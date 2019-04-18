Песков отметил «определенную гибкость» Кальюлайд по вопросу русскоязычных в Эстонии

Президенты России и Эстонии Владимир Путин и Керсти Кальюлайд обсудили положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике, с эстонской стороны есть определенная гибкость по этому вопросу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и других странах Балтики было и остается для нас чрезвычайно важной темой, как и продолжающаяся проблема, с одной стороны, с не гражданами, которая не решается. С другой стороны, есть определенная гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он также отметил, что лидеры двух стран обсудили опасения Таллина в сфере безопасности. По словам Пескова, эти опасения «абсолютно безосновательны».

«Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков», – заявил пресс-секретарь российского лидера.

В материалах Кремля к встрече Путина и Кальюлайд подчеркивалось, что Эстония ведет целенаправленную политику по вытеснению русского языка и сужению русскоязычной образовательной сферы.

В четверг Путин провел встречу с Кальюлайд, российский президент назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов двух стран.