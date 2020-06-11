Борьба за права меньшинств довела Америку до революции

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11 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

Максим Соколов, публицист
Даже среди оппозиционеров, в принципе считающих, что Крым не наш, наблюдаются разногласия. Что и понятно. Явить полную солидарность с Украиной в этом вопросе – значит загнать себя в полную и окончательную маргиналию. Подробности...
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Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Непрерывная череда разнообразных и незаурядных катаклизмов – от отрицательных цен на нефть до текущих усилий американцев по уничтожению своей правоохранительной системы – продолжается. И нет никаких намеков на то, что это скоро закончится. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Борьба за права меньшинств довела Америку до революции

              Америка началу войну с собственной историей   11 июня 2020, 21:20
              Фото: Leila Navidi/Minneapolis Star Tribune
              TNS/ABACA/Reuters
              Текст: Иван Абакумов,
              Михаил Мошкин,
              Андрей Самохин

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              Протесты в США и Европе пошли по украинскому пути. Хотя драки с полицией пошли на спад, погромщики переключились на памятники. Они сносят монументы политическим деятелям прошлого. Из-за упреков в расизме попала под запрет и голливудская классика - например, «Унесенные ветром». По мнению политологов, в Старом и Новом свете сейчас разгорается революция, основы для которой были заложены около 20 лет назад.

              Массовый вандализм в Соединенных Штатах получил официальное одобрение. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси накануне тоже призвала убрать 11 статуй из здания Капитолия. «Неправильные» скульптуры изображают исторических деятелей, выступавших на стороне Юга в Гражданской войне 1861-65 годов, в том числе – президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса.

              В тот же день участники беспорядков из движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»), не дожидаясь никаких разрешений из Вашингтона, снесли памятник тому же Дэвису в штате Виргиния. При этом падающий Дэвис успел ранить одного из нападавших.

              Масштаб волнений настолько силен, что к нему готовы прислушиваться уже не только в Конгрессе, но даже в Пентагоне. В этот понедельник главком сухопутных сил США Райан Маккарти выразил готовность переименовать военные базы, названные в честь конфедератов – в том числе крупнейшую – Форт-Брэгг. А ведь еще в феврале в Пентагоне говорили, что планов по переименованию нет, ибо сохраняется традиция наименования баз по именам выдающихся военачальников безотносительно того, на чьей стороне они воевали в годы Гражданской войны, напомнило издание Politico.

              А командование ВМС США собралось запретить флаг Конфедерации, который спокойно, хотя и неофициально использовался последние полторы сотни лет. Правда, президент Дональд Трамп продемонстрировал неуступчивость: накануне он объявил, что его администрация не намерена обсуждать переименование «легендарных военных баз».

              Пока американские власти, поддаваясь давлению толпы, спешно меняют свое отношение к истории XIX века – с «примирения и прощения» на «нетерпимость к расизму» – сами участники стихийных протестов идут дальше. Ревизии подвергли уже историю открытия Америки.

              Участники «протестов против полицейского произвола» зачем-то начали сносить памятники Христофору Колумбу. Так, погромщики в Ричмонде, штат Вирджиния, заявили, что Колумб является «лицом геноцида», и под радостные крики свалили его монумент с пьедестала. Аналогичная участь постигла статуи мореплавателю в Бостоне, а также в городе Сент-Пол, штат Миннесота. Причем, погромщиков нигде не наказывают. Власти лишь робко просят их «придерживаться норм закона».

              В  Голливуд началась кампания по запрету классики. Стриминговая платформа HBO Max решила отказаться от показа фильма 1939 года «Унесенные ветром» из-за расовых «противоречивых тем», которые содержатся в нем. Фильм, возможно, вернут на HBO Max, но уже  с особым знаком – «фильм содержит противоречивые темы».

              Российский сенатор Алексей Пушков считает, что на Западе, прежде всего, в США, происходит революция. Очевидно, что Соединенные Штаты избежали социального взрыва – как отмечала газета ВЗГЛЯД, погромы идут на спад. Но, по мнению Пушкова, началась революция идеологическая.  «Это уже не «уступка» традиционных консервативных сил либералам с их преклонением перед правами меньшинств – это оформившаяся новая радикальная идеология, провозглашающая идейный,  а затем и социальный террор по отношению к тем, кто не придерживается этих взглядов», – написал он в Telegram.

