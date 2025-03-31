Президент Республики Сербской Додик посетил Могилу неизвестного солдата

Tекст: Вера Басилая

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик прибыл в Москву и посетил Могилу неизвестного солдата, передает РИА «Новости».

Додик отметил, что каждый визит в российскую столицу он начинает с этой традиции, чтобы отдать почести жертвам Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что историческую правду о страданиях русского, сербского и еврейского народов изменить нельзя.

Додик также отметил поддержку России, которая, по его словам, «неоднократно сталкивалась с вызовами и смогла защитить свою независимость».

«Президент Путин – мировой исторический лидер российского народа. То, что он сделал, чтобы Россия возродилась, сделали только редкие люди в истории», – подчеркнул лидер боснийских сербов.

Додик отметил, что 9 мая снова будет в Москве по приглашению Путина на праздновании 80-летия Победы над фашизмом.

Додик добавил, что поддержка России важна для Республики Сербской, и отметил значимость исторической памяти и правды о Второй мировой войне.

Ранее Интерпол инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.

Суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

Кроме того, российский МИД заявил о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан в случае обвинительного приговора против Додика.