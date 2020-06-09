Пушков заявил о новой радикальной идеологии США

В США происходит идеологическая революция – умеренный либерализм вытесняется агрессивной политкорректностью, заявил сенатор, глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«В США действительно происходит революция, но не социальная, а иделогическая: относительно умеренный либерализм вытесняется агрессивной, воинствующей политкорректностью. Это уже не «уступка» традиционных консервативных сил либералам с их преклонением перед правами меньшинств – это оформившаяся новая радикальная идеология, провозглашающая идейный, а затем и социальный террор по отношению к тем, кто не придерживается этих взглядов», – написал он в Telegram.

Он отметил, что в США устанавливается «диктатура агрессивной политкорректности», а президент США Дональд Трамп как носитель традиционных начал становится ее безусловным врагом.

«Ему объявлена политическая война не на жизнь, а на смерть. Эта радикальная идеология уже захватила молодое поколение журналистов и студенческие кампусы, где формируется и откуда выходит будущая – да и уже частично вышла нынешняя политическая элита страны. Эта элита будет еще менее терпима к любым проявлениям другой точки зрения, чем нынешняя», – заявил Трамп.

Сторонники этой идеологии, пишет Пушков, призывают к «национальной программе де-фашизации всего населения США на манер принятой после второй мировой войны в Европе».

«По словам Рода Дреера из The American Conservative, эти поборники агрессивной политкорректности высказываются за то, чтобы объявить преступными и криминализировать некоторые виды политически некорректных высказываний; а потом наступит черед объявить преступными и политически некорректные мысли. Так, круг замыкается и на сцену вновь выходит Джордж Оруэлл с его пророческим «1984» и «полицией мысли», – заявил он.

Пушков выразил мнение, что это будет иметь прямое отношение к внешней политике США, которая станет «еще более радикальной»: сначала на уровне конгресса, а затем и на уровне исполнительной власти.

Беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, ввели комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах.

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