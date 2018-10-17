При стрельбе в американской синагоге погибли восемь человек

Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в городе Питтсбург, штат Пенсильвания; погибли восемь человек, сообщают СМИ.

В полиции подтвердили факт стрельбы в синагоге в районе Сквиррел Хилл, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал KDKA.

Правоохранителей вызвали забаррикадировавшиеся в синагоге люди. Нескольких человек вывели на улицу, остальных пытаются спасти.

Прибывшие на место полицейские также попали под обстрел, они укрылись за автомобилями.

По предварительным данным, нападавший стрелял из автомата.

В субботний день в синагогу пришло множество людей. По данным СМИ, восемь из них погибли.

В перестрелке, предположительно, пострадали двое полицейских.

Стрелок задержан.

На происшествие отреагировал президент США Дональд Трамп. «Слежу за событиями в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Стражи порядка находятся на месте событий. Люди в Сквиррел Хилл должны оставаться в своих домах. Похоже, что речь идет о нескольких погибших. Остерегайтесь стрелка», – написал он в Twitter.

На прошлой неделе неизвестные открыли стрельбу в центре города Джексонвилл (штат Флорида), пострадали шесть человек.

В начале октября в результате стрельбы в городе Флоренс (Южная Каролина, США) пострадали пятеро полицейских.