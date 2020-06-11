Борьба за права меньшинств довела Америку до революции

Протесты в США и Европе пошли по украинскому пути. Хотя драки с полицией пошли на спад, погромщики переключились на памятники. Они сносят монументы политическим деятелям прошлого. Из-за упреков в расизме попала под запрет и голливудская классика - например, «Унесенные ветром». По мнению политологов, в Старом и Новом свете сейчас разгорается революция, основы для которой были заложены около 20 лет назад.

Массовый вандализм в Соединенных Штатах получил официальное одобрение. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси накануне тоже призвала убрать 11 статуй из здания Капитолия. «Неправильные» скульптуры изображают исторических деятелей, выступавших на стороне Юга в Гражданской войне 1861-65 годов, в том числе – президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса.

В тот же день участники беспорядков из движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»), не дожидаясь никаких разрешений из Вашингтона, снесли памятник тому же Дэвису в штате Виргиния. При этом падающий Дэвис успел ранить одного из нападавших.

Масштаб волнений настолько силен, что к нему готовы прислушиваться уже не только в Конгрессе, но даже в Пентагоне. В этот понедельник главком сухопутных сил США Райан Маккарти выразил готовность переименовать военные базы, названные в честь конфедератов – в том числе крупнейшую – Форт-Брэгг. А ведь еще в феврале в Пентагоне говорили, что планов по переименованию нет, ибо сохраняется традиция наименования баз по именам выдающихся военачальников безотносительно того, на чьей стороне они воевали в годы Гражданской войны, напомнило издание Politico.

А командование ВМС США собралось запретить флаг Конфедерации, который спокойно, хотя и неофициально использовался последние полторы сотни лет. Правда, президент Дональд Трамп продемонстрировал неуступчивость: накануне он объявил, что его администрация не намерена обсуждать переименование «легендарных военных баз».

Пока американские власти, поддаваясь давлению толпы, спешно меняют свое отношение к истории XIX века – с «примирения и прощения» на «нетерпимость к расизму» – сами участники стихийных протестов идут дальше. Ревизии подвергли уже историю открытия Америки.

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Участники «протестов против полицейского произвола» зачем-то начали сносить памятники Христофору Колумбу. Так, погромщики в Ричмонде, штат Вирджиния, заявили, что Колумб является «лицом геноцида», и под радостные крики свалили его монумент с пьедестала. Аналогичная участь постигла статуи мореплавателю в Бостоне, а также в городе Сент-Пол, штат Миннесота. Причем, погромщиков нигде не наказывают. Власти лишь робко просят их «придерживаться норм закона».

В Голливуд началась кампания по запрету классики. Стриминговая платформа HBO Max решила отказаться от показа фильма 1939 года «Унесенные ветром» из-за расовых «противоречивых тем», которые содержатся в нем. Фильм, возможно, вернут на HBO Max, но уже с особым знаком – «фильм содержит противоречивые темы».

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что на Западе, прежде всего, в США, происходит революция. Очевидно, что Соединенные Штаты избежали социального взрыва – как отмечала газета ВЗГЛЯД, погромы идут на спад. Но, по мнению Пушкова, началась революция идеологическая. «Это уже не «уступка» традиционных консервативных сил либералам с их преклонением перед правами меньшинств – это оформившаяся новая радикальная идеология, провозглашающая идейный, а затем и социальный террор по отношению к тем, кто не придерживается этих взглядов», – написал он в Telegram.

«Потом наступит черед объявить преступными и политически некорректные мысли. Так, круг замыкается и на сцену вновь выходит Джордж Оруэлл с его пророческим «1984» и «полицией мысли», – предсказывает Пушков.

Бремя белого человека

«Ленинопад» и вообще переоценка собственной истории, как отмечала газета ВЗГЛЯД, перекинулись через океан и в бывшие колониальные державы Старого Света.

«Сносят памятники рабовладельцам, далее будут строиться памятники самим рабам. Как жертвам расизма и несправедливости в мире. По сути, Великобританию можно обвинить в тех же грехах, что и США», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. При этом, напомнил собеседник, «Германия не торговала рабами, имела крохотные колонии в Африке –

однако немцы сегодня точно также массово падают на колени и просят прощения у жертв расизма».

Таким образом, немцы вынуждены каяться не за подлинную вину своих предков, а за некую общую вину белых людей. «Сегодняшние события стали продолжением большой либеральной революции, которая заложила у современной молодежи новое мировоззрение. Сто лет назад во главу угла ставились социальная справедливость, сейчас проявились новые тенденции – раскрепощение индивида, уничтожение любых ограничений свободы», – отметил Рар. По мнению эксперта, новейшее американское движение пришло на подготовленную почву. Еще в начале 2000-х «раскрепощение индивидов» обернулось агрессивной защитой всевозможных меньшинств указал Рар.

По мнению Рара, «нынешний размах бунтов можно сравнить с тем, что происходило в России на заре прошлого века, когда началась гражданская война между красными и белыми, и «призрак коммунизма» шагал по Европе, когда одни отвергали коммунизм, а другие верили, что социалистическая идея освободит человека от рабства».

Разумеется, нынешние протесты вспыхнули не на пустом месте. Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, после победы северян над рабовладельческим Югом борьба с расовой сегрегацией актуальна и через 155 лет после завершения Гражданской войны. Политолог-американист Борис Межуев, впрочем, видит в происходящем в США не столько новое издание войны Севера и Юга, а хорошо всем знакомую борьбу левых либералов с Трампом.

Сейчас протест низов явно используется определенными группами в политической верхушке США, полагает Межуев. «Элита опирается на большую часть цветной Америки и всякие «меньшинства». Демонтаж памятников помогает элите канализировать протест. С другой стороны – электорат Трампа. Это и потомки «южан», в наследственной памяти которых действительно еще сохранилась расовая сегрегация. Но это и работяги из «ржавого пояса» северных промышленных штатов, и фермеры, и мелкие предприниматели», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД. «Образованная часть американского общества оказалась ближе к управленцам- космополитам, чем к простым американцам. Хотя они и считают себя «левыми», – добавил эксперт.

На ваш взгляд В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени? Протестующих

Власти США



Межуев прогнозирует: нынешние бунты не приведут к чему-то подобному гражданской войне в России или в самих США. Но, полагает эксперт, ситуация может скатиться к противостоянию ветвей власти в духе Москвы 1993 года, или будет даже нечто напоминающее киевский Майдан 2014-го. «Причем Трамп окажется не в роли Ельцина, а в роли Януковича», – полагает американист.

Живущий сейчас в Евросоюзе украинский блогер Анатолий Шарий, тоже проводит параллель между нынешними событиями на Западе и «ленинопадом», который случился после Майдана. «Дебилизм не имеет границ. И там, где мы думали, что падать уже невозможно, они пробивают очередное дно, – сказал Шарий газете ВЗГЛЯД. – Когда я говорю «они», я имею в виду то немногочисленное сообщество, которое спровоцировало происходящее в Европе и США. Это примерно то же самое, что происходило в 2014 году на Майдане. Там собралось около миллиона человек – одна сороковая часть общества».

«Очевидно, что мы приходим к диктатуре, к апартеиду наоборот. Например, я вчера опубликовал видео на своем канале в YouТube, в котором слово «черные» было «запикано». В ролике я сказал, что все люди абсолютно одинаковы. Но это видео было заблокировано через 30 минут после публикации», – подытожил Шарий.

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