              «Потом наступит черед объявить преступными и политически некорректные мысли. Так, круг замыкается и на сцену вновь выходит Джордж Оруэлл с его пророческим «1984» и «полицией мысли», – предсказывает Пушков.

              Бремя белого человека

              «Ленинопад» и вообще переоценка собственной истории, как отмечала газета ВЗГЛЯД, перекинулись через океан и в бывшие колониальные державы Старого Света. 

              «Сносят памятники рабовладельцам, далее будут строиться памятники самим рабам. Как жертвам расизма и несправедливости в мире. По сути, Великобританию можно обвинить в тех же грехах, что и США», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. При этом, напомнил собеседник, «Германия не торговала рабами, имела крохотные колонии в Африке –

              однако немцы сегодня точно также массово падают на колени и просят прощения у жертв расизма».

              Таким образом, немцы вынуждены каяться не за подлинную вину своих предков, а за некую общую вину белых людей. «Сегодняшние события стали продолжением большой либеральной революции, которая заложила у современной молодежи новое мировоззрение. Сто лет назад во главу угла ставились социальная справедливость, сейчас проявились новые тенденции – раскрепощение индивида, уничтожение любых ограничений свободы», – отметил Рар. По мнению эксперта, новейшее американское движение пришло на подготовленную почву. Еще в начале 2000-х «раскрепощение индивидов» обернулось агрессивной защитой всевозможных меньшинств указал Рар.

              По мнению Рара, «нынешний размах бунтов можно сравнить с тем, что происходило в России на заре прошлого века, когда началась гражданская война между красными и белыми, и «призрак коммунизма» шагал по Европе, когда одни отвергали коммунизм, а другие верили, что социалистическая идея освободит человека от рабства».

              Разумеется, нынешние протесты вспыхнули не на пустом месте. Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, после победы северян над рабовладельческим Югом борьба с расовой сегрегацией актуальна и через 155 лет после завершения Гражданской войны. Политолог-американист Борис Межуев, впрочем, видит в происходящем в США не столько новое издание войны Севера и Юга, а хорошо всем знакомую борьбу левых либералов с Трампом.

              Сейчас протест низов явно используется определенными группами в политической верхушке США, полагает Межуев. «Элита опирается на большую часть цветной Америки и всякие «меньшинства». Демонтаж памятников  помогает элите канализировать протест. С другой стороны – электорат Трампа.  Это и потомки «южан», в наследственной памяти которых действительно еще сохранилась расовая сегрегация. Но это и работяги из «ржавого пояса» северных промышленных штатов, и фермеры, и мелкие предприниматели», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД. «Образованная часть американского общества оказалась ближе к управленцам- космополитам, чем к простым  американцам. Хотя они и считают себя «левыми», – добавил эксперт.

              На ваш взгляд

               
              В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?


              Обсуждение: 41 комментарий
              Межуев прогнозирует: нынешние бунты не приведут к чему-то подобному гражданской войне в России или в самих США. Но, полагает эксперт, ситуация может скатиться к противостоянию ветвей власти в духе Москвы 1993 года, или будет даже нечто напоминающее киевский Майдан 2014-го. «Причем Трамп окажется не в роли Ельцина, а в роли Януковича», – полагает американист. 

              Живущий сейчас в Евросоюзе украинский блогер Анатолий Шарий, тоже проводит параллель между нынешними событиями на Западе и «ленинопадом», который случился после Майдана.  «Дебилизм не имеет границ. И там, где мы думали, что падать уже невозможно, они пробивают очередное дно, – сказал Шарий газете ВЗГЛЯД. – Когда я говорю «они», я имею в виду то немногочисленное сообщество, которое спровоцировало происходящее в Европе и США. Это примерно то же самое, что происходило в 2014 году на Майдане. Там собралось около миллиона человек – одна сороковая часть общества».

              «Очевидно, что мы приходим к диктатуре, к апартеиду наоборот. Например, я вчера опубликовал видео на своем канале в YouТube, в котором слово «черные» было «запикано». В ролике я сказал, что все люди абсолютно одинаковы. Но это видео было заблокировано через 30 минут после публикации», – подытожил Шарий.

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