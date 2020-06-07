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7 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Коронавирус разбил витрины американской мечты

Американские магазины больше не вдохновляют своим видом и изобилиемФото: Zuma/ТАСС
Пандемия уничтожает привлекательный образ США не только из-за беспорядков и политической нестабильности. Кризис затронул один из главных символов благополучия страны – розничную торговлю. Крупнейшие сети и магазины один за другим запускают процедуру банкротства, целые торговые улицы стоят пустыми. Что происходит и почему это настоящая катастрофа для традиционной Америки? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Бунты преследовали Америку еще до основания США

Тимур Шерзад, журналист
Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...

Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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    Экологическая катастрофа в Норильске: главное

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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              Коронавирус разбил витрины американской мечты

              Американские магазины больше не вдохновляют своим видом и изобилием   7 июня 2020, 15:24
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Виктория Никифорова

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              Пандемия уничтожает привлекательный образ США не только из-за беспорядков и политической нестабильности. Кризис затронул один из главных символов благополучия страны – розничную торговлю. Крупнейшие сети и магазины один за другим запускают процедуру банкротства, целые торговые улицы стоят пустыми. Что происходит и почему это настоящая катастрофа для традиционной Америки?

              Многие десятилетия сверкающие витрины были лицом американского чуда. Просто поглазеть на храмы торговли – не говоря уж о том, чтобы туда зайти и что-нибудь купить – было заветной целью поколений эмигрантов. Да и для местных жителей культовые магазины были воплощением американской мечты. Но сейчас мечта закрывается.

              Заколоченные витрины, километры сдающихся торговых площадей, целые улицы опустевших магазинов со снятыми вывесками, мародеры, безнаказанно грабящие знаменитые магазины на Манхэттене, – так выглядит закат великой эры американской уличной торговли.

              Надо сказать, первые звоночки прозвучали еще несколько лет назад. «Апокалипсис ритейла» – так назвали аналитики ситуацию с розничными магазинами – начался задолго до пандемии коронавируса. В 2017 году отрасль побила исторический рекорд по числу закрытий и банкротств. В 2019 году этот рекорд был перекрыт. Среди тысяч разорившихся предприятий торговли были такие культовые магазины, как Sports Authority, Sears и Payless. Обанкротились культовые магазины Forever 21.

              Интернет-торговля неумолимо теснила офф-лайн конкурентов. Прогулки по магазинам и офф-лайн покупки все больше оставалась занятием «для пап и мам». Работающее население все чаще предпочитало отовариваться в интернете. Один за другим уходили с рынка магазины одежды, обуви, спорттоваров, косметики. Вместе с ними уходила в небытие целая страта среднего класса – независимые бизнесмены, владеющие предприятиями торговли. На улице оказались миллионы продавцов и сотрудников. И вот теперь решения местных американских властей ввести строгий карантин из-за коронавируса практически добило отрасль. «Апокалипсис ритейла перерос в Армагеддон,» – констатировал не склонный к преувеличениям журнал «Форбс».

              Подхлестнуло процесс и невероятное снижение спроса. Падение спроса на одежду составило 78,8%, это второй показатель после рекордсмена – туриндустрии с падением в 100%. Однако на восстановление его надежды нет – доходы потребителей упали, логистические цепочки разорваны, создание модных коллекций отменено. Не очень понятно, чем вообще будут торговать большие сети осенью

              Пока легендарная сеть универмагов Macy's – это они устраивали традиционный парад в Нью-Йорке на День Благодарения, это про них Довлатов сочинил частушку «Светит Macy's, светит ясный» – отправила в неоплачиваемые отпуска больше ста тысяч своих сотрудников по всей стране и закрыла 125 магазинов. Это же сделала сеть молодежной моды Gap. 160 магазинов закрыла популярная сеть H@M.

              Старинный торговый дом Neiman Marcus – сеть, продававшая дизайнерскую одежду и обувь, – запустил процедуру банкротства. Вскоре к флагману ритейла присоединились J. Crew, Centric Brands, J.C.Penney, Stage Stores. На очереди – судя по накопившимся долгам и упавшим кредитным рейтингам – уже стоит L Brands, владелец легендарной марки нижнего белья Victoria's Secret. Каждое такое название – это сотни магазинов по всем США, десятки тысяч сотрудников и огромные долги – от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов.

              Поначалу была надежда, что пандемия губительна только для торговли одеждой и обувью, а прибыли продуктовых магазинов на этом фоне только вырастут. Однако уже в апреле выяснилось, что это не так.

