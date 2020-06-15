Америку уничтожают дети элиты

Принято считать, что происходящие в США беспорядки устроили прежде всего низы американского общества – чернокожие бедняки, недовольные дискриминацией. Теперь выясняется, что это правда лишь отчасти. В первых рядах погромщиков находится в том числе и золотая молодежь, богатые дети американской элиты. Что заставило этих людей взбунтоваться?

Масштабные бунты в Нью-Йорке, потрясшие мир зрелищем того, как культовый мегаполис в одночасье превратился в пылающий анклав третьего мира, легко могли бы не состояться. Еще в конце мая губернатор штата Куомо предложил мэру города Биллу де Блазио ввести в Нью-Йорк войска. Однако после ожесточенного спора мэр наотрез отказался это делать.

Результат известен. Протестующие нападали на полицейских, блокировали мосты, громили магазины, мародерствовали. Полицейские предпочитали бездействовать, вести мирные переговоры или просто становиться на колени перед погромщиками. Почему же Билл де Блазио, рискуя тем, что губернатор просто-напросто его уволит, отказался вводить в город войска? Потому что среди погромщиков была его родная дочь Кьяра де Блазио.

Карьера по-черному

Видный член Демпартии, потомок американцев, работавших на госслужбе, в разведке, в пропаганде и журналистике, Билл де Блазио познакомился со своей будущей супругой в 1991 году. Ширлейн Маккрей была чернокожей активисткой и так же, как и он, работала в администрации тогдашнего нью-йоркского мэра. Главным достижением 36-летней Маккрей на тот момент была публикация эссе под названием «Я лесбиянка!». Подрабатывала она спичрайтингом.

Позднее Маккрей сказала про своего супруга: «Он всегда ужасно хотел, чтобы его избрали на высокий пост.» Однако амбициям политика мешало то, что он чувствовал себя чересчур белым. Высокий, широкоплечий, спортивный де Блазио даже выглядел как типичный WASP. Однако он стал бороться с этим «недостатком».

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Для начала он сменил фамилию своего покончившего самоубийством отца, Уоррена Уильяма, на итальянскую фамилию матери. Это сразу дало ему фору в глазах потомков нью-йоркских итальянцев. Чернокожая жена, к тому же феминистка, демократка и лесбиянка, могла бы еще больше улучшить его имидж в глазах руководства Демпартии и цветных избирателей. В 1994 году де Блазио женился на Ширлейн Маккрей. В браке у них родился сын Данте и дочь Кьяра. Впрочем, Маккрей занималась карьерой и, по собственному признанию, была плохой матерью. Зато смуглые дети активно участвовали во всех предвыборных кампаниях отца.

В 2013 году его сын сделал прическу в стиле афро и позировал для рекламных плакатов. 18-летняя дочь в бесчисленных интервью рассказывала о том, как страдала от алкогольной и наркотической зависимости и как от них вылечилась. Фотографии счастливой межрасовой семьи, машущей радужными флагами на гей-параде, помогли Биллу де Блазио стать мэром Нью-Йорка.

Повод для гордости

Дети мэра заканчивали самые престижные университеты США, снимались для модных журналов и одновременно демонстрировали радикально левацкие убеждения. Данте, например, в прошлом году опубликовал колонку в журнале USA Today. «Нас приучили бояться тех, кто должен нас защищать,» – описывал он свой страх перед полицией.

Чем же напугали копы молодого человека из богатой привилегированной семьи? Оказывается, полицейский автомобиль медленно проехал вокруг квартала, по которому шел Данте. Это не на шутку напугало парня, причинило ему душевную боль и напомнило о страданиях его чернокожих братьев. Именно в это время Билл де Блазио активно боролся за голоса цветных избирателей в предвыборной гонке на пост президента США. Главный пункт риторики Билла де Блазио – противодействие полицейскому произволу. В Нью-Йорке он, например, борется с методом «останови и обыщи», активно применяемым местными копами в отношении подозрительных лиц.

