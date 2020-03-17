Американцы нашли огнестрельную защиту от вируса

Граждане США стремительно готовятся если не к концу света, то к настоящей борьбе за свою жизнь. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из стремительного роста продаж стрелкового оружия по всем американским штатам. Виной тому, разумеется, угроза распространения коронавируса. Все это наглядно демонстрирует уровень доверия жителей США друг к другу и к руководству своей страны.

Коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает угрожать Соединенным Штатам: на данный момент на территории страны официально зарегистрировано 3774 случая заражения и 69 смертей. Тем временем, власти страны, политики и рядовые американцы действуют в рамках привычных алгоритмов.

Президент Трамп ввел в США чрезвычайное положение, закрыл на месяц авиасообщение с Европой и, пока все увлечены вирусом, подписал ряд бумаг, которые значительно сократят число участников федеральной программы дополнительной продовольственной помощи SNAP (на пике программы, при Обаме, талоны на еду получали 47 миллионов американцев). Разведсообщество США по традиции обвинило Россию в распространении паники вокруг коронавируса, Байден и Сандерс в ходе воскресных дебатов заявили о необходимости расширить масштабы тестирования населения на вирус и дополнительно увеличить число коек в больницах. А в это время рядовые американцы занялись обычным для себя делом в смутные времена – закупкой оружия и боеприпасов.

Вслед за туалетной бумагой (бешеный спрос на которую не спадает до сих пор), бутилированной водой, консервами и антисептиками пришла очередь винтовок, пистолетов, револьверов, бронежилетов, наручников, тактических разгрузок и патронов. У оружейных магазинов Северной Каролины, Джорджии, Флориды, Калифорнии – по всей Америке – выстраиваются очереди из желающих приобрести огнестрельное оружие. Американцы расхватывают стволы, словно горячие пирожки, причем не только в специализированных магазинах, всплеск продаж также зафиксирован в интернет-магазинах. Например, продажи на Ammo.com, крупнейшем онлайн-магазине боеприпасов, в период с 23 февраля по 4 марта подскочили на 68% по сравнению с предыдущей десятидневкой.

Также сообщается о росте продаж на 50-100% тактического снаряжения, сухпайков и наборов для выживания. И если раньше магазины в основном обслуживали крупные оптовые заказы на бронежилеты, например, от правоохранительных органов, то последние десять дней все чаще их покупают обычные граждане.

По свидетельству продавцов, многие покупатели приходят к ним впервые в жизни. Более того, некоторые являются убежденными противниками оружия, но не могут противостоять общей панике и ажиотажу. «Люди говорят мне, что им не нравится оружие, но они здесь, чтобы приобрести его, пусть и с неохотой», – рассказал в интервью телеканалу KTVU-TV Габриэль Вон, владелец оружейного магазина в Сакраменто (Калифорния). В другой части страны, в штате Висконсин, 71-летний Ральф Шаррет заявил репортерам из BuzzFeed, что потратил в субботу совсем нелишние 1500 долларов на винтовку и патроны, чтобы защитить себя и свою семью после того, как «столкнулся с агрессивными покупателями и пустыми полками в местных продуктовых магазинах».

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Интересно, что среди приобретаемых американцами типов оружия не так много классических охотничьих карабинов-болтовиков. В основном покупатели предпочитают скорострельное и многозарядное оружие, которое, по их мнению, лучше всего подходит для самообороны. Например, популярнейшие автоматические винтовки AR-15. «Сейчас в Америке проще достать AR-15, чем тестовый набор для COVID-19», – заметил в твиттере сенатор-демократ из Пенсильвании Боб Кейси, за что тут же был подвергнут критике со стороны республиканцев и защитников Второй поправки (что почти одно и тоже).

