Литва отругала Эстонию из-за Путина

Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Россией, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Линкявичюс заявил, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, что обычно страны Балтии координируют свои действия и работают «объединено»; это «более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или Балтийских стран», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал BNS.

Он добавил, что Таллин не предоставил детальной информации о встрече с российским лидером перед поездкой Кальюлайд в Москву, однако Линкявичюс выразил надежду, что Эстония сделает это позднее.

Напомним, Владимир Путин провел встречу с Керсти Кальюлайд; российский президент назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов двух стран.

В материалах Кремля к встрече подчеркивалось, что Эстония ведет целенаправленную политику по вытеснению русского языка и сужению русскоязычной образовательной сферы.

После пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил «определенную гибкость» Кальюлайд по вопросу русскоязычных в Эстонии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему отношения с Эстонией важны для России.