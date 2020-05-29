Российская экономика оказалась прочнее западной

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29 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:35  |  vz.ru
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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в СШАФото: Michael Clevenger/Reuters
Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

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Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

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              Российская экономика оказалась прочнее западной

              В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором квартале   29 мая 2020, 22:00
              Фото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста.

              Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Падение, конечно, было ожидаемым, и оно сразу перечеркнуло рост российского ВВП в первом квартале на 1,8%. В итоге за четыре месяца российская экономика упала на 1,9%.

              Эта оперативная оценка позволяет сделать предварительные выводы, в том числе по второму кварталу, на который свалился черный лебедь в виде коронакризиса. И, кстати, не все эти выводы печальные. Даже во время чумы некоторым отраслям удалось устроить пир.

              Один любопытный факт состоит в том, что первые последствия коронакризиса для России оказались слабее ожиданий и значительно меньше, чем, например, в США, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Так как во втором квартале российская экономика вряд ли упадет сильнее, чем на 10%, ожидает он.

              В развитых странах ждут куда более сильное снижение ВВП во втором квартале. В США экономика может рухнуть на 20-30%, заявил ранее председатель ФРС Джером Пауэлл. Западная Европа тоже обещает упасть сильнее, чем Россия. К примеру, Францию во втором квартале ждет 20-процентное падение, заявило в пятницу Национальное статистическое агентство. В Германии прогнозируют падение ВВП во втором квартале на 12,4% (обновленный прогноз мюнхенского Института экономических исследований (IFO). Это будет крупнейшее квартальное падение немецкой экономики за последние 50 лет (раньше просто нет данных).

              В отличие от Германии, для России, пережившей 90-е и 2008 годы, квартальное падение на 10% - не такая редкость. «Для спокойного года это слишком много, но для кризисного - вполне обычно. В 2009 падение ВВП на пике превышало нынешние 12%», - напоминает председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

              «Потери в развитых странах выглядят существеннее в основном по двум причинам: там раньше ввели карантинные меры и в ВВП наблюдается более высокая доля в сферы услуг.

              В России же более половины экономики приходится на базовые отрасли, а не сферу услуг, что отразилось в меньших потерях ВВП», - объясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

              Это обусловлено тем, что в кризисный период российская экономика вошла с уже подавленным уровнем потребительского спроса, полагает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

              Еще один интересный факт: промышленность в апреле упала лишь на 6,6%, то есть чувствовала себя почти в два раза лучше, чем в целом экономика. Экономисты ожидали куда большего проседания. Однако для промышленности и этот удар сильный. Он отправил ее на уровень примерно шестилетней давности, причем характер и темпы восстановления пока до конца не ясны, отмечают эксперты НИУ ВШЭ в своем последнем отчете.

              Кроме промышленности также лучше экономики выглядят грузоперевозки, которые упали, но не больше 7%. Удивляет слабым падением строительство. Это указывает на то, что в базовых отраслях карантин практически не соблюдался, говорит Салыч.

              Зато розничная торговля в апреле рухнула почти на четверть (23,4%). Причем, если без продуктов питания россияне не могли обойтись, и был даже временный всплеск на ряд товаров длительного хранения типа гречки и консервов, то вот продажи непродовольственных товаров упали почти на 40% (36,7%).

              Падением потребительского спроса, даже таким серьезным, вряд ли кого-то удивишь в силу обстоятельств.

              А вот шокировало экономистов апрельское падение почти на 40% объемов жилищного строительства.

              В этом свете госпрограмма поддержки покупки жилься в новостройках под необычно низкие для российской истории 6,5% для всех – выглядит логичной. Вкупе с другими мерами поддержки, этот сектор может восстановится в числе первых. При этом, в целом сектор строительства упал незначительно в апреле – лишь на 2,3%. Самый существенный вклад в падение ВВП России в апреле внесла именно торговля. «Если бы не падение оптовой и розничной торговли и ухудшение собираемости налогов, которые наряду с добавленной стоимостью включаются в ВВП), то просадка экономики была бы гораздо меньше», - отмечает Мурашов.

              Между тем, фактически единственной отраслью, которая не упала, а выросла – стало сельское хозяйство (рост на 3,1%). Отрасль стала исключением, потому что ее поддержал экспорт, в том числе экспорт зерновых. Карантин обеспечил мировой рост спроса на продукты питания.

              В ВШЭ указывают еще на несколько относительно крупных секторов, которые показали рост. Производство лекарств выросло на 13,5%, пищевых продуктов – на 3,7%, бумагу и бумажные изделия – на 4,2%. Это вполне объясняется ажиотажным спросом на лекарства и медтовары, на консервы и другие продукты питания долгого хранения, а также на туалетную бумагу и упаковочные материалы (для служб доставки). Наращивается и производство химических веществ (на 2,4%), что связано с взрывным спросом на моющие и дезинфицирующие средства.

