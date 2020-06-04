Памятник генералу Роберту Ли в США спрятали от погромщиков

Губернатор Штата Виргиния Ральф Нортэм поручил убрать статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего южных штатов в период Гражданской войны в США.

«Я распорядился, чтобы управление общих служб Виргинии убрало статую Роберта Ли. Она будет отправлена на склад, и мы будем работать с обществом, чтобы определить ее будущее. Удаление символа – это важно, но это только лишь один шаг. Нам еще надо изменить нашу страну. Больше всего нам надо исцеление, но символы важны. Мы все знаем, что время пришло. История это докажет», – передает РИА «Новости» сообщение губернатора.

Конная статуя выдающегося военачальником Роберта Ли стояла на аллее исторических памятников в столице Виргинии Ричмонде, который в период Гражданской войны 1861-1865 годов был столицей южных штатов.

Ранее на этой неделе в Виргинии была снесена статуя солдатам Конфедерации, погибшим в Гражданской войне – наиболее кровопролитной в истории США. Война привела к освобождению рабов, но положение афроамериканцев в обществе оставалось неравноправным. В 1964 году в США законодательно отменили расовую сегрегацию, однако фактически многие ее проявления встречаются и по сей день. В настоящее время афроамериканцы являются наименее благополучной в социально-экономическом отношении расово-этнической группой в американском обществе.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели Флойда из-за действий полицейского. Стражи порядка надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД