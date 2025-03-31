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Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву
Президент Республики Сербской Додик посетил Могилу неизвестного солдата
Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы неизвестного солдата, следует из сообщения в соцсетях.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик прибыл в Москву и посетил Могилу неизвестного солдата, передает РИА «Новости».
Додик отметил, что каждый визит в российскую столицу он начинает с этой традиции, чтобы отдать почести жертвам Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что историческую правду о страданиях русского, сербского и еврейского народов изменить нельзя.
Додик также отметил поддержку России, которая, по его словам, «неоднократно сталкивалась с вызовами и смогла защитить свою независимость».
«Президент Путин – мировой исторический лидер российского народа. То, что он сделал, чтобы Россия возродилась, сделали только редкие люди в истории», – подчеркнул лидер боснийских сербов.
Додик отметил, что 9 мая снова будет в Москве по приглашению Путина на праздновании 80-летия Победы над фашизмом.
Додик добавил, что поддержка России важна для Республики Сербской, и отметил значимость исторической памяти и правды о Второй мировой войне.
Ранее Интерпол инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.
Кроме того, российский МИД заявил о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан в случае обвинительного приговора против Додика.