Убийства черных разрушают светлый образ американской полиции

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28 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Убийства черных разрушают светлый образ американской полиции

Через несколько секунд Джордж Флойд умрет под коленом полицейскогоФото: кадр из видео
Массовое насилие и беспорядки охватили города США, а все из-за видеозаписи, которая всколыхнула американскую нацию. На ней белый полицейский душит чернокожего, поставив свое колено на его шею. Вбиваемый десятками голливудских картин идеальный образ американской полиции был уничтожен видеороликом длительностью восемь минут. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Парад Победы – триумф Империи

Владимир Можегов, публицист
Третий Рим – это не о национальном превозношении, это о великой ответственности за судьбу истины в этом мире. И это нам действительно стоит всегда помнить, всегда повторять и никогда не забывать. Подробности...
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На рынке недвижимости грядет революция

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Личное банкротство заемщиков и, как следствие, принятие банками на баланс тысяч объектов недостроенной недвижимости, может разрушить хрупкий баланс спроса и предложения. Идеальный штиль в какой-то момент может смениться идеальным штормом. Подробности...
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Мы ждем от сирот чудес и подвигов

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В России количество сирот сократилось в два раза. При этом понятно, что свести их количество к нулям никогда не удастся. Сирота – это не просто социальный статус. Это миссия, которую должны выполнить герои – отверженные и хрупкие. Подробности...
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    Как выглядит американская замена «Союзам»

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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Убийства черных разрушают светлый образ американской полиции

              Через несколько секунд Джордж Флойд умрет под коленом полицейского   28 мая 2020, 13:10
              Фото: кадр из видео
              Текст: Артём Филиппов

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              Массовое насилие и беспорядки охватили города США, а все из-за видеозаписи, которая всколыхнула американскую нацию. На ней белый полицейский душит чернокожего, поставив свое колено на его шею. Вбиваемый десятками голливудских картин идеальный образ американской полиции был уничтожен видеороликом длительностью восемь минут. Как же такое произошло?

              День поминовения в США (национальный день памяти павших) в этом году был омрачен сразу двумя крайне неприятными для американских властей инцидентами. Во-первых, в Чикаго в течение выходных в результате вооруженного насилия погибли десять и получили ранения тридцать девять человек. Но даже это событие оказалось в тени очередного полицейского скандала с расовой подоплекой, произошедшего вечером понедельника в соседнем Миннеаполисе.

              Приблизительно в восемь вечера 25 мая в один из полицейских участков поступила информация о чернокожем мужчине, предположительно находящемся под воздействием алкоголя или наркотиков, который стоял возле своей машины (по другим данным, сидел на ее крыше). Прибывшие полицейские задержали афроамериканца, которым оказался 46-летний безработный Джордж Флойд.

              По словам правоохранителей, Флойд пытался оказать сопротивление, в результате чего они были вынуждены применить силу. Флойда скрутили и бросили на асфальт лицом вниз, удерживая в таком положении несколько минут и придавив шею коленом. Прибывшие медики забрали Флойда в отделение неотложной помощи, где была констатирована смерть. В ночь на вторник полиция Миннеаполиса опубликовала заявление, в котором причина смерти была указана как «медицинский инцидент».

              Казалось, данный случай быстро забудется, как множество других похожих смертей американских граждан от рук собственной полиции. В США давно привыкли, что практически никогда невозможно установить подлинные детали каждого конкретного инцидента, а полиция всегда трактует такие инциденты в свою пользу. Но происходящее попало на видеокамеры прохожих. Видеозапись быстро распространилась в соцсетях. На ней отчетливо видно, что полицейские грубо нарушили не только должностные инструкции, но и гражданские права чернокожего.

              В течение почти всего восьмиминутного видео белый полицейский, 44-летний Дерек Шовен, держит свое колено на шее Флойда, применив удушающий прием.

              И это несмотря на то, что задержанный не оказывает никакого сопротивления, стонет от боли и неоднократно просит о помощи, говоря, что не может дышать. Несколько человек, которые снимали инцидент на видео, просили полицейских обратить внимание на плохое состояние мужчины и идущую из его носа кровь, однако блюстители закона оказались глухи к призывам людей. Даже четыре минуты спустя после того, как Флойд явно потерял сознание, полицейский продолжал удерживать свое колено в районе его шеи и затылка.

              Видео с умиравшим в течение восьми минут на глазах людей Флойдом всколыхнуло США. Оно напомнило американцам об инциденте с другим чернокожим, жителем Нью-Йорка Эриком Гарнером, который был задушен полицейскими при схожих обстоятельствах шесть лет назад.

              Перед смертью Эрик Гарнер одиннадцать раз повторил фразу: «Я не могу дышать», которая стала символом протеста американского общества против полицейского произвола.

              Одним из следствий трагедии стали вспыхнувшие во вторник в Миннеаполисе беспорядки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, так как демонстранты разбивали окна полицейских машин и бросали камни в самих стражей порядка.

              На следующий день протестов в ходе беспорядков погиб один человек. Это произошло тогда, когда толпа пыталась грабить магазины, и владелец одного из ломбардов открыл огонь, убив нападавшего. Несколько магазинов в итоге были сожжены. Более того, беспорядки в связи со смертью Флойда начались и на другом конце страны, в Лос-Анджелесе. Были замечены даже люди, которые жгли флаг США.

