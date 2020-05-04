Американцы потеряли надежду на свое государство

Взгляд
4 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 15:32  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Планету постепенно начинают освобождать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В большинстве стран карантин выполнил свою главную задачу – замедлил распространения эпидемии. Но сохранение ограничений чревато множеством проблем – более серьезных, чем сам коронавирус. Подробности...

QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

    Как создают вакцины от вирусов

    Таджики запретили русские имена

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Песков назвал сроки приятия решения о возможном снятии ограничений из-за коронавируса
              Россия отреагировала на попытку вторжения колумбийских боевиков в ВенесуэлуВ Белоруссии предсказали завершение эпидемии COVID-19Губернатор Рио обвинил президента Бразилии в создании «коридоров смерти»Заслуженный врач России назвал способ разорвать цепочку заражений COVID-19
              Назван преемник Дариги НазарбаевойСоловьев рассказал, когда дрался в последний разВ Москве прошла репетиция воздушной части парада ПобедыОтоларинголог описал самые ранние симптомы коронавируса
              Разведка США предупредила Трампа о коронавирусе «между делом»Некоторые страны приступили к ослаблению ограничений из-за COVID-19Ученые опровергли популярный миф об эпидемии чумыВ Москве умер митрополит Иона с подтвержденным коронавирусом

              «сложная игра»


              Трамп назвал «самое страшное наказание» для Китая

              «бесстыжий тезис»


              Посол Украины предложил Шредеру пари о Крыме

              «гнев народа»


              Кадырова призвали сделать тренера «Ахмата» бомжом за слова о «ноющих» россиянах

              Видео

              «тайные замыслы»


              Россия резко ответила на претензии Украины касательно трагедии в Одессе

              «боевой химик СССР»


              Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

              Главред «Эха Москвы»


              Домогательства Венедиктова открывают «новую эру»

              поле расчищено


              Раскрыта возможная подоплека отставки дочери Назарбаева

              Назревшие перемены


              Андрей Манчук: Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

              протодиакон Андрей Кураев


              Максим Соколов: Бесноватость там так и перла наружу

              Око за око


              Геворг Мирзаян: Как заставить британский суд уважать суверенитет России

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?

              Американцы потеряли надежду на свое государство

              В стране, так ратующей за права человека, не сумели обеспечить базовые потребности своих граждан   4 мая 2020, 14:00
              Фото: Alex Milan Tracy/Reuters
              Текст: Виктория Никифорова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Граждане США массово выращивают овощи на придомовых участках, закупаются оружием и готовятся лечиться самостоятельно. Пандемия коронавируса показывает, что государство перестало обеспечивать их базовые потребности. И самое страшное, что многие национальные СМИ предпочитают об этом умалчивать.

              В прессе уже заметили небывалый рост продаж огнестрельного оружия в США. Только за март американцы приобрели больше двух миллионов стволов. Более того, официальная цифра откровенно занижена, так как опирается на число запросов в электронную систему ФБР, которые совершают продавцы оружия (так они убеждаются, что их покупатель чист перед законом), а при продаже оружия онлайн или в соцсетях такие запросы не нужны.

              Подобные всплески случались уже не раз. Многие американцы начинали закупать стволы впрок каждый раз после какого-нибудь массового расстрела, опасаясь, что свободную продажу оружия могут отменить. Но сегодня картина другая: огнестрел начали скупать люди, раньше никогда не владевшие оружием.

              «Я боюсь, что (из-за коронавируса) все закроется... и общество вообще потеряет представление о законности,» – сказал журналистам «Нью-Йорк Таймс» 29-летний менеджер ресторана Дэнни Хилл, объясняя, почему он впервые в жизни решил купить огнестрел – 9-мм пистолет Таурус и полуавтоматическую винтовку AR-15.

              «Это все из-за вируса, – вторит ему владелец магазина оружия мистер Хайят. – Люди уверены: случись большая беда, и номер 911 работать не будет. Мы все это видели с ураганом «Катрина». Люди не забыли, как пришло несчастье, а государство их бросило».

              В разрушенных «Катриной» городах власть на долгое время захватили криминальные банды. Они мародерствовали, грабили дома, убивали людей. Несколько дней (а в отдаленных районах несколько недель) американцы были брошены на произвол судьбы, и только введение войск позволило взять ситуацию под контроль. Сегодня этот травмирующий опыт заставляет покупать оружие даже самых благонамеренных обывателей.

              На помощь государства в плане обеспечения едой американцы тоже не рассчитывают. Большинство семей в стране не имеют накоплений и живут от зарплаты до зарплаты. Работу за последние месяцы потеряли десятки миллионов человек. А ведь еще в прошлом году проблемы с нехваткой еды испытывали 37 миллионов американцев.

              Есть опасения, что проблема голода, с которой удастся справиться летом, осенью встанет в полный рост. Крупнейшая сеть фуд-банков Feeding America сообщила, что спрос на бесплатные продукты уже в марте вырос в два раза. Фуд-банки в глубинке массово закрываются – в них попросту не осталось еды. Из-за проблем с посевной и дефицита цены на продовольствие осенью обещают вырасти.

