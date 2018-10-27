Власти Питтсбурга назвали число погибших в результате стрельбы в синагоге

Глава управления общественной безопасности Питтсбурга Венделл Хиссрич подтвердил гибель 11 человек в результате нападения на синагогу.

Детей среди жертв нет, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Ранения получили шесть человек, в том числе четверо полицейских, передает РИА «Новости».

«Мы не включаем в эти цифры подозреваемого, который также был ранен и находится в больнице», – добавил Хиссрич.

ФБР сообщает, что у подозреваемого в стрельбе, предположительно, была штурмовая винтовка и как минимум три пистолета.

Агент ФБР Боб Джонс сообщил, что правоохранители прежде не интересовались подозреваемым. По мнению бюро, тот действовал в одиночку.

Джонс рассказал, что с полицейскими напавший столкнулся, когда «уже выходил из синагоги».

«Полицейский потом был ранен, он отступил. Подозреваемый вернулся обратно в синагогу, чтобы укрыться от спецназа… Это все, что мы знаем на этот момент», – сообщил представитель ФБР.

Напомним, по данным СМИ, на синагогу напал 48-летний неонацист, который считает, что главой американского государства Дональдом Трампом управляют евреи. Напавший на синагогу задержан.