Кьяра де Блазио воплощает идеи отца в жизнь. В конце мая она вышла на улицу вместе с погромщиками, бросавшими в полицейских кирпичи и поджигавшими автомобили, и принялась сражаться с копами уже вживую. 1 июня ее арестовали.

«Как нью-йоркская полиция может защитить город от бунтующих анархистов, если в первых рядах у них дочь самого мэра?» – задаются резонным вопросом в Twitter представители NYPD. – Теперь понятно, почему он не дал ввести в город войска».

Едва Кьяру выпустили на свободу, как Билл де Блазио в типичной манере американских родителей объявил, что гордится своей дочерью.

Сливки сливок

Случай Кьяры не уникален. Конечно, Маркса никто не отменял, и нынешние протесты на Западе вызваны прежде всего катастрофическим положением дел в экономике. Однако в митингах и акциях участвует непропорционально большое число золотой молодежи – тех людей, кто в теории должен бы больше всего трястись за сохранность нынешнего порядка и папочкиных капиталов.

На акции протеста Black Lives Matter приходят британская аристократка, родственница принцессы Дианы Кара Делевинь, Зои Кравиц – дочка и внучка могущественных воротил шоу-бизнеса, Пэрис – дочь Майкла Джексона и наследница его миллионов. Эти девушки числятся моделями и актрисами, но по сути они воплощают собой те старые деньги, на которых и зиждется могущество Запада.

Количество белых воротничков и выпускников престижных университетов среди погромщиков тоже впечатляет. В ночь на 30 мая во время протестов в Бруклине двое человек пытались раздавать протестующим «коктейли Молотова», а потом начали швырять их в полицию. Когда копы их поймали, выяснилось, что это не какие-то маргиналы, а сливки сливок нью-йоркской элиты.

32-летний Колинфорд Мэттис оказался выпускником Принстона и сотрудником юридической фирмы Pryor Cashman. Его напарница, 31-летняя Юродж Рахман работает в Нью-Йорке адвокатом. Залог за них внесла их коллега из Вашингтона, которая при Обаме подвизалась в Госдепе и министерстве обороны.

Самым агрессивным блоком протестующих стали подразделения антифа – президент Трамп даже объявил их террористической организацией. Бытует популярное мнение, что антифа укомплектовывают свои отряды нищими необразованными цветными гопниками. Однако, по мнению независимого нью-йоркского журналиста Дэвида Маркуса, который провел свое расследование деятельности этих боевых дружин, это не так.

В ряды антифа вливается все больше белых девушек и юношей из обеспеченных семей с высоким уровнем образования и достатка.

Ничего похожего на трэшовую жизнь в гетто их цветных сверстников. Корни движения Маркус отыскивает среди британских панков 1980-х. А пресловутую моду носить маски объясняет тем, что бойцы просто не хотят светить свои белые лица в черной толпе протестующих.

В целом же видно, что идеи BLM – ненависть к полицейским, черный расизм, требование от белых «платить и каяться» – уже намертво въелись в подсознание современного образованного слоя в США. Немудрено, что золотая молодежь хайпит этот модный тренд – это диктует нормальный стадный инстинкт. Поэтому на улицы и выходят люди, которым полагалось бы молиться на копов, защищающих их благосостояние.

Богатые против богатых

Можно сказать, что гражданская война-лайт, устроенная Демпартией накануне президентских выборов в США, является сугубо управляемой, и участие в ней богатых деток только это подтверждает. Однако в стране с сорока миллионами безработных и полумиллиардом стволов на руках, подобные игры в управляемый хаос могут привести к полномасштабной общенациональной катастрофе.

Во многих странах, в том числе и в России, грандиозные исторические перевороты начинались с того, что передовые представители элиты и их прогрессивные дети решали, «что так жить нельзя», и устраивали заваруху. Поначалу она управлялась, но вскоре переходила в режим массового гражданского противостояния и сметала своих зачинщиков – вместе со всей элитой.

У богатых ребят, швыряющих сегодня камнями в копов, есть множество исторических прототипов. Французские аристократы в XVIII веке, русские вельможи – в двадцатом. Все они заваривали революции, а потом заканчивали свои дни: кто – на гильотине, кто – в расстрельном подвале.

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