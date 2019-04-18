Кремль заявил о рецидивах героизации нацизма в Эстонии

В Эстонии наблюдаются рецидивы героизации нацизма, в их числе – воссоздание памятника легионерам 20-й эстонской дивизии «Ваффен-СС» в Лихуле, говорится в материалах к встрече президента России Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

«В стране наблюдаются рецидивы героизации нацизма», – передает ТАСС текст материалов, подготовленных Кремлем.

В качестве примеров «рецидивов» указаны восстановление 2 сентября 2018 года в Лихуле памятника легионерам 20-й эстонской дивизии «Ваффен-СС», а также появление 22 июня 2018 года мемориальной доски к 110-летию со дня рождения полковника «Ваффен-СС» Ребане.

Кремль подчеркивает также, что Эстония ведет целенаправленную политику по вытеснению русского языка и сужению русскоязычной образовательной сферы. Это делается под предлогом создания «единой школы», где детей должны обучать только на эстонском языке.

«При этом игнорируются рекомендации профильных международных организаций, доклады которых по-прежнему содержат критические отзывы о положении дел в правочеловеческой сфере в Эстонии», – следует из материалов к встрече.

В четверг Путин проводит встречу с Кальюлайд. В ходе переговоров российский президент назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов Москвы и Таллина.