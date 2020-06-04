Пентагон передумал отводить военных от Вашингтона

Глава Пентагона Марк Эспер отменил вывод военных из районов вблизи Вашингтона, сообщил министр Армии США Райан Маккарти.

Эспер после посещения Белого дома велел приостановить отвод военных от столицы, куда их перебросили из-за погромов, начавшихся в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

AP сообщило, что военных пока не задействовали в подавлении беспорядков.

Сообщалось, что на базы вблизи Вашингтона перебросили 1,3 тыс. военных. В Вашингтон и его пригороды также были направлены примерно 1,7 тыс. бойцов национальной гвардии.

Напомним, источники Associated Press в Белом доме сообщали, что принято решение начать вывод из города военных. Утверждалось, что примерно 200 из них покинут Вашингтон в течение суток, остальные вернутся на базы в течение нескольких дней.

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