В чем же причина массового оружейного психоза американцев? Налицо совокупность как исторических факторов, так и современных тенденций. Жители США – потомки иммигрантов, зачастую покинувших свои страны по причинам социального, экономического и религиозного характера. Из поколения в поколение они привыкли рассчитывать только на себя, возведя в абсолют предприимчивость и индивидуализм. Мой дом – моя крепость (желательно вооруженная) - не пустые слова для многих из них. В ненормальной ситуации последних двух недель американец вместо обычной пачки в двадцать патронов идет и приобретает для своего помповика сразу двести пятьдесят зарядов, а заодно выписывает лицензию на 9 мм пистолет, чтобы «защитить свой запас продуктов от грабителей».

Огромную роль играют паника и слухи о распространении коронавируса.

В четверг Нью-Йорк, один из крупнейших мегаполисов мира, погрузился в пучины мрачных сообщений в соцсетях о якобы введенном властями запрете передвижения жителей, блокировании транспортного сообщения между отдельными районами и даже полной блокаде города. Видимо, сюжеты из комиксов и супергейройских фильмов об аналогичных сценариях для Готэм-сити отлично ложатся в реалии современного массового сознания американцев, плотно сидящего на рецептурных опиоидах и обезболивающих.

Новостные сюжеты минувших выходных свидетельствуют о том, что американцы действительно напуганы тем, что будет с правопорядком на улицах, если заразятся и не выйдут на дежурство офицеры полиции. В неуверенные времена люди хотят простого: защитить себя и свои семьи: продавщица оружейного магазина из Нью-Йорка отказалась давать интервью изданию The Blaze, сославшись на нехватку времени: «Из-за паники мы просто наводнены людьми». Наблюдатели отмечают, что в магазинах, торгующих огнестрелом, непривычно много пожилых людей, острее других чувствующих себя неуютно в окружающей нервной обстановке. В целом покупатели оружия варьируются от тех, кто в целом обеспокоен, до тех, кто реально готовится к разным сценариям конца света.

Немаловажным фактором пополнения американцами своих домашних арсеналов является традиционное недоверие к своим органам власти, которое и в более спокойные времена было не бог весть каким. По свидетельству CNN, рейтинг одобрения Конгресса в последние десять лет ни разу не достиг даже 30%: в феврале этого года он был равен 23%, а в августе 2019 года – и вовсе 17%. Институт Гэллапа констатирует, что в последние три года работа правительства в лице различных ведомств и министерств стабильно называется жителями США главной проблемой страны.

Россияне, критикующие (и зачастую оправданно) собственные власти, любят ставить в пример США, где, по их мнению, процветают исключительно свобода и демократия. Где граждане якобы целиком доверяют властям, избранным на свободных выборах. Однако уровень недоверия со стороны американцев к федеральным властям должен их слегка если не удивить, то хотя бы заставить задуматься.

Забавный случай произошел в 2015 году в ходе учений армии США «Нефритовый шлем-15» в Техасе, когда губернатор штата Грег Эботт направил местную национальную гвардию с целью «контроля за учениями армии США». Согласно социологическим опросам того времени, 38% жителей штата (28% против, треть не определились) поддержали губернатора, называя в качестве причин поддержки вероятное вторжение американской армии с целью захвата Техаса, возможное попрание политических и имущественных прав граждан, а также предполагаемую конфискацию личного оружия техасцев.

Между тем, в Калифорнии зафиксирован всплеск продаж не только оружия, но и марихуаны.

Конечно, массовые перестрелки на улицах между обкурившимися американцами выглядят слишком вульгарным сценарием развития событий, из-за вооруженного насилия США и без этого теряют порядка 229 миллиардов долларов ежегодно. Но кто несколько десятков лет назад мог предположить, что в 1992 году в Лос-Анджелесе вспыхнет настоящий уличный бунт, а в эпоху Обамы на проспектах американских городов появятся полицейские автомобили с противоминным бронированием?

Ажиотаж последних дней на оружейном рынке США, скорее всего, постепенно пойдет на спад. Но COVID-19 и паника им порожденная совершенно точно оставят свой запоминающийся след на состоянии американского гражданского общества.