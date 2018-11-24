Неизвестный открыл стрельбу возле магазина в США, есть жертвы

В американском городе Браунсвилл (штат Флорида) неизвестный открыл стрельбу около магазина; в результате инцидента два человека ранены, двое убиты, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел вечером в пятниц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Miami Herald.

Личность злоумышленника, а также обстоятельства инцидента пока не выяснены.

Среди погибших – мужчина и женщина, сообщает телеканал WSVN.

Раненные госпитализированы, данных об их состоянии нет, передает ТАСС.

Ранее стрельба произошла в больнице в Чикаго, жертвами напавшего стали три человека. Отметим, что в США часто происходит стрельба в общественных местах. Так, в октябре в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге были убиты 11 человек.