Американцы потеряли надежду на свое государство

Граждане США массово выращивают овощи на придомовых участках, закупаются оружием и готовятся лечиться самостоятельно. Пандемия коронавируса показывает, что государство перестало обеспечивать их базовые потребности. И самое страшное, что многие национальные СМИ предпочитают об этом умалчивать.

В прессе уже заметили небывалый рост продаж огнестрельного оружия в США. Только за март американцы приобрели больше двух миллионов стволов. Более того, официальная цифра откровенно занижена, так как опирается на число запросов в электронную систему ФБР, которые совершают продавцы оружия (так они убеждаются, что их покупатель чист перед законом), а при продаже оружия онлайн или в соцсетях такие запросы не нужны.

Подобные всплески случались уже не раз. Многие американцы начинали закупать стволы впрок каждый раз после какого-нибудь массового расстрела, опасаясь, что свободную продажу оружия могут отменить. Но сегодня картина другая: огнестрел начали скупать люди, раньше никогда не владевшие оружием.

«Я боюсь, что (из-за коронавируса) все закроется... и общество вообще потеряет представление о законности,» – сказал журналистам «Нью-Йорк Таймс» 29-летний менеджер ресторана Дэнни Хилл, объясняя, почему он впервые в жизни решил купить огнестрел – 9-мм пистолет Таурус и полуавтоматическую винтовку AR-15.

«Это все из-за вируса, – вторит ему владелец магазина оружия мистер Хайят. – Люди уверены: случись большая беда, и номер 911 работать не будет. Мы все это видели с ураганом «Катрина». Люди не забыли, как пришло несчастье, а государство их бросило».

В разрушенных «Катриной» городах власть на долгое время захватили криминальные банды. Они мародерствовали, грабили дома, убивали людей. Несколько дней (а в отдаленных районах несколько недель) американцы были брошены на произвол судьбы, и только введение войск позволило взять ситуацию под контроль. Сегодня этот травмирующий опыт заставляет покупать оружие даже самых благонамеренных обывателей.

На помощь государства в плане обеспечения едой американцы тоже не рассчитывают. Большинство семей в стране не имеют накоплений и живут от зарплаты до зарплаты. Работу за последние месяцы потеряли десятки миллионов человек. А ведь еще в прошлом году проблемы с нехваткой еды испытывали 37 миллионов американцев.

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Есть опасения, что проблема голода, с которой удастся справиться летом, осенью встанет в полный рост. Крупнейшая сеть фуд-банков Feeding America сообщила, что спрос на бесплатные продукты уже в марте вырос в два раза. Фуд-банки в глубинке массово закрываются – в них попросту не осталось еды. Из-за проблем с посевной и дефицита цены на продовольствие осенью обещают вырасти.

Поэтому в Америке образовался еще один неожиданный дефицит – не хватает семян. С марта спрос на них вырос в два-три раза, и люди вынуждены неделями ждать своих заказов - маназины не справляются. В топе покупок ранние овощи, лук, томаты и конечно же бобы – классика американской кухни, которую в домашних условиях легко законсервировать или высушить на зиму.

Миллионы просмотров набирают ролики про то, как подготовить почву под посадки и прочие «12 лайфхаков огородника». Телевезды в инстаграме рассказывают, как ухаживать за посадками. Орегонский университет запустил бесплатные онлайн-курсы по садоводству и огородничеству. Психологи во всех СМИ напоминают, что вскапывание и прополка своих грядок благотворно влияет на психику и снижает уровень кортизола — гормона стресса.

Параллельно расцветают блоги кулинаров и сайты про еду – потому что если до пандемии треть американцев каждый день питалась в общепите или брала take-away, то теперь обычно готовят дома. Есть подозрение, что эта привычка останется у людей надолго. Кулинарные сайты начали специализироваться на самых доступных блюдах и советах типа «как правильно хранить картошку».

Что же касается медицинской помощи, прежние тенденции усугубляются. Американцы уже давно потеряли веру в национальное здравоохранение, а параллельно – и средства для того, чтобы оплачивать его услуги. Безумный рост цен на лекарства и медицинские услуги (почему-то не находящий отражения в официальных данных по инфляции) привел к возникновению огромного «черного рынка».

Об этом не любят писать американские СМИ, да и спикеров по этой теме найти трудно. Предоставлять нелегальные медицинские услуги или продавать лекарства в США является серьезным преступлением. Однако в стране работают тысячи подпольных клиник в диаспорах – мексиканские, китайские, вьетнамские. Там без страховки и за относительно скромный кэш могут подлечить зубы, выдать из-под полы дозу антибиотика, вырезать аппендицит или загипсовать сломанную руку.

Пышным цветом цветет торговля рецептурными препаратами в соцсетях и даркнете. В открытых источниках она камуфлируется под «донаты» или добровольные пожертвования, но все понимают, что «отдам бесплатно десять доз инсулина» означает приглашение к сделке. Американцы массово закупаются дженериками из Индии и Мексики. Еще одна классическая схема предполагает покупку инсулина в Канаде – там он продается без рецептов. Так получается дешевле.

Дело в том, что если в 1990-е месячная доза инсулина стоила в США 20 долларов, то сегодня за нее придется выложить от 300 до 700 долларов. Обычно страховка покрывает стоимость рецептурных препаратов, однако и здесь возможны исключения, когда пациентам приходится доплачивать самостоятельно – «прямо из кармана», как говорят в Америке. Ну а диабетики без страховки (на 2012 год их в США было около двух миллионов) вынуждены платить полную стоимость.

Немудрено, что пациенты зачастую экономят на инсулине, растягивая месячную . Летальные исходы в таких случаях неизбежны. Иногда они даже приводят к немногочисленным акциям протестов против «Большой фармы». Но никаких результатов эти протесты пока не принесли. Та же история с антибиотиками. Пациент без страховки, у которого, например, сильно разболелось горло, попадает в порочный круг.

Чтобы купить антибиотик, нужен рецепт. Чтобы получить рецепт, нужно попасть к врачу. Чтобы попасть к врачу, нужны деньги, которых нет.

Поэтому американцы находят самые экзотические выходы из ситуации. Например, еще до «коронакризиса» граждане США принялись покупать онлайн и употреблять для самолечения антибиотики, предназначенные для аквариумных рыбок. Их можно купить в интернете без рецепта и обходятся они куда дешевле. Никаких новинок фармпромышленности, конечно, там нет, но есть старый добрый пенициллин и амоксициллин, которые можно пропить при бронхите или ангине на свой страх и риск. Врачи, разумеется, предостерегают американцев от самолечения, но антибиотики для рыбок все равно пользуются повышенным спросом.

Кажется, будто пандемия коронавируса призвана узаконить на долгие годы вперед все эти жутковатые практики, характерные, скорее, для стран Третьего мира. Либеральнейшее интернет-издание «Салон» недавно опубликовало призыв феминистки Аманды Маркотт срочно легализовать медикаментозные аборты на дому. То есть предполагается, что женщины вместо того, чтобы обращаться в клинику, будут просто покупать в интернете таблетки для прерывания беременности индийского или мексиканского производства и принимать их без наблюдения врача, рискуя своим здоровьем и даже жизнью. Ужас в том, что многие американки склонны поддержать эту идею – ведь это будет гораздо дешевле, чем прерывание беременности по всем правилам.

Пандемия коронавируса обнажила те трагические проблемы американской жизни, которые раньше как-то перекрывались нескончаемыми рапортами об успехах. При современном положении дел они только усугубляются. В стране, так ратующей за права человека, не сумели обеспечить базовые потребности своих граждан.

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