Уровень смертности из-за применения огнестрельного оружия побил рекорд в США

В США количество смертей, вызванных применением огнестрельного оружия, достигло рекордно высокого уровня за последние 20 лет, сообщают британские СМИ.

Увеличение смертности подобного рода во многом связано с ростом числа самоубийств, обусловленных широким распространением огнестрельного оружия во многих штатах, сообщает «ИноTV» со ссылкой на The Guardian.

Всего в США в 2017 году от стрелкового оружия погибли почти 40 тыс. человек, то есть 12 человек на 100 тыс. населения, следует из данных Системы центров контроля и профилактики заболеваний. К сравнению, на 2010 год этот коэффицент составил всего 10,1. При этом, согласно исследованию Jama Network, в Японии коэффициент смертности от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек составляет 0,2 смерти, 0,3 – в Великобртании, 0,9 – в Германии и 2,5 – в Канаде.

Отмечается, что ситуация продолжает ухудшаться. Внимание американской общественности приковано к масштабным трагедиям, вроде стрельбы в Лас-Вегасе, но в основном цифра складывается из отдельных инцидентов, на которые СМИ не обращают большое внимание.

Доля самоубийств среди всех инцидентов с применением огнестрельного оружия составляет около 60%, и их количество растет.

В исследовании Образовательного фонда за остановку вооруженного насилия подчеркивается, что перестрелки и самоубийства чаще всего происходят именно в районах, где стрелковое оружие наиболее распространено, а законодательство в этой сфере наименее строгое. В частности, подобные инциденты чаще всего случаются в Монтане (19,4 самоубийств на 100 тыс. населения), Вайоминге (16,6) и на Аляске (16.0).

Аналитик Образовательного фонда Дакота Джаблон указала, что, по мнению многих, «самоубийства с применением огнестрельного оружия невозможно предотвратить», однако если проанализировать данные, «то становится ясно, что просто наличие большого количества оружия увеличивает эту опасность».

Согласно статистике Системы центров контроля и профилактики заболеваний, убийства с применением пистолета или ружья случаются гораздо реже, однако за последние несколько лет тревожный рост количества инцидентов наблюдается и в этой сфере. Например, в 2017 году в результате стрельбы погибло 14 тыс. 542 человека (4,6 смертей на 100 тыс. населения). По сравнению, в 2015 году этот коэффициент был на уровне 4,2, а в 2010-ом – 3,6.

Отметим, что в США часто происходит стрельба в общественных местах. В ноябре неизвестный открыл стрельбу около магазина, сообщалось о двух погибших. Также стрельба произошла в больнице в Чикаго, жертвами напавшего стали три человека. До этого в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге были убиты 11 человек.

В феврале 2018 года в США начался флешмоб по уничтожению оружия.