              Вслед за промтоварными начали банкротиться продовольственные сети. В первых рядах были крупнейшие продавцы – Lucky's Market и Earth Fare. Одновременно на банкротство подали сетевые рестораны – Food First Global Restaurants, Garden Fresh Restaurants, Le Pain Quotidien.

              Справедливости ради, надо сказать, что процедура банкротства в США не всегда означает закрытие бизнеса. Иногда она дает возможность переструктурировать долги, перестроить предприятие и вновь возобновить деловую активность. Однако цифры заявлений на банкротство просто немыслимы для Америки. Такого страна не видала даже в годы Великой Депрессии. Да и непонятно, кто будет выкупать торговый дом, пусть даже самый легендарный, если он погряз в убытках и долгах. Совокупная задолженность J.C.Penney, к примеру, составляет 435 миллионов. У Neiman Marcus долгов накопилось на четыре миллиарда.

              Аналитики из главного отраслевого издания Global Data Retail подсчитали, что на 30 апреля в США закрылось около 190 тысяч магазинов. Они занимали примерно половину торговых площадей страны. Это привело к закрытию 1200 моллов – больших торговых центров – и к практически полному вымиранию торговых кварталов и улиц.

              Коронавирус принято считать «великим уравнителем». Нигде ложь этого утверждения не видна так ясно, как в ритейле. Ровно в те же месяцы, когда разорялись мелкие магазины, рекордные прибыли концентрировали гиганты сетевой торговли. Акции Walmart, Costko, Home Depot выросли до никогда не виданных значений. По сути, на наших глазах разворачивается процесс монополизации розничной торговли в США.

              Что уж говорить про прибыли Amazon. В феврале – аккурат накануне исторического биржевого краха на Уолл-стрит – владелец интернет-платформы Джефф Безос удивительно вовремя сбыл те активы, акции которых безнадежно обвалились в марте.

              В то же время его газета Washington Post стала активно пиарить идею тотального закрытия страны на карантин. «Закройте нас по домам, мистер президент!» – в таком духе начинались редакторские передовицы. Статьи с требованием немедленного локдауна регулярно публиковал в газете и другой выгодополучатель от коронавируса – Билл Гейтс.

              После того, как Трамп сдался и все-таки объявил массовый карантин, интернет-торговля Amazon пошла стахановскими темпами. Еще в 2019 году эксперты утверждали, что акции компании – и других IT-гигантов – значительно переоценены. Эти финансовые пузыри близко напоминали те, что надулись на рынке американской недвижимости в 2007 году. Казалось, они должны были сдуться в ближайшее время. Однако объявленная пандемия и закрытие магазинов и предприятий совершили чудо. Акции Amazon и других интернет-гигантов буквально взлетели.

              Пока американцы сидели по домам, пропивая пособие по безработице, Джефф Безос только за первый квартал этого года заработал 33 миллиарда долларов и запланировал вскоре стать первым в мире триллионером. Его лепший кореш Билл Гейтс в апреле прикупил по дешевке акций крупнейшего мексиканского фонда Mexico Trust. Они обвалились в два раза после остановки экономической жизни в стране.

              «Конец света», «вселенский потоп», «апокалипсис», – сегодня даже вечно невозмутимые бизнес-издания в США пишут о положении в розничной торговле с интонациями библейских пророков.

              Это несколько странно со стороны. В конце концов, какая-то торговля в реале все-таки останется, пускай и переместится, в основном, в супермаркеты. К тому же рынок ритейла в США уже давно был перенасыщен. Количество торговых точек на душу населения в десять раз превосходило эту пропорцию, например, в Германии. Однако многие американцы переживают эту большую чистку действительно как личную трагедию.

              Дело в том, что весь ландшафт «одноэтажной Америки» сформирован бесконечными торговыми рядами и улицами, где каждая витрина принадлежит магазину или кафе. Центром жизни любого поселения является большой торговый центр (молл). Когда предприятия торговли закрываются, оказывается, что больше в городе нет вообще никаких публичных зданий – разве что церковь да библиотека.

              Даже со стороны смотреть на улицы Сохо и Гринвич Вилледж с их темными витринами и заколоченными дверями физически тяжело. Ну а в небольших городах, где испокон века не было ни театров, ни музеев, все выглядит вообще как во времена зомби-апокалипсиса. И сегодня это, пожалуй, наиболее сложное испытание для жителей «одноэтажной Америки». Им предстоит найти какое-то новое наполнение для своих городов – в отсутствие умирающей на наших глазах торговли.


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