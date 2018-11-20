В больнице в Чикаго произошла стрельба

В результате стрельбы в больнице в Чикаго есть погибшие и пострадавшие, сообщили в правоохранительных органах.

Сообщалось, что стрельба велась как внутри, так и снаружи здания, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Нападавший мертв. Был ли он ликвидирован в ходе перестрелки с полицейскими, не уточняется, передает ТАСС.

Погиб как минимум еще один человек.

Кроме того, два человека, включая одного полицейского, находятся в критическом состоянии.