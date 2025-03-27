Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика

Tекст: Алексей Дегтярев

Додика и Стевандича обвиняют в предполагаемом совершении преступления «Нападение на конституционный строй» по статье 156 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, передает ТАСС со ссылкой на издание «Вечерне новости».

Все государства – члены Интерпола получили уведомление о розыске, однако данные разыскные запросы пока не имеют юридической силы, поскольку их должен одобрить генеральный секретариат Интерпола. В международных разыскных запросах указано, что Додик и Стевандич являются гражданами Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербия.

Напомним, суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений Кристиана Шмидта и приговорил его к году тюрьмы заочно.