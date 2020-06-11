Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси направила в адрес совместного комитета по Библиотеке письмо с призывом демонтировать 11 статуй конфедератов из здания Капитолия.

«Холлы Конгресса являются сердцем демократии. Статуи должны воплощать наши высшие идеалы того, кем мы являемся и кем стремимся быть как страна. Статуи тем, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма, являются оскорблением этих идеалов. <...> Статуи должны быть убраны», – приводит текст обращения Пелоси ТАСС.

Среди монументов – фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса (1808-1889).

Накануне стало известно, что руководство ВМС США собралось запретить флаг Конфедерации. Днем ранее министр армии США Райан Маккарти выразил готовность обсудить переименование американских военных баз, названных в честь конфедератов.

Напомним, в начале июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм поручил убрать статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего южных штатов времен Гражданской войны в США. Перед этим в штате была снесена статуя погибшим солдатам Конфедерации.

Еще несколько памятников конфедератам снесли в США летом 2017 года, после чего в Шарлоттсвилле произошли столкновения между противниками и сторонниками сноса.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.

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