              На целых 15% в России нарастили выпуск компьютеров, что, конечно, связано с массовым уходом сотрудников на удаленную работу (хотя этого все равно оказалось недостаточно - в целом выпуск электронного, оптического и компьютерного оборудования упал на несколько процентов).

              В целом, конечно, найти тех, кто выигрывает от этого кризиса, не так-то легко. «Очевидно, что в выигрыше окажутся компании, ведущие бизнес дистанционно. Прежде всего, это все, что связано с IT-технологиями, дистанционными продажами товаров и услуг. Это же относится и к бурно развивающейся сфере развлечений в сети интернет, включая видеосервисы, социальные сети и компьютерные игры. Мировая IT-индустрия очень неожиданно получила «второе дыхание» и дополнительный фундаментальный стимул для роста в ближайшие годы», - отмечает старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос. 

              В плюсе также провайдеры цифровых услуг. «Даже не столько операторы связи, сколько компании, которые разрабатывают и продают IT-решения: облачные сервисы, ПО для удаленной работы и учебы, методы машинной обработки данных и прочее», - говорит Салыч.

              Что же дальше ждет российскую экономику?

              Эксперты склоняются, что максимальный уровень спада российской экономики был пройден в апреле. При условии, конечно, что осенью не возникнет второй волны коронакризиса. В мае снижение экономики может составить порядка 5-8%, ожидает Покатович из «БКС Премьер». То есть как минимум хуже, чем в апреле быть не должно. Обрабатывающая промышленность в мае уже чувствовала себя немного лучше и были сняты ограничения со строительного сегмента, указывает Мурашов.

              «На фоне смягчения карантинных мер в начале июня можно ожидать некоторого оживления экономики в силу накопившегося отложенного спроса на товары и услуги. Однако такое восстановление, скорее всего, окажется неустойчивым по причине роста безработицы и перехода жителей страны к сберегающей и даже мобилизационной модели потребления», - считает Манжос.

              Перспективы российской экономики во втором полугодии выглядят лучше. Однако много зависит от того, будет ли «вторая волна» пандемии и как скоро на рынок выйдет сертифицированная вакцина: в любом случае, падения российской экономики на 4-5% в этом году не избежать, считает Евстифеев из банка «Зенит».

              «Мы никуда не можем уйти от того факта, что отечественная экономика основана на притоке иностранной валюты и поставках импортных товаров за счет реализации на внешних рынках углеводородов, металлов, и некоторых других сырьевых товаров. Поэтому перспективы российской экономики на 3-4 кварталы в значительной степени зависят от скорости восстановления экономики Китая, США и Европы, что будет означать увеличение спроса на сырье», - указывает Виталий Манжос.

              На Россию приходится двойной удар – не только коронавирус, но падение цен на нефть и газ. А доходы российского бюджета на 41% зависят от налоговых выплат нефтегазового сектора (по данным за 2019 год). Падение доходов в этом году неизбежно. Однако сделка ОПЕК+, на что надеется Россия, должна помочь.

              «Как показывает опыт, экстремально низкое падение цен на нефть обычно не продолжается более полугода. Поэтому можно рассчитывать на то, что цены на нефть и газ начнут расти осенью. Это, в свою очередь, способно удержать российскую экономику от продолжения сильного спада осенью и зимой. Но говорить про существенный экономическом рост в России ранее начала 2021 года было бы преждевременно», - считает Виталий Манжос.

              В Райффайзенбанке сохраняют прогноз по ВВП по итогам года на уровне минус 5%. Покатович из «БКС Премьер» ждет падение российской экономики по году на 5-6%. Инфляция при этом составит порядка 4,5-5,5%, а реальные располагаемые денежные доходы населения могут снизиться на 7-10%. По его оценкам, за два месяца карантина российская экономика может потерять порядка 7-7,5 трлн рублей, а если изоляцию в Москве продлят до середины июня, то за три месяца с середины марта - все 8-9 трлн рублей.

              Господдержка пострадавших отраслей составляет сейчас 3% прошлогоднего ВВП, но это мало.

              Если помощь не расширить, то экономика будет восстанавливаться достаточно долго: в этом случае России будет сложно вернуться к допандемическим уровням даже по итогам 2021 года,

              полагает Покатович.

              Если рецессия будет углубляться, то имеет смысл использовать нынешний кризис для структурной перестройки экономики, считают экономисты НИУ ВШЭ в своем докладе. Они предлагают заставить предприятия, которые получают финансовую помощь, использовать средства максимально эффективно. Потому что компании, которые получили беспроцентный кредит, через полгода могут просто уйти с рынка, оставив кучу долгов. Экономисты предлагают взять за основу опыт Великобритании. В кризис 2008-2009 года государство через банки выдавала займы предприятиям в обмен на временное владение акциями. Если долг погашен – акции возвращаются компании (минус миноритарный пакет для оплаты услуг и издержек кредита). А если долг не погашен, то находится новый собственник (то есть компанию ждет приватизация). 

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