              Конечно, на таком фоне смерть Джорджа Флойда осудили ведущие политики США, звезды спорта и шоу-бизнеса. На волне поднявшегося ажиотажа были уволены замешанные в инциденте четверо полицейских, в том числе Дерек Шовен, несколько раз за время службы, по сведениям издания Star Tribune, открывавший огонь на поражение по гражданским лицам. Расследование обстоятельств смерти Флойда взято под контроль ФБР.

              Специальное наставление для сотрудников департамента полиции Миннеаполиса трактует захват задержанного за шею как «вариант без применения силы», подразумевающий намерение контролировать «субъекта», но никак не доводить его до бессознательного состояния. «Это трагическое видео показывает, как мало значимых изменений произошло в том, чтобы помешать полиции лишать жизни чернокожих, – считает Пейдж Фернандес, специалист по проблемам взаимоотношения с правоохранительными органами из Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). – Даже в таких местах, как Миннеаполис, где технически запрещены удушающие приемы, полиция преследует чернокожих за незначительные преступления, подвергая их необоснованному насилию». Как тут не вспомнить, что Эрик Гарнер был задушен во время задержания за нелегальный сбыт сигарет на улице.

              В данный момент правозащитники, юристы и общественность пытаются разобраться в причинах инцидента и степени превышения полицейскими своих полномочий. Уже известно, что чуть ранее своего задержания Флойд пытался приобрести на близлежащем рынке продукты по поддельному чеку. И это обстоятельство довольно симптоматично. Последние пять с половиной лет Флойд работал охранником в кафе и потерял работу в связи с сокращением штата сотрудников из-за карантина. По словам владельцев бизнеса, Флойд был отличным работником и за все время с ним не было никаких инцидентов.

              Здесь важно отметить следующее. На данный момент работы лишились миллионы американцев. По прогнозу экономического советника президента Трампа Кевина Хассетта, к концу мая безработица в США составит 20%. Экономические трудности сильнее всего бьют по наиболее бедным слоям американского общества, особенно черным и цветным – а это значит, что подобные трагические инциденты будут происходить в США все чаще.

              Принято считать, что среди населения США полиция пользуется высочайшим уважением и почетом. Образ улыбчивого американского полицейского, который переводит уточек через дорогу, стал классическим для Голливуда. Однако сами американские специалисты по взаимоотношениям между обществом и полицией настроены не столь идеалистично.

              В частности, еще несколько лет назад как раз департамент полиции Миннеаполиса был выбран в качестве одного из пилотных проектов Национальной инициативы по укреплению доверия и справедливости в американском обществе. Иначе говоря, доверие – как раз то чувство, которое американцы (особенно бедные и особенно чернокожие) крайне недостаточно испытывают по отношению к своим правоохранительным органам. Продвижением инициативы занимаются министерство юстиции США, коллегия юстиции Йельской юридической школы и доктор Фил Гофф из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В частности, на предполагаемую реформу полиции только от корпорации Google доктор Гофф получил пять миллионов долларов.

              В 2019 году некоммерческая организация Urban Institute (Вашингтон) заявила, что Национальная инициатива достигла «чрезвычайного прогресса» в деле нахождения взаимопонимания общества и американской полиции. Например, сотрудники департамента в Миннеаполисе поднялись за время участия в пилотном проекте с 3,17 до 3,45 пункта по шкале соответствия принципам процессуальной справедливости (от одного до четырех баллов). По мнению авторов реформы, «офицеры [полиции] должны всегда относиться к людям, с которыми они сталкиваются, достойно и уважительно», помимо этого «очень важно, чтобы офицеры выглядели нейтрально в применении правовых норм».

              Интересно, обращались ли со своей жертвой Шовен и его коллеги с достоинством и уважением? Вопрос риторический. К слову сказать, с 2000 по 2015 год действующий прокурор округа Хеннепин, куда входит Миннеаполис, Майкл Фриман ни разу не предъявлял обвинения сотруднику полиции в убийстве гражданского лица.

              Гибель Джорджа Флойда пополнила список громких смертей афроамериканцев за последнее время. Чуть ранее в США широко обсуждались случаи Бреонны Тейлор и Ахмауди Арбери. 13 марта специалист по неотложной помощи Бреонна Тейлор была смертельно ранена восьмью выстрелами в своем доме в Луисвилле (Кентукки) ворвавшимися полицейскими, ошибочно полагавшими, что совершают налет на наркопритон.

              Ахмауди Арбери, совершавший 23 февраля пробежку неподалеку от Брансуика (Джорджия), получил три пули в упор. Огонь из дробовиков открыли отец и сын Макмайклы, якобы принявшие Арбери (невооруженного чернокожего в шортах и футболке) за грабителя и остановившие его на проселочной дороге. Старший Макмайкл ранее работал на окружного прокурора, и полиция два месяца скрывала видеозапись расстрела Арбери, пока она анонимно не оказалась выложена в интернет. Только 7 мая Макмайклы и третий участник, снимавший инцидент на видео, были задержаны.

              Несмотря на все усилия федерального правительства, экспертного сообщества и активистов, годы реформ и миллионы долларов, полицейское насилие по-прежнему остается актуальной проблемой для США. Инцидент в Миннеаполисе в очередной раз продемонстрировал, что практика жестокого обращения с чернокожими до сих пор не изжита в американских правоохранительных органах. Система уголовного правосудия во многом представляет собой современное воплощение расового террора. Казалось, такое отношение к негритянскому населению осталось в далеком прошлом американской истории. Однако, как выясняется, и сегодня жизнь афроамериканцев в США все еще не имеет особого значения. Неудивительно, что массовые протесты чернокожих все чаще охватывают страну.


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