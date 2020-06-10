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Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
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Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНРФото: facebook.com/sergiy.garmash,
instagram.com/den_kazansky/
Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае? Подробности...
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Беспорядки в США не остановятся

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              Беспорядки в США не остановятся

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 10 июня 2020, 14:36

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              Учитывая проявление слабости американскими властями самых разных уровней и откровенное подыгрывание протестующим и погромщикам со стороны части истеблишмента, прогнозировать развитие событий в США довольно сложно. Произойти может все что угодно. Кроме одного – постепенной диссипации протеста и возврата к положению дел до 25 мая 2020 года, когда на всю Америку показали убийство чернокожего арестованного Джорджа Флойда.

              Хотя погромов и уличных столкновений в последние дни стало меньше, требования зачинщиками беспорядков выдвигаются все более радикальные. В частности, лишить полицейские департаменты на местах финансирования или вовсе их распустить, что грозит наступлением полной анархии.

              Впрочем, хаос может наступить и без принятия каких-либо радикальных решений. Правоохранительные органы на местах находятся не в самой лучшей форме. По собственной воле или под давлением манифестантов и либеральных политиков свои посты покидают шерифы и руководители муниципальных полицейских управлений. Идет скоординированная медийная атака на профсоюзы правоохранителей. А в Конгрессе уже готов законопроект о «глубокой реформе» полиции, который в случае принятия сделает профессию стража порядка опасной и заведомо постыдной.

              Нацгвардия пока не сказала своего решительного слова ни в одном из штатов. Ее командиры не получили четких приказов, кроме охраны зданий органов власти. Поэтому гвардейцы вслед за полицейскими встают на колени и танцуют вместе с протестующими – это хоть как-то разряжает обстановку. Но одновременно и деморализует бойцов.

              За всеми этими танцами и коленопреклонениями скрывается отнюдь не веселая и не торжественная картина. Огромные городские пространства остались вовсе без представителей власти. Здесь нет никакого закона, кроме того, что явочным порядком устанавливают уличные активисты.

              Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/<br>Global Look Press

              Что это, как не демонстрация наличия в стране сильной параллельной власти? Появление такой власти, а вовсе не присказка про «верхи» и «низы», и есть признак самой настоящей революционной ситуации. Выльется ли она в госпереворот или окончится поражением бунтовщиков, зависит от многих факторов. Но просто так она не «рассосется».

              На время манифестации и бунты в США и Европе могут поутихнуть. Многотысячные толпы разойдутся по домам. Но леворадикальные группировки накопили слишком много сил, а их спонсоры вложили в них слишком много средств, чтобы бросить дело на полпути. Транснациональным корпорациям, международной финансовой олигархии и евроатлантическим чиновникам нужна «чистая победа». Они попытаются не только лишить Дональда Трампа второго президентского срока, подавить евроскептиков и залатать разошедшуюся по швам глобальную экономику, но и сделать так, чтобы в дальнейшем демократические процедуры не преподносили сюрпризов. Это особенно важно сегодня, когда коронакризис подорвал доверие ко всем наднациональным институтам, как экономическим, так и политическим.

              Во всяком случае было бы странно, если бы либеральные элиты не попытались этого сделать. Приз в случае победы фундаментален. А затраты и риски... Что ж, судя по всему, они сочтены вполне умеренными.

              «Революционные массы» тоже почувствовали свои силы и отказываться от достигнутого «просто так» не готовы. Когда еще у левых ультрас будет возможность поставить политиков, стражей порядка и просто случайных людей на улице на колени! Когда у них еще появится шанс из никому не известных маргиналов превратиться в представителей весомой политической силы! Так что и постиндустриальный люмпен-пролетариат, и транснациональные воротилы полны решимости «продолжить банкет».

              Ключевым является политический вопрос в США. Решив его, можно двигаться дальше. Без «своего человека» в Белом доме европейская право-популистская фронда продержится считаные месяцы, если не недели. А там и до вновь единого Запада будет рукой подать.

              Конечно, останутся и проблемы. Например, обиженный и теперь навсегда настороженный Китай. Останется Россия, чьи граждане уже вряд ли когда-нибудь поверят в современные либеральные идеалы и западную всепобеждающую организованность и высокотехнологичность. Но даже сдерживание Москвы и Пекина невозможно толком организовать, пока ткань Pax Americana продолжает распадаться. На мой взгляд, этот распад неостановим, кто бы ни возглавил Соединенные Штаты. Но глобальная элита думает иначе. Ее положение становится отчаянным, и она принимает отчаянные меры, чтобы отвоевать Белый дом, пока не стало слишком поздно.

              Так что, если массовые протесты в США пойдут в ближайшие недели на спад, это будет лишь тактической паузой. Осенью, поближе к президентским выборам и выборам в Конгресс, революционное давление на избирателей, политиков, правоохранителей и нынешнего хозяина Белого дома возобновится. Весь вопрос в том, когда начнется борьба «за честные выборы» – до 3 ноября или сразу после. Впрочем, есть и еще один вопрос: как будет реагировать на происходящее Трамп и его ядерный электорат? Не останется ли он пассивным, надеясь лишь на выборы, несмотря на очевидную угрозу со стороны леворадикальной улицы?

