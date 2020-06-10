ВМС США собрались запретить флаг Конфедерации

Флот США запретит использовать военный флаг Конфедерации, сообщили американские ВМС.

Начальник штаба ВМС адмирал Майк Килдей велел подготовить соответствующее распоряжение. Сообщается, что флаг запретят использовать «во всех публичных и рабочих местах флота, в зданиях, на кораблях, самолетах и подводных лодках».

ВМС считают, что это позволит добиться «единства подразделений», а также «сохранять спокойствие и дисциплину и поддерживать флотские принципы чести, мужества и должного исполнения служебных обязательств», передает РИА «Новости».

Напомним, на фоне антирасистских протестов, переросших в погромы, министр армии США Райан Маккарти выразил готовность обсудить возможность переименования военных баз, названных в честь конфедератов.

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