверждают, что они давно следили за арестованными, а основные эпизоды этого дела имели место якобы год назад. Кроме всего прочего, задержанные «использовали различные каналы в СМИ» для усиления действия российской «мягкой силы». Иначе говоря – они интервью давали.

          Кто же эти люди?

          Альгирдас Юсто Паляцкис – сын советского дипломата Юстаса Винцаса Паляцкиса и внук первого председателя Верховного совета советской Литвы Юстаса Игно Паляцкиса. Длительное время он работал в МИДе независимой Литвы (он карьерный дипломат и даже родился в Швейцарии), был депутатом Сейма и вице-мэром Вильнюса. Его политическая позиция сводится к объявлению Литвы нейтральным и внеблоковым государством и нормализации отношений с Россией.

          Дополнительную известность он получил в 2009 году, когда был оштрафован на 3000 евро за «отрицание событий января 1991 года». Тогда Паляцкис в одном из интервью подверг сомнению генеральную мифологическую версию событий января 1991 года в Вильнюсе и сказал, что «свои стреляли в своих». Подобные заявления в современной Литве считаются уголовным преступлением.

          Его позицию вряд ли можно назвать такой уж «пророссийской». Просто Альгис Паляцкис не побоялся сказать вслух то, что все и так знают, но боятся озвучить. Паляцкис-младший – фигура в Литве скандальная, но к парламентским партиям он реально отношения не имеет, да и вряд ли его политического влияния достаточно, чтобы «подорвать государственность Литвы». Он скорее политик со специфическими для современной Литвы взглядами, но уж точно никак не шпион или «агент влияния». У него просто таких возможностей нет.

          Валерий Иванов – фигура также известная. Уроженец Каунаса, он вырос в Литве, а в конце 1980-х годов возглавил интернационалистическое движение «Единство-Vienybe-Jednosc», которое по идее должно было противостоять националистическому и работавшему на отделение Литвы «Саюдису». Это движение, как и аналогичные с похожими названиями в Латвии и Эстонии, заранее обвиняли в том, что они созданы КГБ и работают против независимости Прибалтики. В реальности в конце 80-х годов эти движения действительно состояли в основном из русскоязычного населения (в Литве еще и поляков). Их участники были пролетарского происхождения и боролись больше за сохранение СССР, чем за какую-то мифическую пророссийскую ориентацию. Со временем они просто исчезли, поскольку исчезла и их социальная база.

          В независимой Литве Валерий Иванов был осужден на три года тюрьмы за подрывную деятельность, как и некоторые другие бывшие руководители Компартии Литвы и движения «Единство». В дальнейшем он занимался публицистикой и научной деятельностью. Некоторое время Валерий Иванов был фигурой почти культовой в силу его непримиримой позиции, заслуживавшей уважения, но его скорее коммунистические, чем национальные взгляды не дали ему возможности закрепиться в реальной политике. Сейчас обвинять 71-летнего Иванова в том, что у него дома нашли пистолет, можно, но странно.

          В целом эта история выглядит, с одной стороны, как попытка ДГБ ответить на требования премьер-министра Сквярнялиса «разобраться с русским влиянием», не трогая влиятельный клан Ландсбергисов и крестьянский олигархат (а такой в сельскохозяйственной экономике Литвы есть) в лице крупных концернов. А с другой, как очередная попытка засветиться на фоне борьбы с «русской мягкой силой», которую при всем желании даже в Москве найти не могут.

          Если б она была, может, и жизнь была б другой. Но в реальности, чтобы хоть как-то привязать и Альгиса Паляцкиса, и престарелого Валерия Иванова к «русской шпионской сети», литовским спецслужбам надо будет очень постараться. И есть все шансы, что не получится, а после этого придется ответить и за громкие задержания, и за красивую пресс-конференцию.


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