              Чтобы оценить различные варианты развития событий, я думаю, надо прежде всего ответить именно на этот, последний вопрос. Дело в том, что после столкновений в Шарлоттсвилле в августе 2017 года, где воинствующим левым молодчикам впервые дали жесткий физический отпор, правые в США никак не проявляли себя на улицах американских городов. Во всяком случае именно такое заключение можно сделать, читая американскую прессу. Даже в самых протрамповских изданиях (например, на интернет-портале Breitbart, посещаемость которого сравнима с ведущими газетами и даже телеканалами) не звучат призывы к акциям в поддержку президента. Кажется, что решительный и хорошо вооруженный избиратель Дональда Трампа куда-то спрятался и не спешит выручать своего лидера, окруженного огненным кольцом воинственных антифа. 

              Это обманчивое впечатление. Уже в Шарлоттсвилле 2017-го стало понятно, что полиция не справляется активистами из Black Lives Matter и антифа. И тогда в городе появились вооруженные зрелые мужчины, присутствие которых в конце концов и положило конец беспорядкам и стычкам. Центральная пресса не публиковала их фотографий, однако в них не было недостатка в соцсетях.

              В 2020 году вооруженные люди с трамповской символикой появились в центре Детройта, штат Мичиган. Здесь они были активными участниками протестов против действий демократического губернатора Гретхен Уитмер в период карантина (который, кстати, в городе формально не снят до сих пор). Фото этих парней уже вовсю тиражировались в мейнстримной прессе – в основном для того, чтобы доказать, как опасны сторонники действующего главы государства.

              Ребята с полуавтоматическими винтовками, помповыми ружьями и пистолетами были замечены во многих городах США и после начала расовых волнений.

              Они в основном защищали магазины и склады, а также въезды в отдельные жилые кварталы. То, что грабили магазины Apple и Gucci, их не особенно волновало. Однако к охраняемым ими объектам не рисковали приближаться даже самые многочисленные группы погромщиков.

              К тому же в населенных пунктах стали появляться вооруженные формирования, которые нельзя было опознать ни как полицейских или бойцов нацгвардии, ни как гражданскую «деревенщину» с ружьями. Они тоже исполняли охранные функции, но были замечены и при задержании мародеров, причем действовали в связке с полицией. То ли это правоохранители в штатском (но тогда почему оружие напоказ?), то ли сотрудники частных охранных структур, то ли представители своего рода ополчения. В любом случае это не копы в форме, стоящие на одном колене.

              Одним словом, у Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Которой, судя по всему, президент пытается избежать. 30–31 мая и 1 июня сложилась очень тревожная ситуация в Вашингтоне, где протестующие окружили Белый дом и предприняли попытку прорваться через его ограду. Поблизости была подожжена церковь святого Иоанна. Впервые за многие десятилетия в президентской резиденции был полностью погашен свет.

              1 июня Трамп выступил с речью, которую обсуждают до сих пор. Он призвал губернаторов и мэров быстро навести порядок в их вотчинах, в противном случае он пообещал ввести в города подразделения регулярной армии. Враги Дональда до сих пор называют его слова декларацией «военной диктатуры». А ведь хозяин Белого дома лишь напомнил о своем законном праве и даже обязанности использовать военную силу для подавления мятежей.

              Более того, обращена его речь была не столько к протестующим и местным властям, сколько к своим сторонникам, которые с растущим недовольством наблюдали за происходящим в стране. Угроза применения армии означала, что президент пока что справляется с ситуацией. Так что на вопрос «Почему в Вашингтоне до сих пор нет «белой деревенщины» с ружьями?» ответ прост: «Потому что Трамп их на время успокоил», хотя и намекнул левым ультрас в своем «Твиттере», что на улицах в скором времени могут появиться «совсем другие люди».

              Насколько сильны и быстры на подъем эти «другие люди», мы, надеюсь, никогда не узнаем. Надеется на это и Трамп. Отступать ему некуда. Сдаться – означает в лучшем случае стать политическим беженцем в одной из тех стран, что он часто называл «ревизионистскими» и «бандитскими».

              Между тем «революционные массы» намерены идти до конца, не оглядываясь на закон и тем более на безопасность сограждан. Тем более что их союзники из числа либеральных конгрессменов готовы придать победе улицы подобие легитимности. Благо есть опыт подобных «демократических шагов» в Югославии, Грузии и на Украине.

              Как я уже сказал в начале статьи, никто не может знать, что случится в США завтра или через полгода. Нет даже уверенности в том, что 3 ноября состоятся выборы в их нормальном понимании. Ближайшие неделя-две лишь покажут, откладывается ли решение «американского вопроса» на осень.

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