              Поэтому в Америке образовался еще один неожиданный дефицит – не хватает семян. С марта спрос на них вырос в два-три раза, и люди вынуждены неделями ждать своих заказов - маназины не справляются. В топе покупок ранние овощи, лук, томаты и конечно же бобы – классика американской кухни, которую в домашних условиях легко законсервировать или высушить на зиму.

              Миллионы просмотров набирают ролики про то, как подготовить почву под посадки и прочие «12 лайфхаков огородника». Телевезды в инстаграме рассказывают, как ухаживать за посадками. Орегонский университет запустил бесплатные онлайн-курсы по садоводству и огородничеству. Психологи во всех СМИ напоминают, что вскапывание и прополка своих грядок благотворно влияет на психику и снижает уровень кортизола — гормона стресса.

              Параллельно расцветают блоги кулинаров и сайты про еду – потому что если до пандемии треть американцев каждый день питалась в общепите или брала take-away, то теперь обычно готовят дома. Есть подозрение, что эта привычка останется у людей надолго. Кулинарные сайты начали специализироваться на самых доступных блюдах и советах типа «как правильно хранить картошку».

              Что же касается медицинской помощи, прежние тенденции усугубляются. Американцы уже давно потеряли веру в национальное здравоохранение, а параллельно – и средства для того, чтобы оплачивать его услуги. Безумный рост цен на лекарства и медицинские услуги (почему-то не находящий отражения в официальных данных по инфляции) привел к возникновению огромного «черного рынка».

              Об этом не любят писать американские СМИ, да и спикеров по этой теме найти трудно. Предоставлять нелегальные медицинские услуги или продавать лекарства в США является серьезным преступлением. Однако в стране работают тысячи подпольных клиник в диаспорах – мексиканские, китайские, вьетнамские. Там без страховки и за относительно скромный кэш могут подлечить зубы, выдать из-под полы дозу антибиотика, вырезать аппендицит или загипсовать сломанную руку.

              Пышным цветом цветет торговля рецептурными препаратами в соцсетях и даркнете. В открытых источниках она камуфлируется под «донаты» или добровольные пожертвования, но все понимают, что «отдам бесплатно десять доз инсулина» означает приглашение к сделке. Американцы массово закупаются дженериками из Индии и Мексики. Еще одна классическая схема предполагает покупку инсулина в Канаде – там он продается без рецептов. Так получается дешевле.

              Дело в том, что если в 1990-е месячная доза инсулина стоила в США 20 долларов, то сегодня за нее придется выложить от 300 до 700 долларов. Обычно страховка покрывает стоимость рецептурных препаратов, однако и здесь возможны исключения, когда пациентам приходится доплачивать самостоятельно – «прямо из кармана», как говорят в Америке. Ну а диабетики без страховки (на 2012 год их в США было около двух миллионов) вынуждены платить полную стоимость.

              Немудрено, что пациенты зачастую экономят на инсулине, растягивая месячную . Летальные исходы в таких случаях неизбежны. Иногда они даже приводят к немногочисленным акциям протестов против «Большой фармы». Но никаких результатов эти протесты пока не принесли. Та же история с антибиотиками. Пациент без страховки, у которого, например, сильно разболелось горло, попадает в порочный круг.

              Чтобы купить антибиотик, нужен рецепт. Чтобы получить рецепт, нужно попасть к врачу. Чтобы попасть к врачу, нужны деньги, которых нет.

              Поэтому американцы находят самые экзотические выходы из ситуации. Например, еще до «коронакризиса» граждане США принялись покупать онлайн и употреблять для самолечения антибиотики, предназначенные для аквариумных рыбок. Их можно купить в интернете без рецепта и обходятся они куда дешевле. Никаких новинок фармпромышленности, конечно, там нет, но есть старый добрый пенициллин и амоксициллин, которые можно пропить при бронхите или ангине на свой страх и риск. Врачи, разумеется, предостерегают американцев от самолечения, но антибиотики для рыбок все равно пользуются повышенным спросом.

              Кажется, будто пандемия коронавируса призвана узаконить на долгие годы вперед все эти жутковатые практики, характерные, скорее, для стран Третьего мира. Либеральнейшее интернет-издание «Салон» недавно опубликовало призыв феминистки Аманды Маркотт срочно легализовать медикаментозные аборты на дому. То есть предполагается, что женщины вместо того, чтобы обращаться в клинику, будут просто покупать в интернете таблетки для прерывания беременности индийского или мексиканского производства и принимать их без наблюдения врача, рискуя своим здоровьем и даже жизнью. Ужас в том, что многие американки склонны поддержать эту идею – ведь это будет гораздо дешевле, чем прерывание беременности по всем правилам.

              Пандемия коронавируса обнажила те трагические проблемы американской жизни, которые раньше как-то перекрывались нескончаемыми рапортами об успехах. При современном положении дел они только усугубляются. В стране, так ратующей за права человека, не сумели обеспечить базовые потребности своих граждан.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............