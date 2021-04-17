Александр Невский решал прозаические задачи

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НОВОСТЬ ЧАСА

Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков

17 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
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Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Новый тон Байдена не вызвал доверия в России

Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом POOL/CNP/InStar/Cover Images/Reuters
Джо Байден выступил с новой речью об отношениях с Россией. Американский лидер назвал РФ великой державой, а русских – гордым народом, заявил о нежелании эскалации конфликта и выразил надежду на прямые переговоры с Владимиром Путиным. «Слащавые речи» президента США после введенных накануне санкций вызвали критику экспертов в России. Как Москве относиться к противоречивым действиям Вашингтона? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Александр Невский решал прозаические задачи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде». Подробности...

Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Блинкен должен уйти

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»? Подробности...
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Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков
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    Владимир Можегов

    Александр Невский решал прозаические задачи

    Владимир Можегов
    публицист
    		17 апреля 2021, 12:30

    18 (5) апреля 1242 г. состоялась знаменитая битва Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена, получившая имя «Ледовое побоище». Образ этой битвы, а, во многом, и образ самого князя Александра, зафиксирован в нашем сознании знаменитым фильмом Эйзенштейна. Фильмом, эстетически почти гениальным. Однако, создававшимся в определенное время, с определенным посылом. То есть, говоря прямо, несмотря на очевидные художественные достоинства, абсолютно пропагандистским.

    Неудивительно, что выдающийся русский историк-медиевист Михаил Тихомиров, бывший историческим консультантом фильма «Александр Невский», назвал его «издевкой над историей».

    Последнее понятно. Политической целью фильма было подготовить население, особенно, советских подростков, которым он и предназначался в первую очередь, к войне с Германией. Эйзенштейн жадно взялся за порученное ему дело и увлекся настолько, что главным врагом СССР (понятно, что перед нами не средневековая Русь, а стилизованный под средневековье Советский Союз), представил не столько ливонских рыцарей, и даже не столько современную ему национал-социалистическую Германию, сколько христианство, как таковое, и христианскую цивилизацию в целом.

    Для киношных «русских» ни Церкви, ни Христа не существует вовсе. Даже умирающие на поле витязи с последним вздохом зовут не Пресвятую Богородицу, а выкрикивают имена своих жен (хорошо хоть – не товарища Сталина). Самым же темным злодеем со стороны ливонцев выступает христианский епископ со свастичными крестами на облачении, благословляющий воздетыми руками «христианских рыцарей» бросать в огонь живых русских детей. Подобного вопиющего политического балагана в фильме немало. А вот еще полуанекдотичный факт: в 1939-м, в момент подписания пакта Молотова-Риббентропа, фильм «Александр Невский» был снят с проката, а Эйзенштейну – вот шутка богов! – пришлось по заданию Сталина писать балет по «Валькирии» Вагнера для немецких товарищей.

    Но как аукнется – так и откликнется. В ответ на столь беспардонное использование имени Александра Невского в пропагандистских целях появился целый вал материалов, обвиняющих князя в предательстве брата, сговоре с Ордой, подавлении русских антитатарских бунтов, жажде авторитарной власти. Говорят, что Ледовое побоище было мелким столкновением, что погибло в нем два десятка рыцарей, что войны с ливонцами шли в основном за эстонские земли и продолжались вплоть до эпохи Грозного и т.д. и т.п.

    Фото:

    Где же историческая правда? Кем был настоящий Невский? Если коротко, штрихами, то Александр – человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде». Заметим, кстати, и то, что местное церковное почитание Александра начинается практически сразу после его смерти – случай достаточно редкий.

    Понятно, что особенно люб нам запечатленный в памятниках героический победитель Чудского сражения. Но не будем забывать, что в год героического сражения князю было лишь двадцать четыре. И в последующие годы он уже редко надевал кольчугу. Гораздо чаще ему приходилось быть дипломатом, лавировать меж разными центрами сил, показывая, где нужно, силу, где нужно – мягкость и способность к компромиссу.

    Вообще, когда мы говорим о Невском, как защитнике западных рубежей, человеке, спасшем Русскую церковь от окатоличивания, и повернувшего Русь на Восток, нужно понимать, что сам он едва ли мог мыслить в таких категориях. Он занимался вещами гораздо более прозаическими: решал споры между князьями, искал опоры своей власти. И сама его западная политика, и легендарные битвы были продиктованы более интересами власти и новгородского купечества, нежели чем-то иным. Да и самого понятия единой Руси тогда не существовало.

    Так же, как и договоры Невского с Ордой не были попытками установить стратегический союз, или выбрать путь своеобразной цивилизации, как это представляется сегодня евразийцам. Ни о чем подобном Невский думать не мог. Он просто хотел обезопасить рубежи своих владений, обеспечив максимально возможное спокойствие на Востоке.

    Даже само устоявшееся в веках имя Невского намекает на то, что это, все же, не вполне евразийская фигура. У Петра Первого прав на нее, во всяком случае, было ничуть не меньше. То, что Александру удалось закрепиться на невских берегах, отбить атаку германцев – позднее дало возможность Петру построить здесь крепость, открыть России путь к Балтийскому морю. В этом смысле Невский выступает, скорее, как прото-западник, нежели как прото-евразиец.

    И здесь, на древнейших землях Рюрика, на которых воевал Александр - устье Невы, где проходил некогда центральная магистраль пути из Варяг в Греки - нам, прежде всего, открывается имперский смысл строительства русской цивилизации, а вовсе не евразийский. В собственно евразийском смысле всё для Александра кончается, как раз-таки, довольно плачевно. Его, по-видимому, отравили в Орде. И все попытки обезопасить русскую государственность на Востоке удаются ему гораздо меньше, чем на Западе.

    Итак, реальный человек Невский не воевал с Западом, не вел Россию на Восток, и даже империю как таковую не строил, даже в своих мечтах. Не был реальный Невский и той эпической фигурой, каким остались в истории Александр Македонский, Октавиан Август или Константин Великий. Едва ли он выделялся особой харизмой среди других русских князей. Если уж одевать Невского в эпические доспехи, то ими окажутся, скорее, фартук и мастерок строителя: строителя государства и великого труженика. Вот живой образ князя между отлитым в бронзе героем кино-эпоса и реальным человеком историков, та золотая середина, то высшее в человеке, что оставляет след в вечности.

    В сухом остатке – Невский отстоял сам факт существования русского государства. А затем намечал, проводил, обозначал контуры и границы будущего – это и осталось следом его деятельности в веках. С этим определением согласился бы, наверное, и сам князь.

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