В Литве задержан российский публицист Валерий Иванов

Посольство России в Литве сообщило, что пытается узнать причины, по которым литовские правоохранительные органы задержали россиянина Валерия Иванова.

«Посольство активно занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с задержанием литовской полицией гражданина Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что в срочном порядке пытаются добиться встречи с задержанным Ивановым, передает ТАСС.

До задержания известный в Литве публицист 71-летний Иванов успел оставить в социальных сетях запись о том, что в его квартиру «пытаются попасть несколько человек без опознавательных знаков».

«Не знаю, за что меня начинают преследовать и что теперь со мной будет», – оставил он сообщение своим подписчикам в интернете.

Иванов родился в литовском городе Каунас. В последние годы он был главой общественной русско-литовско-польской организации «Единство», которая выступала за сохранение СССР.

В Литве за политическую деятельность его осуждали на три года. После освобождения публицист написал книгу «Литовская тюрьма».